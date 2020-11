LIVE Inter-Real Madrid, Champions League in DIRETTA: serve un successo per riaprire la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match – Programma, orari, tv e probabili formazioni di Inter-Real Madrid

Loading...

Loading...

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Real Madrid, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio maschile. Ultima chiamata per i nerazzurri in ottica qualificazione, dopo aver raccolto appena due punti nel girone d’andata, con una eventuale seconda sconfitta consecutiva che metterebbe la parola fine al percorso di Lukaku e compagni nella massima competizione continentale per club.

A metà del guado (con tre turni disputati e altrettanti da giocare), il gruppo B vede al comando i tedeschi del Borussia Moenchengladbach con 5 punti davanti alla coppia formata dagli ucraini dello Shakhtar e dagli spagnoli del Real Madrid, entrambe a quota 4, mentre l’Inter chiude la graduatoria con 2 punti. Il raggruppamento è ancora molto incerto ed equilibrato, ma la capolista stasera parte coi favori del pronostico nella sfida casalinga con lo Shakhtar (dopo aver vinto 6-0 in Ucraina) e si porterà con ogni probabilità a quota 8 punti, facendo un passo avanti quasi decisivo per occupare uno dei primi due posti valevoli per il pass agli ottavi.

Inter-Real Madrid diventa quindi uno scontro diretto cruciale specialmente per la banda di Antonio Conte, chiamata a vincere per ribaltare il risultato dell’andata (3-2 per i Blancos a Valdebebas) e soprattutto per scavalcare in classifica di una lunghezza i madrileni. Un pareggio terrebbe tutto in gioco, ma sarebbe estremamente rischioso in chiave qualificazione per la compagine lombarda, che a quel punto dovrebbe vincere obbligatoriamente le ultime due partite in trasferta a Moenchengladbach ed in casa con lo Shakhtar.

Il fischio d’inizio della sfida è previsto questa sera alle ore 21.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere le emozioni del big match di Champions League a San Siro tra Inter e Real Madrid: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse