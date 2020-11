LIVE Fortitudo-Virtus, Serie A basket in DIRETTA: c’è l’atteso derby di Bologna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Virtus Bologna, derby numero 107 di “Basket City” valido per la nona giornata di andata della LBA Serie A 2020-2021. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno una Effe incerottata proverà ad evitare il quinto stop consecutivo in campionato contro le V Nere di coach Sasha Djordjevic.

La Fortitudo Lavoropiù Bologna di coach Meo Sacchetti arriva al primo derby stagionale in campionato (dopo i due di Supercoppa in estate entrambi vinti dalla squadra in trasferta) dopo uno dei peggiori avvii della sua storia in Serie A, una sola vittoria (quella contro Trento in casa) e 6 sconfitte nelle prime 7 giornate di campionato, che hanno piazzato la Effe all’ultimo posto della classifica. Tra le fila della Fortitudo saranno molti gli assenti, oltre a Ethan Happ, infortunatosi nel match contro Milano, saranno out per problemi fisici anche Pietro Aradori e Matteo Fantinelli.

La Segafredo Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic, il quale recupererà Stefan Markovic dal problema al gomito, è reduce dalla vittoria settimanale in Eurocup (competizione nella quale le V Nere hanno ottenuto sin qui 7 vittorie su 7 partite giocate nel gruppo C) contro il Lietkabelis Panevezys (compagine lituana) in un 82-73 dove a trascinare il team bianco-nero sono stati Kyle Weems con 14 punti, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori con 11 a testa. Sebbene la partenza in campionato per la Virtus non sia paragonabile a quella della passata stagione dove arrivarono dieci vittorie di fila nelle prime undici giornate prima del k.o. contro Cremona, Teodosic e compagni si trovano comunque nel gruppo delle prime con un record di 4-3 dietro a Milano, Brindisi e Venezia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Virtus Bologna, derby valido per la nona giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Si giocherà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno con palla a due prevista per le ore 18.00, buon divertimento!

