LIVE Italia-Russia 70-66, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: colpaccio azzurro a Tallinn! Tessitori ne mette 27!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della vittoria dell’Italia

Loading...

Loading...

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e, con il terzo successo dell’Italia nel girone, buon proseguimento di giornata!

TOP SCORER – ITALIA: Tessitori 27; RUSSIA: Vorontsevich 11

FINISCE QUI! VINCE L’ITALIA! Terza vittoria nel girone, il rimbalzo di Ricci chiude di fatto la partita!

70-66 1/2 Della Valle, ma il rimbalzo è di Ricci!

Kulagin abbranca Della Valle nel tentativo di fargli fallo, sono due liberi. 15″4 alla fine.

69-66 Gran tripla di Vorontsevich, rapida, e time out stavolta di Sacchetti con1 7″ da giocare. Tutta l’esperienza di uno da nove Final Four di Eurolega.

Tessitori ci mette troppo per muoversi e girarsi a canestro, infrazione dei 24″. 21″4 al termine, time out Bazarevich che vuole ancora provarci.

69-63 Antipov a segno attaccando Tessitori.

69-61 1/2 Tessitori.

Fallo di Antipov, 57″4 al termine e in lunetta ci va Tessitori.

68-61 1/2 Vorontsevich, rimbalzo azzurro.

Cerca la palla rubata Spissu, trova il fallo su Vorontsevich che va in lunetta a 66″ dal termine.

68-60 ANCORA SPISSU, DALL’ANGOLO! 1’20” al termine!

65-60 Non si arrende Antipov, gli vengono dati due punti invece di tre.

65-58 MARCO SPISSU! Con la freddezza dell’uomo per cui queste responsabilità sono il pane abituale! Time out per Bazarevich a 1’57” dalla sirena.

62-58 Tripla aperta di Motovilov che va a segno. 2’10” alla fine.

Sbaglia l’aggiuntivo Tessitori.

62-55 RICCI PER TESSITORI! E c’è anche il fallo di Baburin colto sul mismatch! 2’39” al termine.

Sbaglia l’aggiuntivo Baburin.

60-55 Partenza di Baburin che lancia in aria la palla, fallo ingenuo di Spissu da dietro, l’uso del tabellone porta due punti e aggiuntivo.

Quarto fallo anche per Tessitori, su Strebkov che rischia anche di cadere male, bonus esaurito per l’Italia a 3’07” dalla fine.

60-53 1/2 Tessitori. 24 per lui.

Virata di Tessitori che fa commettere il quarto fallo a Vorontsevich e va in lunetta.

Battaglia direttamente sul parquet, Spissu ci si butta, Vorontsevich commette il terzo fallo a 3’41” dal termine.

Sbaglia la tripla Kulagin a 4’15” dalla fine. Poco dopo sbaglia anche Spissu.

Arriva il time out di Meo Sacchetti a 5’03” dalla fine.

59-53 Schiacciata di Ivlev da brillante circolazione.

Leggero guaio alla caviglia per Michele Vitali, che esce probabilmente in via precauzionale. Dentro Della Valle.

59-51 LA RISPOSTA DI RICCI!

56-51 Tripla frontale di Baburin, 7’10” al termine.

56-48 2/2 Tessitori.

Riceve ancora palla Tessitori, Strebkov lo manda in lunetta.

54-48 Strebkov slalomeggia tra la difesa azzurra e segna da quattro metri.

54-46 TESSITORI! Antipov perde palla praticamente da solo, Tessitori la raccoglie e schiaccia! Time out Bazarevich.

52-46 Tessitori scrive 19!

50-46 Arriva fino all’appoggio al vetro Strebkov.

Primi 45 secondi di ultimo quarto senza canestri.

TOP SCORER – ITALIA: Tessitori 17; RUSSIA: Vorontsevich, Kulagin 7

FINE TERZO QUARTO: sbaglia la tripla Gaspardo, Italia che rimane avanti di sei punti con 10′ da giocare.

50-44 A segno dalla media Motovilov.

50-42 TABELLATA DI MORETTI DA TRE!

Ultimo minuto del terzo quarto.

47-42 1/2 Pajola.

Strebkov commette fallo su Pajola per cercare di impedirgli di superare la metà campo: liberi.

46-42 2/2 Strebkov.

Terzo fallo di Baldasso, lunetta per Strebkov.

46-40 Di Amedeo in Amedeo, di Della Valle in Tessitori!

44-40 1/2 Ilnitskiy.

Dieci secondi di basket dimenticabile, tra bruttura di Tessitori, bruttura di Motovilov e bruttura di Ilnitskiy che, quantomeno (per lui), guadagna due liberi.

Sbaglia l’aggiuntivo Tessitori.

44-39 TESSITORI! Ennesimo rimbalzo in attacco vincente con fallo, stavolta dall’errore di Gaspardo.

42-39 1/2 Valiev.

Moretti battuto da Motovilov, spende il fallo sulla penetrazione che manda il russo in lunetta a 3’27” dalla penultima sirena.

42-38 DELLA VALLE! Dalla media i primi due!

40-38 2/2 Valiev.

Fallo di Akele su Valiev, liberi. Bonus ampiamente esaurito dall’Italia.

40-36 Gran arresto dalla media di Strebkov dal palleggio.

40-34 1/2 Valiev, poi Akele e Moretti non riescono a superare il raddoppio, ma è di Strebkov l’ultimo tocco; tre secondi per superare la metà campo.

Tessitori si trova fuori posizione contro Valiev, mandandolo in lunetta.

40-33 2/2 Pajola.

Ilnitskiy sbaglia un bel tiro dalla media, poi ferma il contropiede di Pajola travolgendolo per fermare l’appoggio a canestro: sono due liberi perché aveva, perlomeno (dal suo punto di vista), cercato la palla.

38-33 Se ne va Kualgin, che ritorna a far vedere una retina muoversi dopo 3′.

Entra in campo anche Davide Moretti, ultimo dei giocatori ancora rimasto in panchina; viene subito raddoppiato ed è costretto al fallo in attacco.

Dopo oltre 1’30” di terzo quarto è ancora quello di Tessitori l’unico canestro.

38-31 Gran movimento sul piede perno di Tessitori!

L’Italia si ripresenta in campo con Spissu, Ricci, Pajola, Vitali e Tessitori.

16:02 Squadre di nuovo sulle loro panchine, si riparte in pochi secondi!

16:00 Un paio di minuti all’inizio del terzo quarto.

C’è un’altra partita in corso al momento, con la Svizzera, due giorni fa sorprendente sulla Serbia, al momento sotto 39-46 con la Georgia all’intervallo.

Della Valle per Gaspardo

TOP SCORER – ITALIA: Tessitori 11; RUSSIA: Vorontsevich 7

FINE SECONDO QUARTO: Vorontsevich da metà campo non trova il canestro, e dunque Italia avanti di cinque punti all’intervallo.

C’è un altro time out a 2″1 dalla chiusura del quarto.

36-31 TESSITORI! Chiude (quasi) in allontanamento dalla media il secondo quarto prendendosi il suo spazio contro Vorontsevich!

Tessitori, per usare un gergo, “toglie la sedia” a Ivlev, che perde palla vicino a canestro e regala gli ultimi 24″ all’Italia in termini di possesso.

Sbaglia il libero aggiuntivo Ivlev, ultimo minuto del quarto.

34-31 Tessitori perde Ivlev, che penetra, segna e subisce il fallo che vale l’aggiuntivo.

34-29 1/2 di Ricci, ma chi si trova ancora a rimbalzo? Il suo compagno Tessitori, che ne aggiunge due!

Altri liberi per l’Italia, in questo caso per Ricci, a 1’30” dall’intervallo.

31-29 Ancora rimbalzo in attacco con appoggio di Tessitori dall’errore di Ricci!

29-29 Piazzato dalla media di Vorontsevich.

29-27 Realizza l’aggiuntivo Tessitori.

28-27 TESSITORI! La tripla di Ricci non entra, lui prende il rimbalzo in attacco, segna beffando Lopatin che spende il fallo e lo manda in lunetta, costringendo a 2’55” dalla seconda sirena Bazarevich a spendere un altro minuto di sospensione.

26-27 Spissu da tre, continua il tiro al bersaglio di questi attimi!

23-27 Stepback e gran tripla di Kulagin.

23-24 TESSITORI! Gran circolazione che porta alla sua tripla! 4′ all’intervallo.

20-24 1/2 Pecchia.

Pecchia ci prova con la penetrazione, Ilnitskiy costretto a spendere il fallo che lo rimanda in lunetta.

19-24 Tripla frontale di Antipov.

19-21 Arriva dal lato debole e appoggia Vorontsevich.

0/2 Pecchia, che però in campionato ha buone percentuali.

Due errori al tiro azzurri, uno di Gaspardo dall’angolo su circolazione veloce, l’altro di Pajola direttamente da rimbalzo in attacco; Pecchia si getta nella mischia, cerca l’appoggio, non lo trova, ma guadagna due liberi. Prima, però, a 5’58” dalla seconda sirena c’è il time out chiamato da Bazarevich.

19-19 Gran canestro da sotto in posizione molto complicata per Kulagin, primi due per lui.

Esordio per Andrea Pecchia, che prende il posto di Michele Vitali.

19-17 2/2 Gaspardo, 7’19” all’intervallo.

Gaspardo prende la linea centrale di penetrazione da destra, cogliendo sia il fallo di Vorontsevich che i liberi.

17-17 Ilnitskiy sfrutta la maggiore altezza rispetto a Vitali e appoggia al vetro.

Bel movimento di Akele, che però non trova il semigancio interpretato a suo modo.

Sbaglia l’aggiuntivo Gaspardo.

17-15 Gran transizione che porta a segno Gaspardo con l’aggiuntivo causato dal fallo di Motovilov!

TOP SCORER – ITALIA: Ricci 5; RUSSIA: Vorontsevich, Baburin 3

15-15 Ottima penetrazione con appoggio al vetro di Pajola! FINE PRIMO QUARTO.

13-15 Penetra sulla linea di fondo Ilnitskiy, che appoggia.

52″ alla fine del primo quarto.

13-13 Motovilov attacca Baldasso, che sa di non poter spendere il terzo fallo: due facili sul ritardo in aiuto di Alviti.

13-11 1/2 Valiev, che riprende però il rimbalzo.

Rimbalzo in attacco di Valiev, che si trova addosso le mani di Akele: liberi.

13-10 Pressing alto russo, gli azzurri lo superano e segna Akele!

11-10 2/2 Antipov.

Baldasso spende il secondo fallo, mandando in lunetta Antipov.

Ricci mura il passaggio di Vorontsevich, ma nell’arrestarsi sotto il canestro per firmare i due punti commette passi. 2’21” alla prima sirena.

11-8 RICCI! Da tre da situazione complicata!

Sacchetti cambia praticamente tutto il quintetto, e ha schierato sostanzialmente tutti gli esordienti: Alviti, Baldasso e Pajola (che era nel quintetto base). Devono ancora entrare Moretti e Pecchia.

8-8 Riceve palla vicino a canestro Ivlev che appoggia.

8-6 Piazza la tripla Vorontsevich.

8-3 2/2 Vitali.

Michele Vitali cerca la penetrazione, subisce fallo e ci sono due tiri liberi per lui.

6-3 Baburin piazza la tripla su palla vagante.

6-0 TESSITORI! Gran controllo su un passaggio molto lungo di Spissu, non si fa intimorire dal raddoppio e appoggia!

4-0 Contropiede 1 contro 0 Italia, ed è schiacciata di Tessitori!

Dopo 3′, tra una schiacciata sbagliata da Lopatin e un tiro cadendo indietro sbagliato da Pajola, ancora 2-0.

2-0 Spissu pesca il pick and roll con Tessitori e appoggia al vetro.

Dopo 1’35” ancora nessun canestro.

Gran difesa azzurra, infrazione dei 24 russa.

Primi due possessi che non arrivano nemmeno alla conclusione, Pajola coinvolto prima con il pressing e poi con il fallo in attacco.

Primo possesso Russia.

15:01 Terminato il momento di silenzio: si parte!

15:00 Si osserva un minuto di raccoglimento per Roman Abzhelilov, medico del CSKA Mosca e della Nazionale russa scomparso nello scorso maggio a causa del Covid-19.

14:59 Siamo oramai prossimi al via, squadre prossime a mandare i loro quintetti base in campo!

14:57 QUINTETTI – ITALIA: Spissu Pajola Vitali Ricci Tessitori; RUSSIA: Baburin Kulagin Lopatin Vorontsevich Ivlev

14:56 Finita la cerimonia degli inni, tra pochissimo la palla a due!

14:53 Si comincia con l’inno di Mameli, e poi si procederà con quello russo.

14:52 In corso la presentazione delle due squadre, che sarà seguita dagli inni nazionali.

14:48 Due vittorie fino a questo momento per l’Italia; una sconfitta, a fronte dello stesso numero di successi, per la Russia, che è proprio quella di febbraio scorso a Napoli.

14:44 Questo invece l’arrivo dei russi nell’arena (a porte chiuse, va ricordato, anche se fino a pochi giorni fa si paventava una presenza contingentata a 250 persone).

14:42 Gli azzurri in posa. In alto: Alviti, Akele, Ricci, Tessitori, Gaspardo, Michele Vitali. In basso: Pecchia, Baldasso, Moretti, Della Valle, Spissu, Pajola. L’ordine è da sinistra verso destra.

14:40 I due roster in scena. La Russia ha deciso di non utilizzare oggi il giocatore dello Zenit San Pietroburgo Vladislav Trushkin.

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Russia

#4 Evgenii Baburin (1987, 189, G, Nizhny Novgorod)

#6 Grigory Motovilov (1998, 193, G, Lokomotiv Kuban)

#8 Vladimir Ivlev (1990, 207, C, Parma Perm)

#14 Nikita Balashov (1991, 207, A, Vostok-65)

#16 Maxim Grigoryev (1990, 196, G, Parma Perm)

#19 Ivan Strebkov (1991, 193, G, Nizhny Novgorod)

#20 Andrey Vorontsevich (1987, 207, A, Free Agent)

#21 Stanislav Ilnitskiy (1994, 200, A, Lokomotiv Kuban)

#27 Andrej Lopatin (1998, 206, A, CSKA Mosca)

#30 Mikhail Kulagin (1994, 191, G, Enisey)

#31 Evgeny Valiev (1990, 205, A, Free Agent)

#32 Pavel Antipov (1991, 202, A, UNICS Kazan)

14:35 Gli azzurri in fase di riscaldamento (con focus sui debuttanti con la maglia dell’Italia)

14:30 Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di Tallinn tra Italia e Russia, diventato l’unico nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2022, girone B, per gli azzurri, a seguito del rinvio di Italia-Macedonia del Nord prevista per sabato.

Meo Sacchetti e Giampaolo Ricci presentano la sfida

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di qualificazione agli Europei 2022 tra Italia e Russia, terzo dei sei previsti nel girone B.

Questo doveva essere il quarto match della nostra Nazionale, ma il rinvio provocato dalla tripla positività al Covid-19 nella Macedonia del Nord ha fatto sì che quello odierno diventasse il terzo. Ed è anche l’incontro che, alla vigilia, si prospettava come il meno facile, complice anche la presenza di diversi uomini di esperienza nella formazione russa. Allenata da Sergey Bazarevich, la Russia ha travolto l’Estonia due giorni fa per 56-84.

Per l’Italia, com’è noto, cinque esordienti assoluti in Nazionale maggiore, a conferma del fatto che c’è una serie di giocatori che ha tutte le potenzialità per emergere in un futuro per poter avere un posto in pianta stabile con la maglia azzurra. Dal momento che l’Italia è già qualificata, causa l’essere proprietaria di un girone agli Europei 2022, queste partite funzionano da test competitivi e utili: nonostante tutto, sono sempre stati affrontati in maniera motivata.

Prova ne è la sfida di andata, che ha visto gli azzurri vincere per 83-64 a Napoli, nel giorno dell’esordio di Matteo Spagnolo in Nazionale. Oggi al ponte di comando ci sarà Marco Spissu, direttore delle operazioni anche alla Dinamo Sassari, della quale coach è Gianmarco Pozzecco, a sua volta allenatore della Sperimentale (che però non ha mai potuto chiamare fino a questo momento).

Italia-Russia, a Tallinn, vedrà alzarsi la palla a due alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo