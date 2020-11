LIVE Lilla-Milan, Europa League in DIRETTA: i rossoneri cercano l’impresa senza Ibra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le probabili formazioni – Il programma del match

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Lille e Milan, quarta gara dei rossoneri nell’Europa League di calcio: alle ore 18.55, le formazioni scenderanno in campo in quello che probabilmente sarà il match che metterà in palio un’importante fetta della qualificazione e del primato nel Girone H, che porterà due squadre ai sedicesimi.

La compagine francese è in testa al girone con 7 punti all’attivo, i rossoneri inseguono a quota 6, alle loro spalle ci sono lo Sparta Praga (3) ed il Celtic Glasgow (1). I ragazzi di Stefano Pioli sono obbligati a conquistare un buon risultato, ma l’avversario è particolarmente ostico e infatti nell’incontro d’andata si è imposto con un sonoro 3-0 a San Siro.

Il Milan è reduce dalla bella vittoria per 3-1 sul campo del Napoli ed è in testa alla Serie A, mentre il Lilla è secondo in campionato ad appena due punti di distacco dalla capolista PSG (successo per 4-0 sul Lorient domenica scorsa). Si tratta di un confronto di lusso, degno della Champions League.

Il Milan dovrà però fare a meno della stella Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi al San Paolo proprio quattro giorni fa. Missione dunque complicata per la compagine meneghina senza l’attaccante svedese, sostituito da Ante Rebic, il quale sarà supportato da Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz.

Kessié e Tonali agiranno a centrocampo, Dalot tornerà sulla fascia al posto di Calabria, mentre Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez completeranno la davanti davanti a Donnarumma. Galtier dovrebbe replicare con un 4-4-1-1, caratterizzato dall’unica punta David sostenuto da Yazici, protagonista indiscusso dell’incontro di tre settimane fa, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Lille e Milan, quarta gara dei rossoneri nell’Europa League di calcio: oggi, giovedì 26 novembre, la partita inizierà alle ore 18.55, mentre la nostra diretta inizierà con l’inserimento delle formazioni ufficiali. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse