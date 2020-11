LIVE Medvedev-Zverev 6-3 6-4, ATP Finals 2020 in DIRETTA: il russo conquista una preziosa vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Si tratta della prima vittoria per il russo alle ATP Finals. Mercoledì la sfida con Djokovic che vale già la semifinale.

Partita davvero brutta per Zverev, che dovrà assolutamente vincere il prossimo match con Schwartzman per restare ancora in corsa.

Daniil Medvedev si impone per 6-3 6-4 e conquista un importantissimo successo in chiave qualificazione alle semifinali.

6-4 Medvedev chiude con il rovescio e conquista la vittoria.

40-0 Ci sono tre match point per Medvedev.

30-0 Altro errore di Zverev.

15-0 In rete il dritto di Zverev.

5-4 Zverev resta in vita, ma ora Medvedev serve per il match.

A-40 Ottima prima del tedesco.

40-40 Lungo il rovescio del tedesco.

40-30 Servizio vincente di Zverev.

30-30 Zverev affossa il rovescio.

30-15 Servizio vincente del tedesco.

15-15 Splendida chiusura a rete di Zverev.

5-3 Medvedev conquista il game ed ora Zverev serve per restare nel match.

40-30 Pazzesco Medvedev! Batte da sotto e poi conquista il passante con il dritto.

30-30 Lunga la risposta di Zverev.

15-30 Errore di dritto di Medvedev.

15-0 Dritto vincente del russo.

4-3 Break di Medvedev! Il russo è a due game dalla vittoria.

30-40 Medvedev spara il dritto in corridoio.

15-40 Medvedev costringe all’errore Zverev e si procura due palle break.

15-30 Fortunato Medvedev che trova il nastro con il passante e porta all’errore Zverev.

15-15 Zverev rischia ma riesce poi a chiudere con lo smash.

0-15 Largo il rovescio di Zverev.

3-3 Medvedev riesce a tenere un importante game al servizio.

40-30 Dritto vincente di Medvedev.

30-30 Medvedev chiude a rete il punto.

15-30 Brutto errore di dritto del russo.

2-3 Smash di Zverev che resta avanti nel primo set.

A-40 Servizio vincente di Zverev.

40-40 Lungo il dritto di Zverev.

40-30 Volèe davvero ottima di dritto di Zverev.

30-30 Servizio vincente del tedesco.

15-30 Non riesce la volèe in controtempo del tedesco.

15-15 Splendido dritto ad uscire del russo.

2-2 Medvedev pareggia i conti.

40-15 Zverev affossa il rovescio.

30-15 Lungo il dritto del russo.

30-0 Dritto vincente del russo.

1-2 Zverev riesce a conservare il vantaggio.

40-30 Errore di dritto del russo.

30-30 Risposta in rete di Medvedev.

15-30 Si ferma sul nastro il passante di Medvedev.

0-30 Lungo il dritto di Zverev.

0-15 Doppio fallo di Zverev.

1-1 Ace di Medvedev che tiene a zero il servizio.

40-0 Altro servizio vincente del russo.

30-0 Servizio vincente di Medvedev.

0-1 Zverev conquista il primo game del secondo set.

40-15 Rovescio lungolinea di Medvedev.

40-0 Ancora un ottimo dritto del tedesco.

30-0 Dritto vincente di Zverev.

15-0 Primo punto del secondo set per il tedesco.

Comincia il secondo set con Zverev al servizio.

Un brutto primo set, con i due tennisti che hanno sbagliato veramente molto (6 doppi falli del tedesco). 14 errori del russo e 18 per Zverev. Medvedev è stato bravo a ritrovare un po’ di lucidità, conquistando il break nel sesto game e conservandolo.

6-3 Con il primo ace della partita Medvedev conquista il primo set.

40-0 Tre set point per il russo.

30-0 Medvedev spinge bene con il dritto.

15-0 Servizio vincente.

5-3 Lungo il passante di Medvedev che ora serve per il primo set.

40-15 Ancora servizio e dritto di Zverev.

30-15 Lungo il dritto del tedesco.

30- Servizio e dritto di Zverev.

5-2 Fantastico dritto di Medvedev che conserva il break di vantaggio.

40-30 Servizio e dritto di Medvedev.

30-30 Lungo il rovescio del tedesco.

15-30 Servizio e dritto del russo.

0-30 Dritto vincente di Zverev.

4-2 Ancora un doppio fallo di Zverev e break di Medvedev.

40-A Doppio fallo di Zverev.

40-40 Zverev sparacchia il dritto in corridoio.

A-40 Errore di dritto del russo.

40-40 Scambio lunghissimo e Medvedev riesce a chiudere con un dritto vicino a rete che atterra sulla riga.

A-40 Servizio al corpo di Zverev con Medvedev che non riesce a rispondere.

40-40 Medvedev mette lungo il dritto. Ennesima occasione sprecata dal russo.

40-A Terza palla break per il russo.

40-40 Pazzesca volèe di dritto di Zverev. Un vero e proprio miracolo quello del tedesco.

30-40 Zverev si salva con una prima esterna.

15-40 Due palle break per Medvedev.

15-30 Spettacolare palla corta di Medvedev e poi chiusura al volo di rovescio.

15-15 Passante di rovescio di Medvedev.

3-2 Altro errore di Zverev e Medvedev conserva il vantaggio.

A-40 Zverev sbaglia un comodissimo passante a campo aperto.

40-40 Altro errore di rovescio di Medvedev.

40-30 Zverev comanda con il dritto e chiude il punto.

40-15 Dritto vincente del russo.

30-15 Smash di Medvedev.

15-15 Bel vincente di rovescio di Medvedev.

2-2 Serve&Volley di Zverev che chiude il game, salvando due palle break.

A-40 Prima vincente del tedesco.

40-40 Il nastro porta via il rovescio di Zverev.

A-40 Finalmente una prima vincente anche per Zverev.

40-40 Medvedev sbaglia un comodo dritto.

30-40 Ennesimo scambio infinto e questa volta arriva l’errore di Medvedev.

15-40 Due palle break per il russo.

15-30 Zverev spara il rovescio lunghissimo.

15-15 Ancora un doppio fallo di Zverev.

2-1 Finalmente si chiude un interminabile terzo game. Il russo si porta avanti nel set.

A-40 Medvedev si salva con un gran passante e poi sul secondo passante vicino alla rete rischia di toccare proprio la rete.

40-40 Questa volta Medvedev chiude con lo smash.

40-A Ennesimo errore di Medvedev. Ennesima palla break del tedesco.

40-40 Lungolinea vincente di Medvedev che annulla un’altra palla break.

40-A Altra palla break per Zverev.

40-40 Scambio incredibile con Medvedev che non chiude tre volte lo smash, ma riesce comunque a chiudere il punto.

40-A Altro errore del russo e terza palla break per Zverev.

40-40 Servizio vincente del russo.

30-40 Medvedev annulla la prima con un bel dritto.

15-40 Continua il festival degli orrori. Medvedev spara fuori il dritto. Due palle break per Zverev.

15-30 Doppio fallo di Medvedev.

15-15 Zverev chiude bene con il dritto dopo la smorzata del russo.

1-1 Zverev sbaglia di rovescio e regala il controbreak al russo.

30-40 PAZZESCO! TERZO DOPPIO FALLO DI ZVEREV!

30-30 Secondo doppio fallo consecutivo

30-15 Doppio fallo di Zverev.

30-0 Zverev sfonda con il dritto.

0-1 Doppio fallo di Medvedev e break di Zverev.

30-40 Palla break per Zverev.

30-30 Match subito ad altissimi livelli. Sbaglia Medvedev con il dritto.

30-15 Subito uno scambio bellissimo e Medvedev riesce a trovare il passante in corsa vicino a rete.

15-15 Sbaglia Medvedev con il rovescio

15-0 Prima vincente del russo.

21.12: SI COMINCIA! Serve Medvedev.

21.04: Adesso piccola fase di riscaldamento e poi finalmente comincerà l’incontro.

21.00: E’ il momento dell’ingresso in campo dei due giocatori.

20.50: Mancano dieci minuti all’inizio del secondo incontro del gruppo denominato Tokyo 1970, in onore della prima edizione del Masters.

20.45: Una sfida che può già essere decisiva per il passaggio alle semifinali. Nel pomeriggio Djokovic ha battuto nettamente Diego Schwartzman e la presenza del serbo rende appunto questo incontro quasi un match da dentro o fuori.

20.40: Sono sette i precedenti tra i due giocatori con cinque vittorie di Zverev e due di Medvedev. Il tedesco si impose proprio lo scorso anno a Londra alle ATP Finals in due set (6-4 7-6).

20.33: Si tratta del remake della finale della scorsa settimana al Masters 1000 di Parigi-Bercy. In quella circostanza si impose il russo in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-1.

20.30 Buonasera cominciamo la diretta di Medvedev-Zverev.

Il programma delle ATP Finals (16 novembre) – La presentazione della giornata alle ATP Finals

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev, valevole per la prima giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020. Sfida davvero molto attesa quella tra il russo ed il tedesco, che ambiscono ad arrivare fino in fondo al torneo.

Daniil Medvedev ed Alexander Zverev si affrontano poco più di una settimana dopo lo scontro nell’ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy. In quella circostanza si impose il russo in rimonta in tre set ed il numero quattro del mondo parte con i favori del pronostico anche quest’oggi.

Un match comunque che può già risultare decisivo per il futuro dei due tennisti all’interno del torneo, visto che la presenza di Djokovic porta a togliere un posto per l’accesso alle semifinali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev, valevole per la prima giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 12.30. Buon divertimento!

