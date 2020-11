ATP Finals 2020 oggi: orari, tv, programma, streaming 16 novembre

Seconda giornata delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. Dopo che la prima giornata è stata dedicata al gruppo Londra 2020, questo lunedì sarà completamente dedicato al raggruppamento Tokyo 1970, il gruppo di Novak Djokovic. Il numero uno del mondo debutterà nel torneo contro l’argentino Diego Schwartzman, seguito poi dalla replica della finale di Parigi-Bercy tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Saranno proprio Djokovic e Schwartzman a scendere in campo per primi, con il serbo che ha nel mirino il sesto successo alle Finals per raggiungere Roger Federer. La partita non comincerà prima delle 15 ora italiana, preceduta dalla sfida di doppio tra la coppia composta da Horacio Zeballos e Marcel Granollers e il duo composto da John Peers e Michael Venus. Per lo stesso motivo, Medvedev-Zverev prenderà il via dalle 21 in poi: prima di loro, Mate Pavic e Bruno Soares sfideranno Jurgen Melzer ed Edouard Roger-Vasselin.

Oggi, lunedì 16 novembre, si disputerà la seconda giornata delle ATP Finals 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming in abbonamento su Sky Go e NOW TV, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei due match di singolare.

PROGRAMMA ATP FINALS (15 NOVEMBRE)

Domenica 15 novembre

Campo Centrale

Ore 13 (ora italiana)

Horacio Zeballos/Marcel Granollers VS John Peers/Michael Venus

Non prima delle ore 15.00 italiane

Novak Djokovic VS Diego Schwartzman

Non prima delle ore 19.00 italiane

Mate Pavic/Bruno Soares VS Jurgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin

Non prima delle ore 21 italiane

Daniil Medvedev VS Alexander Zverev

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – Sky Go, NOW TV

DIRETTA TESTUALE – OA Sport

Foto: LaPresse