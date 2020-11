LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: Italia divisa in tre zone, lamentele delle Regioni. Attesa per il Decreto Ristori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS

11.35 In zona rossa si potrà uscire dal proprio Comune solo per motivi di salute, lavoro, necessità. Saranno chiusi cinema, teatri, negozi, piscine, palestre. Aperti solo alimentari, farmacie, edicole, tabaccai, parrucchieri.

11.28 In Italia è l’ultimo giorno con le vecchie restrizioni, da domani scattano le tre fasce gialla, arancione, rossa con moltissime restrizioni.

11.12 In Grecia scatta un secondo lockdown per cercare di contenere il contagio.

10.55 In Germania si registrano 19.990 contagi nelle utime 24 ore, è il numero più elevato di sempre nel Paese.

10.42 Erik Lavevaz, Presidente di Regione Valle d’Aosta: “Le Regioni hanno chiesto di avere i fogli di calcolo utilizzati dal Cts, l’ho ribadito anche mercoledì: è importante avere chiarezza sul perché siamo nella zona rossa, anche come elemento di chiarezza nei confronti dei cittadini”.

10.26 64 dipendenti positivi al Trivulzio di Milano.

10.14 Matteo Salvini a 7Gold: “Hanno avvisato Fontana mercoledì sera con un messaggino, un colpo di telefono… poi parlano di collaborazione. Mercoledì sera ho chiamato Fontana che, pensate la follia, come gli altri governatori, è stato avvisato via messaggino, con un colpo di telefono, mentre il signor Conte era in televisione. Ma che modo di lavorare? E parliamo di collaborazione”.

10.02 Nello Musumeci, Governatore di Regione Sicilia, in un’intervista a Repubblica: “Alla Sicilia hanno imposto la zona arancione. Un provvedimento unilaterale, non concordato. E a molti appare dettato più da motivazioni politiche che scientifiche. L’autonomia in questi giorni è in vacanza. Per il governo centrale lo è da un pezzo”.

09.48 Vittorio Demicheli, membro della Cabina di regia del ministero della Salute e direttore sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Citta’ Metropolitana di Milano, ha spiegato che a far scattare la zona rossa per la regione Lombardia sono stati tre parametri: l’indice Rt, l’aumento della percentuale di tamponi positivi e la scarsa tenuta del sistema di tracciamento dei contatti.

09.32 Oggi è atteso un Consiglio dei Ministri per vagliare il Decreto Ristori.

09.20 Luca Zaia, Governatore di Regione Veneto: “Credo che sia legittimo che De Luca e Fontana protestino, tutti noi abbiamo qualcosa da dire. Io personalmente ritengo fondamentale il contraddittorio sul servizio di prevenzione. Non vengo a fare polemiche, ma dico che le cose non sono mai perfette. Anch’io avrei cose da replicare, ma tutti abbiamo un obiettivo, cioè di uscire presto da questa crisi”.

09.04 Chiara Appendino, Sindaco di Torino: “In questo momento drammatico, le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità. Il Governo l’ha fatto, stabilendo dei criteri di rischio per le Regioni”.

08.52 Alberto Cirio, Governatore di Regione Piemonte: “Ho passato le ore a rileggere i dati, regione per regione, a cercare di capire come e perché il governo abbia deciso di usare misure così diverse per situazioni in fondo molto simili. Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte pretendo dal governo chiarezza”.

08.36 Il nuovo DPCM entrerà in vigore da domani, l’Italia sarà divisa in tre aree: zona gialla, zona arancione, zona rossa.

08.20 Nella giornata odierna si attendono importanti novità riguardo al Decreto Ristori, il quale prevede gli indennizzi per quelle attività costrette alla chiusura.

08.06 Nuovo lockdown di un mese in Inghilterra: furerà fino al 2 dicembre. Le persone sono invitate a restare a casa, chiusi i negozi.

07.52 Oltre 48 milioni di contagi nel mondo con quasi 1,25 milioni di decessi legati al Coronavirus.

07.40 Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera: “I governatori sono incazzati neri. Un esecutivo che si muove in questo modo è indegno. Hanno toccato il punto più basso degli ultimi nove mesi. Il Governo ha preso decisioni sulla base di dati vecchi, numeri che risalgono al 24 ottobre. Intanto in alcune regioni la situazione è migliorata, anche grazie ad alcune scelte ad hoc degli amministratori locali, e in altre peggiorata. Ma stiamo scherzando?”.

07.30 Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE con tutte le notizie in tempo reale sull’emergenza Covid-19.

23.59 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al Coronavirus.

23.00 A questo link le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM.

22.00 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa a Palazzo Chigi le nuove misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Di seguito le tre aree di criticità del Paese. Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. Area arancione: Puglia, Sicilia. Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

21.00 IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE

20.15 Movimento 5 Stelle: “Non è certo la sanatoria edilizia la via da percorrere per rilanciare il settore delle costruzioni e per ridare fiato all’economia del Paese. L’emergenza che stiamo vivendo ha aperto gli occhi a molti su quanto sia necessario valorizzare la bellezza del Paese da Nord a Sud, mettendo definitivamente la parola fine a un presunto sviluppo fatto di cemento selvaggio e consumo di suolo. La nostra ricetta per la ripartenza, anche per l’edilizia, ha già mostrato di funzionare in passato in termini di ripresa economica e aumento dei posti di lavoro“.

18.50 Secondo le anticipazioni della vigilia in zona rossa dovrebbero esserci Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige (provincia di Bolzano), Calabria.

18.40 Il nuovo DPCM è ora ufficiale, ma bisogna ancora capire quali Regioni saranno in zona rossa, quali in verde e quali in arancione.

18.30 Tra governo e governatori è però sempre alta tensione come riporta TgCom24. Per il presidente della Lombardia”è inaccettabile basarsi su dati di dieci giorni fa”.

18.20 Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia: “Da nostre informazioni, l’ultima valutazione della Cabina di Monitoraggio del Cts con l’analisi dei 21 parametri risale a circa 10 giorni fa. Ciò è inaccettabile”.

18.10 Scatteranno da venerdì le misure più restrittive nelle aree rosse e arnacioni. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute come riporta il TgCom.

17.50 Attenzione: torna l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno delle zone rosse.

17.44 Non è ancora definito quali Regioni sono in zona rossa, come ha precisato Gianni Rezza: “È ancora in via di valutazione; è un combinato disposto di criteri di incidenza e tendenza, valore Rt e 21 indicatori compresi quelli di resilienza, cioè su quanto il sistema è’ in grado di rispondere. Credo che l’applicazione di zone rosse da parte delle Regioni, a parti piccole del territorio, a livello subregionale sia un meccanismo del tutto praticabile”.

17.35 Sempre Gianni Rezza: “Diminuire l’afflusso ai Pronto soccorso e alle strutture ospedaliere è in questo momento assolutamente una priorità, perché se è vero che la mortalità tende ad essere più bassa, quando aumentano i casi cresce il numero dei decessi dopo un po’ di tempo. Con una patologia che nella maggioranza dei casi ha pochi sintomi bisogna ridurre il rischio di ingolfare le strutture ospedaliere”.

17.28 Gianna Rezza: “Le Regioni piu colpite sono la Lombardia, il Piemonte e la Campania che registrano molti positivi. Sono Regioni che, in termini di tasso di incidenza, sono piuttosto alte. L’incidenza è elevata anche in Veneto mentre in Lazio vediamo un leggero incremento che però sembra essere abbastanza graduale. Poi ci sono Regioni più piccole come l’Umbria con 500 casi circa, che in termini di incidenza sulla popolazione è piuttosto elevata”.

17.20 Gianni Rezza: “Il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione ma non sappiamo ancora se possiamo vedere gli effetti di alcuni provvedimenti presi, come il Dpcm e alcune ordinanze regionali su uso continuativo delle mascherine di cui dovremmo iniziare a vedere effetti. Abbiamo avuto un forte aumento dei casi e adesso vediamo una stabilizzazione ma su livelli piuttosto elevati, ci auguriamo di vedere qualche segnale positivo”.

17.15 Le persone in terapia intensiva sono 2.292.

17.10 I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 352 per un totale di 39.764 dall’inizio della pandemia.

17.05 Oggi si registrano 30.550 i nuovi casi di positività al coronavirus in Italia, a fronte di 211.831 tamponi eseguiti.

16.30 Da domani dovrebbe dunque entrare in vigore il DPCM che divide l’Italia in zona rossa, arancione, verde con restrizioni variabili.

15.25 Francesco Boccia: “La strategia adottata non vuol dire esautorare i territori ma anzi vuol dire lavorare insieme responsabilizzandoli. Sono sicuro che questo meccanismo di suddivisione in fasce funzionerà. Il governo ha assicurato a Regioni e Comuni che tutti i ristori per le attività che dovessero essere chiuse saranno automatici e tempestivi”.

15.10 Roberto Speranza, Ministro della Salute: “L’esecuzione dei test antigenici affidata ai medici di medicina generale diventerà un pezzo fondamentale della nostra strategia. Questo deve però avvenire in piena sicurezza e stiamo lavorando insieme al commissario Arcuri, affinché insieme ai test possano sempre arrivare ai medici anche tutti quei dispositivi di protezione che consentiranno l’esecuzione di questo impegno nella massima sicurezza”.

14.40 “Quello che ritengo debbano fare le istituzioni è prima di tutto cercare di stare al fianco dei protagonisti di questo settore, della musica e della cultura, per superare una crisi mai vista. Se ci devono essere restrizioni, e ci saranno, almeno i ristori siano concreti e seri e ogni tipo di iniziativa che può essere presa da governo Regione e Comune deve essere presa per tutelare questo mondo. La promozione della musica deve andare al di là della logica emergenziale. Se Milano è arrivata a essere quello che è, è dipeso in larga parte dalla cultura e dalla musica, che hanno avuto un ruolo significativo“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione della Milano Music Week.

14.28 Così Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo: “Dal primo manifestarsi della straordinaria emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, la banca ha messo in campo iniziative concrete a sostegno della comunità, dei nostri clienti e delle nostre persone. Portiamo avanti i nostri progetti rappresentando un riferimento per le famiglie, per le imprese e convinti del nostro ruolo di motore al servizio di una crescita inclusiva e sostenibile. Le risorse che, sotto forma di donazioni, abbiamo dispiegato per fronteggiare l’emergenza superano i 125 milioni di euro, con un intervento che ha visto la partecipazione oltre che della Banca, dei suoi manager, dei dipendenti e dei suoi clienti”.

14.10 L’Unità di crisi della Protezione civile croata comunica il nuovo bollettino di giornata: in Croazia si registrano 26 decessi e 2.480 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore.

13.51 Sta per cominciare in Italia la terza fase di sperimentazione per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-Astrazenec. Nel mese di novembre verranno arruolati 300 volontari, dai 18 anni in su. Prossimamente sarà disponibile un numero verde per informazioni e per le prime candidature.

13.35 È stato pubblicato nel frattempo sul sito del Governo il testo del nuovo Dpcm. Non ci sono novità di rilievo rispetto all’ultimo testo che è circolato nella notte.

13.20 Zaia ha poi aggiunto: “In questo momento non abbiamo notizie sulla classificazione del Veneto. Ma ieri sera ho portato le ragioni del fatto che il confronto non può prescindere da un confronto con la Regione. Questa richiesta mi sembra sia stata accolta. Lo ha detto Boccia ed è stata riconfermata dal decreto del ministro Speranza“.

13.12 “Abbiamo dato mandato di convocare i rappresentanti dei 2550 veterinari presenti in Veneto. L’uomo è un mammifero e a livello di mammiferi i veterinari sono degli esperti. Non c’è nulla di strano pensare di fare un percorso anche con loro perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare più tamponi possibile“. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia in un punto stampa.

12.55 Andrew Pollard, ricercatore capo della sperimentazione sui vaccini, è ottimista a proposito del vaccino su cui sta lavorando l’università di Oxford. Il direttore dei trial sul vaccino anti-Covid non ha escluso la possibilità che possa essere pronto già entro Natale. “C’è una piccola chance che sia possibile. I nostri trial sono solo uno dei tanti in corso in tutto il mondo, alcuni dei quali potrebbero essere pronti entro la fine dell’anno“.

12.40 Sono 73 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Svizzera secondo l’ultimo bollettino ufficiale. Riscontrati anche 10.073 nuovi contagi in tutto il Paese.

12.28: “In coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane per far fronte alla situazione sanitaria, da domani, 5 novembre 2020, in via precauzionale, e fino al 3 dicembre 2020, resteranno chiusi al pubblico i Musei Vaticani, il Museo delle Ville Pontificie e l’Ufficio Scavi“. A comunicarlo è la Sala stampa della Santa Sede.

12.11: “La Lombardia ha molti problemi con il vaccino antinfluenzale perché tra l’altro è arrivato tardi. A me risulta che moltissime Regioni siano molto avanti. Addirittura nel Lazio è stato superato il tasso di vaccinazione in proporzione a quello che è avvenuto lo scorso anno. E’ assolutamente comprensibile, doveva essere così. L’Emilia Romagna sta facendo normalmente, la Toscana, sulla Lombardia sarebbe il caso di fare in modo che a guidarla vi sia chi si è dimostrato capace di organizzare aspetti come la vaccinazione. Non abbiamo mai avuto problemi in Italia e credo che non ne avremo anche sul vaccino anti-Covid. Bisogna però che sia davvero sicuro ed efficace“. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, su Rai Radio 3.

11.56: Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, durante l’audizione in videoconferenza davanti alla Commissione Sanità del Senato: “In questa seconda ondata siamo messi peggio di marzo, c’è un coinvolgimento del centro sud, che ha servizi sanitari più fragili, abbiamo di fronte 4-5 mesi di inverno, c’è la pressione data dall’epidemia influenzale, il personale sanitario è meno motivato e ci sono attriti tra governo e enti locali che impediscono di prendere le misure più opportune“.

11.40: Il mondo delle piscine, delle palestre e degli impianti sportivi si è riunito stamane davanti a Palazzo Montecitorio per chiedere al governo la riapertura immediata delle attività oppure “veri ristori”. ‘Lo sport merita rispetto’, questo lo slogan della manifestazione ‘Un tuffo senz’acqua’ organizzata dalla società Sis Roma in collaborazione con il comitato Fin Lazio, per protestare contro lo stop agli impianti decretato dal Dpcm dello scorso 24 ottobre per far fronte all’emergenza Covid-19.

11.29: Un candidato repubblicano è stato eletto nel North Dakota quasi un mese dopo la sua morte, a 55, a causa del Covid-19. Come si legge sulla stampa Usa, lo scomparso David Andahl è stato eletto assieme al collega di partito Dave Nehring per rappresentare l’Ottavo distretto, battendo i due contendenti del partito democratico.

11.17: Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 653 nuovi casi di ‘Covid-19′ nel percorso per le nuove diagnosi, il 28,8% rispetto si 2.267 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi.

11.08: Nuove chiusure per il 70% dei portoghesi, ovvero circa 7 dei 10 milioni della popolazione del Paese. La decisione e’ stata presa nei giorni scorsi ma entra in vigore oggi per almeno due settimane e riguarda 121 dei 308 comuni del Paese.

11.03: “Le differenti opinioni e la diversità di vedute non devono minare il nostro costante sforzo di sorreggerci gli uni con gli altri. Dobbiamo ribadirlo forte, oggi, nella Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, di fronte a una comunità di donne e uomini che, come è stato in passato, con impegno e sacrifici è naturalmente votata a perseguire l’interesse generale. Esiste un solo modo per uscire da questo periodo drammatico: restare uniti. Sempre“, Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

10.47: “Ce la faremo a evitare il lockdown. Lombardia, Piemonte e Calabria zone rosse? Difficile che possano in pochi giorni migliorare la loro situazione” . Lo ha affermato il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri.

10.29: “L’efficienza dell’App Immuni dipende in maniera drammatica dal numero di persone che la scaricano. Se ora tutti la scaricassimo, su 30mila casi, ogni persona ha 10-15 contatti e la app genererebbe 400mila allarmi al giorno, una situazione assolutamente ingestibile“. Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti in audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul monitoraggio relativo all’evoluzione della situazione epidemiologica.

10.16: “In questa seconda ondata siamo messi peggio di marzo, c’e’ un coinvolgimento del centro sud, che ha servizi sanitari più fragili, abbiamo di fronte 4-5 mesi di inverno, c’e’ la pressione data dall’epidemia influenzale, il personale sanitario e’ meno motivato e ci sono attriti tra governo e enti locali che impediscono di prendere le misure più opportune“: Lo ha affermato in audizione alla Commissione Sanità del Senato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

10.07: Gli incidenti nel 2019 sono calati ma restano comunque molti: sono stati in tutto 172.183, in leggerissimo calo rispetto al 2018 (-0,2%), le vittime sono state 3.173, ovvero – 4,8% e i feriti 241.384 (-0,6%).

10.01: “La politica deve fare il sacrificio di mordersi la lingua e lavorare alla coesione come diciamo non soltanto noi, ma soprattutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella“. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Vincenzo Amendola.

9.42: “Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in Biblioteca, e questo per difenderci dai contagi del Covid“. Lo ha detto papa Francesco all’inizio dell’udienza generale, che da oggi torna in diretta streaming e senza la partecipazione dei fedeli.

9.26: In Bulgaria continuano i record assoluti per contagi e decessi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore nel Paese balcanico, che conta circa 7 milioni di abitanti, si sono registrati 4.041 contagi pari a circa il 40% degli 11.066 test diagnostici effettuati. Il maggior numero delle persone contagiate si registra sempre nella capitale Sofia (circa due milioni di abitanti): 1612.

9.08: Il numero di infezioni di coronavirus in Russia è aumentato di 19.768 casi nel corso dell’ultimo giorno, la cifra massima dall’inizio della pandemia. Il numero totale di casi è salito a 1.693.454, stando alla sede operativa per il controllo e il monitoraggio del virus. I morti sono invece 389 rispetto ai 355 del giorno scorso, raggiungendo un altro record.

9.01: “Contro una eventuale ‘terza ondata’ della pandemia serve un sistema di sorveglianza con tre elementi, la capacita’ di fare tamponi sufficienti, l’utilizzo di strumenti informatici e un sistema che renda accessibili i tamponi in tutto il Paese“. Lo ha affermato il virologo Andrea Crisanti durante un’audizione al Senato.

8.47: L’età mediana delle persone che contraggono l’infezione ha avuto un andamento all’inizio che ha sfiorato i 70 anni, poi a ferragosto e’ arrivata a valori sui 30 anni e si e’ stabilizzato tra fine settembre e ottobre intorno ai 40 anni ma ora lentamente sta crescendo. Questo e’ un elemento di attenzione perché vuol dire che un alto numero di persone anziane contrae l’infezione e può avere una sintomatologia grave“. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera

8.35: Il decreto va oggi in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da domani. Sarà vietato uscire, a meno di emergenze o esigenze lavorative, dalle 22 alle 5 su tutto il territorio nazionale. Chiusure differenziate per regione a seconda della fascia di rischio contagio, che saranno assegnate nelle prossime ore. In settimana un DL sui ristori.

8.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria.

Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata, appuntamento a domani con la DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul Covid-19.

23.20 Il nuovo DPCM potrebbe arrivare nella giornata di domani, si lavora a un’intesa tra Stato e Regioni riguardo a zona rossa, verde, arancione.

22.10 Giuseppe Conte e i ministri Francesco Boccia e Riccardo Fraccaro sono di nuovo riuniti con i capi-delegazione. L’obiettivo è quello di arrivare a una chiusura sul DPCM.

21.32 Le Regioni hanno inviato una lettera a Giuseppe Conte: “Le Regioni rilevano come la seconda ondata della pandemia stia colpendo in maniera generale tutto il territorio nazionale e ribadiscono, pertanto, la richiesta di univoche misure nazionali ed, in via integrativa, provvedimenti piu’ restrittivi di livello regionale e locale. Destano forti perplessità e preoccupazione le disposizioni di cui agli articoli 1bis e 1ter che comprimono ed esautorano il ruolo e i compiti delle Regioni e delle Province autonome, ponendo in capo al governo ogni scelta e decisione sulla base delle valutazioni svolte dagli organismi tecnici”.

21.10 Giovanni Toti, dopo l’incontro con le Regioni, come riporta il TgCom: “Il Dpcm prevede la divisione in tre fasce di rischio e ognuna comporta diverse misure di chiusure. La assegnazione alle tre fasce avverrà per ordinanza del ministro della Salute sentito il presidente della Regione in base a analisi di scenario, l’Rt, e all’analisi di rischio. L’ordinanza sarà frutto del confronto nelle prossime ore. Le Regioni vorrebbero avere contraddittorio con i tecnici prima dell’intervento del ministro per quantificare il rischio”.

19.03 Il trasporto locale ferroviario e su gomma dovrebbe essere ridotto al 50% della capienza.

18.48 Nella bozza del DPCM si legge di uno stop agli spostamenti tra Regioni rosse e/o gialle, cioè a rischio elevato o medio, e libertà di circolazione solo in quelle verdi.

18.32 Le nuove misure del DPCM dovrebbero essere in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre.

18.15 Come riporta l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 sono oltre il 31% dei disponibili e ben 9 regioni superano la soglia del 30% definita “critica”: Campania (44%), Liguria (31%), Lombardia (45%), Marche e Piemonte (37%), Bolzano (51%), Toscana (41%), Umbria (49%), Valle d’Aosta (65%).

18.00 Si parla anche della chiusura di negozi e mercati nelle zone a massimo rischio.

17.50 Si attende il nuovo DPCM, Giuseppe Conte ne discuterà nelle prossime ore con le Regioni. Si parla di coprifuoco dalle 22.00 alle ore 05.00 in utta Italia e di una Nazione divisa in tre zone in base alle differenze di contagio.

17.40 Il rapporto tra positivi e tamponi è del 15,5% nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al 16,4% di ieri.

17.30 Gli attualmente positivi toccano quota 418.142, mentre guariti e dimessi sono 302.275.

17.20 Nelle ultime 24 ore si sono registrati 353 decessi, contro i 233 del giorno precedente.

17.10 Oggi si segnalano 28.244 nuovi casi di coronavirus a fronte di 182.287 tamponi, mentre lunedì i positivi erano 22.253 su 135.731 tamponi.

16.15 Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa è certa che “mercoledì mattina ci sveglieremo con un Dpcm già pronto, quindi confido che entro la notte il decreto arrivi a vedere la luce. E’ molto complesso anche per il meccanismo che mette in moto, perché attua una sorta di automatismo”.

15.50 Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri chiarisce che “i lockdown non saranno come a marzo e le misure avranno una durata temporanea. Serve un minimo indispensabile di due o tre settimane”.

15.21 “La preoccupazione dei medici è che questa seconda ondata non sia una mareggiata, ma uno tsunami che potrebbe travolgere il sistema sanitario. Per questo chiediamo al Governo misure più aggressive”. A parlare è il presidente della Federazione degli Ordini dei medici italiani, Filippo Anelli.

15.10 Tra una ventina di minuti dovrebbe esserci un nuovo vertice governo-Regioni, con Comuni e Province, alle 15.30. Presenti i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli.

14.59 Come riportato da TGCom24 la Francia starebbe programmando evacuazioni di malati di Covid dalla regione Hauts-de-France, nel nord (comprende Pas-de-Calais e Piccardia) in Germania.

14.41 Parla Giovanni Toti, con l’obiettivo di avere 2000 posti letto per la Liguria: “Si tratta di un piano di Fase 4 che porta ad aumentare i posti letto. Abbiamo 1.200 ricoverati, soprattutto sull’area metropolitana e solo 50 terapie intensive aperte. Facendo un paragone con il picco di aprile quando avevamo 1.400 ricoverati e le terapie intensive occupate arrivavano a 200, si capisce che siamo ben lontani da quei numeri. Anche se l’allargamento della pandemia ci ha indotto a un aumento dei posti letto ospedalieri. Per questo stiamo chiedendo uno sforzo alla nostra sanità, quello di raggiungere i 2mila posti letto in Liguria”.

14.30 Secondo l’Istituto di Statistica spagnolo i guadagni derivanti dal turismo a settembre sarebbero diminuiti dell’87% in terra iberica.

14.12 “In un momento tragico come questo è richiesto il massimo rigore sia ai medici, sia ai giornalisti. Ma maggiormente ai medici”. Le parole di Roberto Burioni.

13.55 Le parole di Zaia: “I medici di base hanno l’obbligo di fare i tamponi ai loro pazienti. E’ un obbligo di contratto e per chi non lo fa sono previste sanzioni. Se poi hanno problemi a fare i tamponi nei loro ambulatori possono sempre farlo con modalità ‘drive in’, se necessario, come stanno facendo tanti loro colleghi da tempo”.

13.41 Come riportato da TGCom24 undici comuni, compreso Bolzano, sono stati dichiarati “zona rossa” dalla giunta provinciale altoatesina che ha adottato per essi misure più restrittive rispetto al resto del territorio provinciale. Si tratta di Vadena, Braies, Velturno, Villabassa, Meltina, Vipiteno, Egna, Nova Levante, Ponte Gardena e Nalles.

13.28 La conferenza stampa odierna dell’Iss è stata rinviata.

13.13 “In questa difficile fase della seconda ondata della pandemia gli italiani si aspettano leale e fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni perché il nemico da combattere è il Covid 19 non altri. È fondamentale quindi che vi sia da parte delle Regioni il massimo livello di collaborazione istituzionale, privilegiando la ricerca di soluzioni condivise e fondate sull’evidenza dei dati scientifici. Massima responsabilità individuale e massima collaborazione tra le istituzioni sono precondizioni insostituibili se si vuole concretamente tutelare la salute degli italiani e non mandare in crisi il servizio sanitario nazionale”. Le parole riportate dall’ANSA del capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

12.59 2.298 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto e 31 i morti per la giornata di oggi.

12.44 “Vedremo tra qualche ora in che misura il governo deciderà. Ma se saremo costretti a sospendere qualcuna delle nostre attività, sarà una sospensione che vogliamo breve, per essere pronti a ripartire come prima senza doverci più fermare”. Le parole del governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

12.31 Convocato un nuovo vertice governo-Regioni, con Comuni e Province, alle 15.30. Presenti i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli.

12.20 “Il nuovo Dpcm arriverà entro stasera. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light”. Queste le parole della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa su Rai Radio1 a Radio anch’io.

12.09 “La situazione sanitaria è allo stremo. Abbiamo file di auto e di ambulanze nei pressi degli ospedali. E’ una situazione drammatica a cui si aggiunge la tensione sociale che è altrettanto seria e preoccupante” a parlare è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

11.55 “Avevamo chiesto fin da giugno, in vista di una possibile nuova ondata del contagio, di prevedere un adeguato piano di gestione della pandemia, riorganizzando le strutture sanitarie piemontesi, cercando di aumentare il numero di medici e infermieri, rivedendo la gestione del triage. Nulla di tutto questo è stato fatto e oggi ci ritroviamo a vivere una situazione ospedaliera drammatica, quasi fuori controllo” le parole del segretario del sindacato dei medici Cimo Piemonte, Sebastiano Cavalli riportate da TGCom24.

11.42 “I dati sono piuttosto allarmanti. Per quello che ci viene detto, le strutture sono al limite della loro capienza o, se non lo sono, stanno arrivando al limite. Ci è sembrato doveroso lanciare questo appello”. A dirlo è Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano.

11.29 Prosegue nel frattempo il confronto tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Boccia ed i capi delegazione della maggioranza per discutere nel dettaglio il nuovo Dpcm. Il testo verrà firmato da Conte tra oggi e domani. Secondo le ultime indiscrezioni, le regioni che subiranno maggiormente le nuove restrizioni saranno Calabria, Piemonte e Lombardia.

11.13 Situazione fuori controllo negli ospedali piemontesi secondo il racconto di Sebastiano Cavalli, segretario di Cimo (Coordinamento italiano medici ospedalieri) Piemonte, che è attualmente ricoverato all’ospedale di Viturno sotto osservazione: “Avevamo chiesto sin da giugno, in vista di una possibile nuova ondata del contagio, di prevedere un adeguato piano di gestione della pandemia, riorganizzando le strutture sanitarie piemontesi, cercando di aumentare il numero di medici e infermieri, rivedendo la gestione del triage. Nulla di tutto questo e’ stato fatto e oggi ci ritroviamo a vivere una situazione ospedaliera drammatica, quasi fuori controllo“.

10.59 Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, lancia l’allarme: “Si ha l’impressione di navigare completamente a vista e di cambiare di giorno in giorno decisioni e direttive, non si capisce poi per quale obiettivo. Se sospendiamo la didattica in presenza c’è un prezzo sociale che si paga, ha senso pagarlo se c’è un’utilità dal punto di vista del contrasto del contagio“.

10.42 “Il vero obiettivo che dovremmo avere ora è mettere in atto misure per evitare la terza ondata. Se ora facciamo un lockdown estremamente rigido di 6-7 settimane, poi a ridosso di Natale i casi saranno diminuiti e ci saranno mille pressioni per rimuovere le misure, perché tutti vogliono andare in vacanza, a pranzo fuori o a trovare amici fuori regione, e a febbraio staremo di nuovo in questa situazione. La vera sfida in questo momento quindi è trovare una strategia per evitare la terza ondata“, spiega Andrea Crisanti (professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova) a La Stampa.

10.28 In corso di svolgimento nel frattempo secondo Sky TG 24 l’incontro tra il Premier Giuseppe Conte ed i capi delegazione di maggioranza. In seguito spazio ad una nuova riunione video con le Regioni, mentre nel pomeriggio potrebbe esserci un confronto con il Cts. Quest’oggi verrà completato il nuovo Dpcm, come ha detto lo stesso Conte ieri sera.

10.12 Così Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista concessa a La Stampa: “Mi pare manchi (nel nuovo Dpcm) un automatismo preciso per cui a una determinata regione vengano imposte le chiusure. 21 criteri per decidere se una regione appartenga alla zona verde, arancione o rossa. Mi sembrano tanti, ma immagino che quelli fondamentali riguardino il riempimento dei posti in ospedale. Non vorrei che un provvedimento simile inducesse le Regioni a non essere totalmente trasparenti riguardo a questi dati“.

10.00 Picco di contagi anche in Ucraina, che registra il record di nuovi positivi in un singolo giorno dall’inizio della pandemia con 8.889 nuovi casi di Coronavirus. Complessivamente sono stati registrati in Ucraina 411.093 casi di Covid-19 con 7.532 morti.

9.42 Nuovo record di contagi in Bulgaria, con 2.427 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (su un totale di 7 milioni di abitanti) per un totale di 56.496 casi registrati dall’inizio della pandemia. Nell’ultima settimana, secondo i numeri ufficiali, c’è stato un incremento dell’80% di contagi.

9.26 Attualmente sono 12.091.464 i casi attivi di Coronavirus in tutto il Mondo. Tra questi, 86.636 sono ricoverati in gravi condizioni di salute.

9.12 La Corea del Nord, secondo un rapporto dell’Oms, ha effettuato fino al 29 ottobre test su 10.462 persone che sono risultati tutti negativi al Covid-19. Il Paese eremita si rivendica “libero dal Coronavirus“, e continua ad adottare delle misure molto stringenti imponendo una quarantena fino a un mese e chiudendo i confini.

9.00 Così Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia: “Ancora una volta il richiamo del presidente della Repubblica costituisce l’unica voce da seguire per superare steccati geografici e ideologici. Il confronto con il governo nazionale conferma la necessità di mantenere saldo il principio della leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della crisi”.

8.46 Sono scattate quest’oggi le zone rosse di Centuripe (provincia di Enna) e Vittoria (provincia di Ragusa) in Sicilia, con l’ordinanza che sarà valida almeno fino al 10 novembre.

8.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria.

Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria. Appuntamento a domani.

23.30 Un focolaio Covid è stato accertato a Nuoro nella casa protetta di via Trieste, dove sono risultati positivi al virus 17 ospiti sui 20 attualmente presenti.

23.15 Undici morti in due giorni in Valle d’Aosta a causa del Covid-19. Da registrare anche un’impennata di casi positivi: nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 122 su 212 persone sottoposte a tampone.

23.00 La Spagna ha registrato 55.019 nuovi casi confermati di Covid-19 nel fine settimana, segnando un nuovo record di positivi in un weekend.

22.45 Il Governatore delle regione Liguria Giovanni Toti annuncia: “Il padiglione della Fiera di Genova potrebbe sostituire le funzioni svolte dalla nave-ospedale nella primavera scorsa, ossia ospitare le degenze di medio-bassa intensità e i positivi dimessi dagli ospedali“.

22.30 Il Premier Giuseppe Conte all’uscita dal Senato: “Domani lavoreremo e completeremo il Dcpm”.

22.15 Sono 599 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria, su 2.846 tamponi processati. I deceduti sono 9 di età compresa tra i 66 e i 90 anni

22.00 L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Conte sulle nuove misure anti Covid.

21.45 Tensione durante la manifestazione organizzata a Brescia contro l’ultimo Dpcm.

21.30 Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Nel fine settimana abbiamo visto che mentre molti Paesi hanno portato sotto controllo il Covid-19, i numero dei casi in Europa e Nord America continuano a impennare“.

21.20 Matteo Salvini durante le dichiarazioni di voto al Senato: “agli over ’70 degli orari per l’utilizzo dei trasporti pubblici, per la spesa, per i tamponi. Aiutiamoli a vivere in sicurezza senza chiudere in casa 60 milioni di italiani“.

21.10 Ristoratori, baristi, personal trainer sono ritornati a far sentire la loro voce con un pacifico flash mob, questa sera in piazza San Secondo ad Asti.

21.00 Il governatore del Piemonte Alberto Cirio a Sky Tg24: “Aspettiamo che il governo ci dica cosa fare. La nostra istanza è che ci sia uniformità. Coprifuoco? Anche qui chiediamo uniformità“.

20.45 Situazione drammatica in Bulgaria. La polizia bulgara a Sofia aiuterà a trasportare i pazienti di coronavirus in ospedale per ovviare alla carenza di ambulanze.

20.30 Nuovo record in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di coronavirus. Alto anche il numero dei decessi, 416 nelle ultime 24 ore, per un totale di 37.435.

20.20 Nelle Marche, dal 4 novembre al 4 dicembre incluso, didattica a distanza al 100% nelle Università e per la formazione professionale, 50% di capienza consentita nei mezzi del Trasporto pubblico locale.

20.10 L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, a Sky TG 24: “Abbiamo sottoscritto un accordo nazionale per far entrare l’effettuazione dei tamponi nei compiti contrattuali dei medici di famiglia. Nei prossimi giorni il commissario Arcuri inizierà la distribuzione dei kit ai medici di famiglia, credo che nell’arco di 15 giorni possa essere fatto tutto“.

20.00 Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti d’intesa con la Protezione civile ha dato mandato di iniziare i sopralluoghi per allestire un ospedale aggiuntivo anti-Covid nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova.

19.45 Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le Regioni che, sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, potrebbero rischiare di rientrare nelle prime ordinanze del ministero della Salute con la previsione di misure più restrittive, collocandosi in uno scenario 4 di rischio alto.

19.30 Il DPCM prevede anche la riduzione al 50% della capienza massima dei mezzi pubblici.

19.20 Il nuovo DPCM prevederà, inoltre, la chiusura dei centri commerciali nei weekend. Inoltre, verranno chiuse mostre, musei, sale giochi e corner scommesse.

19.10 La didattica a distanza viene estesa al 100% per tutte le scuole di secondo grado

19.00 Il Premier Conte annuncia che domani verrà emanato un nuovo DPCM. Esso prevede la divisione delle regioni in tre fasce di rischio e l’interruzione della mobilità verso le regioni ad alto rischio.

18.50 11 morti in 48 ore in Valle d’Aosta.

18.30 Zingaretti su Twitter: “Importanti segnali di collaborazione alla Camera. Bene questa prima convergenza politica che da tempo auspichiamo. Perché la lotta al #Covid si vincerà insieme, dalla

stessa parte. Possiamo salvare l’Italia e il suo futuro se saremo capaci di resistere, combattere e agire uniti”

18.20 Da mercoledì lockdown con coprifuoco alle 20.00 in Alto Adige.

18.10 La situazione in Piemonte: 2.003 positivi e 21 morti.

18.00 Covid in Liguria: 599 nuovi casi e 57 in più in terapia intensiva

17.50 Roma sotto i 1000 casi per il secondo giorno consecutivo.

17.40 Il bollettino: 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi.

17.30 La situazione odierna in Gran Bretagna: 18.950 nuovi casi e 136 morti.

17.20 La situazione odierna in Sicilia: 1.024 nuovi positivi e 18 morti.

17.10 La situazione odierna nel Lazio: 1.859 nuovi casi su 20mila tamponi, 29 morti.

17.00 Record di decessi oggi in Portogallo: 46.

16.50 3 morti e 187 nuovi positivi in Trentino.

16.30 Nuove restrizioni: la Torre di Pisa resterà chiusa da domani al 3 dicembre.

16.20 14 tra asili nidi e scuole per l’infanzia chiusi in Sicilia a causa del Covid

16.10 412 persone sanzionate ieri per non aver rispettato i protocolli anticovid.

15.50 A Lecce protesta delle mamme contro la chiusura delle scuole.

15.30 626 nuovi casi e 9 decessi oggi in Puglia

14.35: “Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene una volta ogni secolo“. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, in conferenza stampa.

14.28: “Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive“. Lo ha affermato il presidente del veneto Luca Zaia, dopo la riunione in videoconferenza con il Governo.

14.17: La Polonia registra 15.578 nuovi casi e 92 morti nelle ultime 24 ore. Sabato era stato toccato il record di 21.897 casi e domenica 17.171. In totale, il Paese registra 395.480 casi e 5.875 morti dall’inizio della pandemia.

14.09: Per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, in Iran sono entrate oggi in vigore nuove restrizioni agli spostamenti tra la maggior parte delle province, che proseguiranno almeno fino a venerdi’. Secondo il provvedimento del ministero dell’Interno, ingressi e uscite sono interdetti ai mezzi privati dai capoluoghi di 25 province “rosse”, cioè ad alto rischio, tra cui la capitale Teheran.

14.03: Sono 2.351 i nuovi casi nelle ultime 24 ore nel Lazio.

13.41: “Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome. L’rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera.

13.34: “Nel prossimo DPCM indicheremo tre aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte alla Camera.

13.26: “A livello di riunione non c’è stata alcuna proposta con degli orari, mai sentito parlare di 21.00, di 18.00“. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia.

13.17: Previsto lo stop alla mobilità verso le Regioni dichiarate a rischio salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio e salute. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e chiusura dei centri commerciali nel weekend, in estrema sintesi, nel nuovo DPCM.

13.07: La capacità dei trasporti pubblici sarà ridotta al 50% per prevenire assembramenti. Questo è quanto ha dichiarato il premier Giuseppe Conte alla Camera.

13.00: Nel DPCM si prevede anche integralmente la didattica a distanza per le scuole di secondo grado. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte alla Camera.

12.56: “Per l’intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera.

12.45: Conte sta parlando di alcune limitazioni: “Chiuderanno i centri commerciali nel weekend, musei, mostre. Introdurremo il limite agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio salvo esigenze di lavoro, studio e salute. Le scuole di secondo grado saranno in DaD (didattica a distanza).”

12.42: “No ad un regime indistinto sul territorio“. Così il premier Giuseppe Conte alle Camere sulle nuove misure anti-Covid. “Il prossimo Dpcm individuerà tre aree corrispondenti a tre aree di rischio“, ha spiegato il Premier.

12.40: Conte ha parlato della chiusura dei centri commerciali nei weekend.

12.38: “Esiste una alta percentuale che nel prossimo mese in 15 regioni l’indice Rt peggiori“. Lo dice il premier Giuseppe Conte. “Questo quadro non tiene conto” degli effetti del nuovo Dpcm, ha detto il presidente del Consiglio.

12.32: “Riteniamo necessario assumere una decisione orientata che ottempli nuovi interventi restrittivi modulati sulla base del livello di rischio nei territori. Su base di criteri scientifici predefiniti ci sarà un regime differenziato basato su diversi livelli regionali. A marzo sprovvisti di un piano abbiamo emanato provvedimenti che ci hanno portato un lockdown generalizzato, oggi invece abbiamo una struttura di prevenzione“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera.

12.26: “La curva corre in ogni Continente. L’Ue all’interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l’incremento di casi Covid e’ stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione e’ in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi“. Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni alla Camera.

12.14: “Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome. L’rt nazionale e’ a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato e’ superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera.

12.06: “Siamo costretti ad intervenire in un’ottica di prudenza” per attuare nuove misure e “per eseguire una strategia di contenimento del contagio“. Così il premier Giuseppe Conte alle Camere. “Questa strategia va modulata a seconda della situazione delle regioni. Per questo motivo adotteremo – ha spiegato – una decisione per interventi modulati sulla base di rischi elevati sul territorio sulla base di criteri scientifici. Introdurremo un regime differenziato basato su differenti scenari regionali“, ha detto il Premier.

11.25 Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “Riapre oggi il presidio medico avanzato in Fiera a Bergamo che accoglierà i primi 4 pazienti. La riattivazione dei posti di terapia intensiva è stata realizzata grazie a un lavoro di squadra, coordinato dalla cabina di regia regionale che, ancora una volta, a distanza di 7 mesi, vede in prima linea l’Ospedale Papa Giovanni XXXIII, le imprese artigiane di Confartigianato Bergamo, i ragazzi della curva nord dell’Atalanta, A.N.A. onlus, che ringrazio a nome di tutta la Giunta regionale e dei Lombardi”

11.17 Secondo alcune anticipazioni il Dpcm prevederà, a quanto si apprende, un coprifuoco nazionale alle ore 21.00. E’ quanto sarebbe stato deciso stamattina nella riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione.

11.05 Paolo Ascierto, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori ‘Pascale’ di Napoli, in un’intervista al ‘Il Mattino’ fa il punto sulla sperimentazione del prodotto-scudo anti Covid-19 dell’azienda italiana Takis. “Ci stiamo lavorando dall’inizio della pandemia su sollecitazione della ditta farmaceutica Takis con cui collaboro da tempo per la messa a punto di un vaccino con neoantigeni. A marzo abbiamo avviato lo studio sul vaccino anti-Covid che verrà sperimentato nella fase 1, oltre che al Pascale, anche allo Spallanzani di Roma e all’università Bicocca di Milano”. A che punto è l’iter? “Abbiamo terminato la sperimentazione sugli animali e iniziamo la fase 1 sui pazienti. Ne verranno selezionati un centinaio – spiega l’esperto – con schede sul trattamento e i dosaggi. Dopo 3 mesi potremo esaminare le risposte sugli effetti collaterali e i dosaggi. Poi partirà la seconda fase”.

10.51 A Sky Tg24, il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi ha spiegato: “Gli interventi saranno uniformi, poi, come scritto nel precedente Dpcm, nella propria autonomia ciascun ente locale può prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni saranno nazionali, poi magari c’è anche la volontà di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno già superato l’Rt 2 da quelle che hanno indici più bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale”.

10.38 Dalla Francia: Lìle diverse federazioni di commercianti verranno ricevute questa settimana dal ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, per studiare le condizioni di una eventuale riapertura dei negozi a partire dal 12 novembre, dopo la chiusura dovuta al nuovo lockdown contro il coronavirus. “Per tutta la settimana riceverà con Alain Griset, ministro incaricato delle Piccole e Medie Imprese, le diverse federazioni di commercianti per studiare con loro, con le caratteristiche di ogni professione, quali regole sanitarie ci permetterebbero di riaprire un certo numero di negozi”.

10.27 Aggiornamento dati a livello globale: i morti di Covid-19 in tutto il mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni, secondo l’ultimo conteggio della Afp. In totale, sono stati segnalati almeno 1.200.042 decessi, su 46.452.818 contagi. Quasi un decesso su cinque si è verificato negli Stati Uniti, che con 230.996 morti è il paese con maggior numero di vittime (con 9.207.364 di contagi). Seguono il Brasile con 160.074 morti e 5.545.705 casi, l’India (122.607 decessi, 8.229.313 casi), il Messico (91.895, 929.392) e il Regno Unito (46.717, 1.034.914).

10.15 Il Governatore del Piemonte Cirio a Sky TG24: “Noi Regioni chiediamo misure nazionali. Aspettiamo che il governo ci dica cosa fare. La nostra istanza è che ci sia uniformità. Coprifuoco? Anche qui chiediamo uniformità”.

10.02 Fabrizio Pregliasco, direttore dell’Irccs Galeazzi rivela: “Questo è un virus pervasivo. In questo momento c’è una diffusione molto ampia e peggiore della prima volta. La probabilità di rischio c’è ed è facilissimo acquisirlo sul lavoro o in un contesto comunitario, poi la famiglia diventa un elemento moltiplicatore perché si abbassano le difese, mentre bisogna stare molto attenti a fronte della presenza di soggetti asintomatici”.

9.48 Proseguono le proteste anche nel resto d’Europa: le manifestazioni contro le restrizioni imposte dal governo spagnolo per ridurre il numero di contagi da Covid-19 nel Paese si sono trasformate in rivolte violente con lancio di petardi, saccheggi e atti vandalici in varie città, in particolare a Madrid e a Barcellona. Solo nella capitale sono stati fermati 32 manifestanti.

9.37 Secondo i dati dell’Oms aggiornati al 1 novembre, il primo Paese per numero di nuovi positivi giornalieri sono gli Stati Uniti (oltre 99mila), poi l’India (più di 46mila). Continua l’escalation dei contagi in Europa: al terzo posto la Francia (oltre 32mila), al quarto l’Italia (oltre 31mila)

9.22 Dalla Germania: da oggi inizia il “lockdown soft” deciso la settimana scorsa dal governo tedesco insieme ai Laender. Tra le misure, la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, la riduzione “al minimo” di tutti i contatti sociali, mentre rimangono aperte le scuole e gli esercizi commerciali.

9.13 Coronavirus, si lavora al nuovo Dpcm: il decreto, inizialmente previsto per lunedì 2 novembre, potrebbe slittare a martedì 3. Al momento sembra esclusa l’ipotesi di un lockdown generalizzato, più probabili limitazioni agli spostamenti e chiusura dei negozi alle 18 nelle aree a rischio (ossia dove l’indice Rt è più alto). Le Regioni chiedono invece misure uniformi in tutto il Paese. Possibili nuove norme su negozi, scuole e musei. Il ministro della Salute Roberto Speranza: “Due orizzonti: misure nazionali e misure territoriali”

9.05 Ricordiamo che nella giornata di ieri in Italia si sono registrati 29.907 nuovi casi di positività al Covid-19.

8.52 Dal Regno Unito: Il principe William fu contagiato in aprile dal coronavirus, ma la cosa venne tenuta segreta. Lo rivela SkyTG24, mentre il palazzo si rifiuta al momento di commentare. Il contagio avvenne più o meno nella stessa epoca di quello di suo padre Carlo, che invece lo rese noto pubblicamente. A decidere per la riservatezza nel caso di William fu lo stesso duca di Cambridge, 38 anni, sostenendo di non voler “allarmare la nazione” ulteriormente.

8.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria.

Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria. Appuntamento a domani.

23.50 Nella giornata di lunedì 2 novembre dovrebbero arrivare delle novità ufficiali, ormai si arriva alla firma di un nuovo DPCM e Giuseppe Conte potrebbe parlare agli italiani.

23.40 Nelle aree individuate come più a rischio il governo vorrebbe far scattare misure molto più stringenti. Dalla chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo, al coprifuoco alle 18.00, con chiusura delle attività commerciali.

23.30 Sul tavolo anche la proposta di chiudere i centri commerciali nei weekend e di limitare gli spostamenti degli over 70.

23.20 In corso un braccio di ferro tra i Governatore delle Regioni e il Governo Nazionale riguardo allo stop di alcune attività commerciali e alla proposta del divieto di circolazione generalizzato.

23.10 Si parla di un possibile lockdown nazionale a partire dalle ore 21.00!

22.00 Le Regioni vogliono restrizioni, ma Giuseppe Conte non ci sta, come riporta TgCom24. Slitta la firma del DPCM.

21.40 Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: Il nuovo Dpcm “andrà nella direzione del principio di proporzionalità e ragionevolezza che ha guidato le scelte fino ad ora, facendo leva su qualche misura come la limitazione agli spostamenti interregionali se non per ragioni indifferibili, di salute o di lavoro”.

17.40 In terapia intensiva 1.939 pazienti. Rapporto positivi/tamponi sale al 16,3%.

17.30 La Regione più colpita è la Lombardia con 8.607 nuovi casi.

17.20 Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 208 decessi per un totale da inizio emergenza che sale a 38.826 vittime.

17.10 Nelle ultime 24 ore in Italia si segnalano 29.907 nuovi casi di coronavirus a fronte di 183.457 tamponi eseguiti.

16.00 Così Giancarlo Maria Limbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue: “Noi vogliamo far sì che la donazione di plasma da convalescenti Covid prosegua su scala nazionale, per usarlo a livello industriale per l’estrazione delle immunoglobuline ma anche, se le evidenze scientifiche ne dimostreranno l’efficacia, per l’infusione ai malati. A breve partirà un progetto nazionale con le associazioni di volontariato“.

13.30 Non è stata ancora stabilita una data per un discorso agli italiani, ma probabilmente il Premier parlerà la sera stessa in cui verrà annunciato il nuovo DPCM. Nel discorso agli italiani il Premier informerà i cittadini circa il nuovo DPCM con le nuove misure restrittive previste in Italia ed i provvedimenti adottati. La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l’indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio verrà presa la decisione definitiva.

11.00 Potrebbe essere scongiurato un lockdown nazionale, ma previsto soltanto a livello locale, nelle grandi aree metropolitane dove attualmente i contagi sono più elevati. Potrebbe però anche tornare il divieto riguardante gli spostamenti tra diverse Regioni, ma in questo momento si tratta soltanto di un’ipotesi. Anche la scuola potrebbe risentire delle misure contenute nel nuovo DPCM, dato che le lezioni in presenza potrebbero essere confermate soltanto fino alla seconda media, partendo poi con la didattica a distanza per tutte le classi successive, laddove non sia già prevista da provvedimenti regionali.

08.30 Come riporta TGCOM24, domani il Premier Giuseppe Conte si recherà in Parlamento, alle 12.00 alla Camera ed alle 17.00 in Senato per comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria: si vocifera in maniera sempre più insistente di un nuovo DPCM che dovrebbe contenere misure ancora più restrittive. La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l’indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio, quando ci dovrebbe essere una nuova riunione tra il Presidente del Consiglio, il Comitato tecnico-scientifico, ed il capidelegazione, verrà presa la decisione definitiva.

Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria. Appuntamento a domani.

23.22 Giuseppe Conte si presenterà in Parlamento lunedì 2 novembre per comunicazioni sull’emergenza sanitaria: alle 12.00 alla Camera, alle 17.00 in Senato.

23.10 Come riporta TgCom24, si parla di chiusure mirate per 2-3 settimane, soprattutto a Napoli, Torino, Milano, Roma.

22.58 Non si parlerebbe di un lockdown generalizzato in Italia, come riporta TgCom24, ma di chiudere per due o tre settimane le aree dove i contagi sono in maggiore aumento.

22.40 Giuseppe Conte aspetta il report del Comitato Tecnico-Scientifico sui casi più allarmanti per decidere quali provvedimenti attuare.

22.27 Si parla anche di possibili divieti nello spostamento tra Regioni. Possibile anche la scuola a distanza a partire dalla terza media come ha dichiarato lo stesso Giuseppe Conte.

21.00 Si parla dunque di un possibile locdown localizzato in Italia, già lunedì potrebbe arrivare un nuovo DPCM. Giuseppe Conte potrebbe chiudere le zone più a rischio come Lombardia, Campania, Lazio.

20.30 Come riporta il TgCom, il Governo, a quanto si apprende da fonti della maggioranza, sta valutando l’ipotesi ancora tutta in discussione di consentire la didattica in presenza fino alla seconda media e quella a distanza dalla terza media in poi. E’ una delle ipotesi che è stata discussa nel corso della riunione di oggi pomeriggio a palazzo Chigi.

20.10 Annunciato un mese di lockdown in Gran Bretagna. Johnson: “Avremo migliaia di morti. Università e scuole resteranno aperti”.

19.40 Nuovo Dpcm sulla scuola: lezioni in presenza fino alla seconda media e didattica a distanza dalla terza media a tutte le scuole superiori. E’ questa la mediazione a cui si sta lavorando nel governo e in maggioranza, a quanto si apprende, dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi sulle nuove misure anti-Covid per la scuola. L’ipotesi, riferiscono alcuni partecipanti alla riunione di governo di oggi pomeriggio, sarebbe stata avanzata dallo stesso premier e offerta al confronto con i ministri.

19.29 A dimostrazione della difficoltà del premier Boris Johnson di arrivare all’annuncio di un secondo lockdown come anticipato da diversi media, la conferenza stampa del capo del governo britannico è slittata per la seconda volta e non è attesa prima delle 19.30 in Italia. La conferenza stampa in cui BoJo dovrebbe annunciare nuove misure restrittive per contenere la corsa del coronavirus ed il premier annuncerà un semi lockdown in Inghilterra con pub, ristoranti e negozi di beni non essenziali chiusi, ma con scuole, università e cantieri aperti.

19.18 I numeri della Sicilia: sono 952 i nuovi casi di Covid che fanno salire a 14.442 gli attuali positivi: 962 ricoverati con sintomi, 122 in terapia intensiva (+5) e 13.358 in isolamento domiciliare. Sono 21.758 i casi totali, 6.814 i dimessi guariti e 502 i deceduti, 18 in più rispetto a ieri, con un incremento di tamponi effettuati pari a 8.106

19.05 Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe dato un’accelerata, anticipando a lunedì l’intervento al Parlamento sulle nuove misure contro la pandemia, per poi convocare in serata una riunione per discutere e definire un nuovo Dpcm. E’ quanto si apprende da fonti di maggioranza. Nella riunione di oggi, il premier avrebbe manifestato l’esigenza di coinvolgere le opposizioni.

18.55 Il Governo potrebbe varare un nuovo Dpcm con misure restrittive per contrastare il covid già lunedì sera. Se ne è parlato oggi durante la riunione di governo e maggioranza a palazzo Chigi. Stasera e’ stata convocata una riunione d’urgenza del Cts, domani si terra’ una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione che, insieme al ministro Francesco Boccia, dovrebbero sentire anche il parere delle Regioni. Sul tavolo, come ha spiegato lo stesso Boccia, anche restrizioni localizzate.

18.49 La multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha comunicato alle autorità sanitarie americane che intende cominciare a testare nel più breve tempo possibile il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19 sui giovanissimi, adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni. Lo ha detto Jerry Sadoff (J&J), parlando venerdì in una riunione on-line del comitato consultivo dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

18.33 Nel Lazio sono attualmente positive 33.906 persone. Di queste, 2.126 sono ricoverate (ieri erano 2.048, quindi sono aumentate di 78 unità in 24 ore). I 2.126 pazienti ricoverati sono così suddivisi: 1.944 fuori dalla terapia intensiva (+71 nelle ultime 24 ore) e 182 in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare sono invece in 31.780. Per quanto riguarda il numero totale di casi Covid-19 esaminati nella Regione, oggi e’ arrivato a 46.422. Infine, il numero di deceduti fin qui e’ pari a 1.212, mentre il numero totale di guariti è di 11.304

18.22 Si è da poco concluso il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Riccardo Fraccaro e Francesco Boccia con i componenti del Cts e i capi-delegazione delle forze di maggioranza. La riunione è durata circa 5 ore.

18.10 I dati a livello nazionale: è pari al 14,7% il rapporto fra casi positivi e tamponi, calcolato sulla base dei dati epidemiologici diffusi il 31 ottobre dal ministero della Salute. È il valore massimo finora registrato in questa seconda ondata della pandemia di Covid-19.

18.02 I numeri del Piemonte: i tamponi sono stati 15.575. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, che sono in totale 174, e negli altri reparti. I guariti sono 33.429. I decessi sono 28

17.50 Il bollettino di oggi: 297 decessi in Italia nelle ultime 24 ore con 31.758 nuovi positivi. Tamponi effettuati 215.886, i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 97 unità.

17.45 Nel Regno Unito è stata superata la soglia del milione di contagi. Lo ha reso noto il governo, secondo cui dal 31 gennaio al 31 ottobre il totale dei casi diagnosticati è 1.011.660. Nelle ultime 24 ore sono stati 21.915 i nuovi contagi e 326 i morti.

17.38 Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono, secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione, 3.669 rispetto ai 3.186 di ieri. Aumentano anche i tamponi effettuati: 20.860 a fronte dei precedenti 18.656. I sintomatici sono 465, gli asintomatici 3.477. I deceduti sono 14 (tra il 26 ed il 30 ottobre) per un totale di 673. I guariti 275 (il totale è di 11.337). Il totale dei positivi in Campania è di 55.470 su un complessivo di 958.834.

17.26 Nel Lazio aumentano i nuovi positivi ma anche i decessi. “Su oltre 25mila tamponi oggi si registrano 2.289 casi” rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.246, sempre su oltre 25mila tamponi eseguiti. I decessi oggi sono 22 a fronte dei 17 di ieri. Per quanto riguarda invece i guariti, sono stati 108 nelle ultime 24 ore.

17.15 Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico è stata convocata alle 18.00. Sul tavolo degli esperti le possibili ulteriori misure da adottare per frenare la curva dei contagi.

16.59 Il Ministro Gualtieri: “Abbiamo sempre detto che accompagneremo qualsiasi intervento restrittivo con adeguate misure e siamo nelle condizioni di affrontare diversi scenari. Se serviranno risorse aggiuntive le mobiliteremo come sempre abbiamo fatto”.

16.44 L’Austria torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l’altro, la chiusura di ristoranti e hotel fino al 30 novembre. Lo ha annunciato il cancelliere Kurz.

16.35 In Umbria registrati 483 nuovi casi in 24 ore (ieri erano stati 729) con 4.177 tamponi analizzati. Lo si evince dai dati aggiornati della Regione. Cinque i morti segnalati nell’ultimo giorno, 126, e 90 guariti, 3.494. Gli attualmente positivi crescono da 6.171 a 6.559. Sul fronte degli ospedali segnalati 18 ricoverati in più (totale 320), con le terapie intensive che passano da 42 a 43 letti occupati

16.28 Sono 762 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, a fronte di 6.279 test. I casi sono suddivisi così: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella Bat, 227 in provincia di Foggia, 25 Lecce, 101 Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Registrati 10 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 556.505 test e risultate positive 18.622 persone. 6506 sono i pazienti guariti, 11.393 sono i casi attualmente positivi in Regione

16.20 La tennista rumena Simona Halep, numero due delle classifiche mondiali, ha comunicato attraverso i sui social di essere risultata positiva al Covid. “Ciao a tutti, volevo farvi sapere che sono risultata positiva al coronavirus. Sono già isolata a casa e mi sto riprendendo dopo aver avuto lievi sintomi. Mi sento bene, supereremo tutto questo insieme”

16.11 Valle d’Aosta: sono 104 i nuovi casi di Covid rilevati dal bollettino della regione nelle ultime 24 ore. Due i decessi registrati, per un totale di 168 dall’inizio della pandemia. Sono 146 i ricoverati in ospedale e 7 in terapia intensiva. Sono 41.184 i tamponi effettuati fino ad oggi nella regione

16.04 Il ministro degli Interni turco Suleyman Soylu è risultato positivo a un test per il coronavirus insieme alla moglie e alla famiglia. L’intera famiglia è ora in ospedale nella capitale Ankara, dove ha iniziato le terapie, ma non si hanno notizie relative lo stato di salute dei singoli componenti. Soylu è esponente di spicco del partito Akp, fedelissimo del presidente Recep Tayyip Erdogan

15.55 L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato affronta il problema del Giorno dei Morti: “Assembramenti in prossimità o nei cimiteri vanno evitati e occorre garantire il distanziamento e tutte le misure di prevenzione al Covid. Dove fosse necessario anche attraverso contingentamenti e controllo della temperatura. Facciamo in modo che la visita ai propri cari avvenga in totale sicurezza. È importante mantenere le distanze di sicurezza e l’utilizzo della mascherina”. .

15.36: “In mezzo a tante incognite, una certezza c’è: la chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti. La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i più deboli. Ci sono territori in cui la chiusura delle scuole è sinonimo di dispersione scolastica. E la dispersione scolastica – chiamiamo le cose con il loro nome – equivale all’abbandono dei ragazzi“. Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

15.03: “Tenere le scuole aperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione. Significa contrastare l’aumento delle disuguaglianze, un effetto purtroppo già in corso, a causa della pandemia. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme, che rischiano di pagare un prezzo altissimo“. Lo scrive sui social la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

14.15: Cartelli e striscioni contro l’Unità di crisi della Regione Campania, al Centro direzionale di Napoli. Un gruppo di attivisti dei centri sociali Insurgencia e Terra ha “sanzionato” oggi l’Unità di crisi per “il disastro della gestione dell’emergenza sanitaria”. I manifestanti chiedono lo sblocco dei ricoveri programmati e la requisizione delle strutture sanitarie private per garantire posti letto “a chiunque ne abbia bisogno”.

13.13: “Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie“. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al Festival de Il Foglio. “Per gli effetti dobbiamo aspettare primavera“.

13.11: “Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa“. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

13.10: “Nessun Paese è pronto a una pandemia, nessuna democrazia che non sia affidata a una organizzazione militare può sopperire con la massima efficienza agli effetti della pandemia. Noi siamo impegnati notte e giorno, possiamo contare sullo sforzo di tutti i cittadini, c’è rabbia, angoscia e disperazione. Molti cittadini sono disorientati, ma molti rispettano le regole” – Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

12.15: “Vediamo come va con l’ultimo Dpcm e poi ne riparliamo, perché il lockdown è l’extrema ratio“. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ospite del Festival dell’Ottimismo, organizzato dal Foglio quotidiano. Lamorgese ha negato che le esitazioni del governo a decidere la chiusura totale siano da ricondurre al timore delle proteste di piazza.

12.00: Secondo il bollettino del ministero della Salute del 30 ottobre, sono 1.746 le terapie intensive occupate da pazienti risultati positivi al Covid-19.

11:25 18.410 casi e 334 morti in Russia nelle ultime 24 ore.

11:15 Il Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della CEI, è stato trasferito, a seguito della positività al Covid-19, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia.

11:05 Al via in Slovacchia test di massa per tutti gli individui sopra i 10 anni, una misura oggetto di scontro tra presidente e primo ministro in tema di realizzabilità.

10:55 Prevista per oggi una nuova riunione nella maggioranza circa la situazione delle scuole italiane, considerata la minaccia di lockdown mirati in alcune città.

10:40 Positivo l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che si è già sottoposto a isolamento come previsto dai protocolli.

10:25 Andrea Crisanti, microbiologo all’Università di Padova, al Messaggero: “Se entro mercoledì non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà per forza al lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare”.

10:15 Secondo il portale G1, appartenente al gruppo Globo, il Ministro della Salute brasiliano, Eduardo Pazuello, è attualmente ricoverato in ospedale a Brasilia per una disidratazione pochi giorni dopo esser risultato positivo al Covid-19.

10:00 Nuovo record giornaliero di contagi in Germania: 19.059 (103 morti).

09:50 Luca Richeldi (Cts) al Sole 24 Ore: “Non lo possiamo escludere perché abbiamo di fronte a noi tutto l’inverno mentre a marzo eravamo vicini all’estate. Per questo per evitare di trovarci tra due o tre mesi di fronte a una terza ondata dobbiamo fare interventi calibrati e proporzionati che siano sostenibili a medio-termine”.

09:35 Rino Rappuoli, Glaxo Vaccines e Fondazione Toscana Life Sciences, a La Repubblica: “Negli ultimi venti anni la tecnologia è andata avanti e oggi riusciamo a sviluppare anticorpi mille volte più potenti, che possono quindi essere usati in quantità mille volte inferiori e con un costo di conseguenza ridotto. Ecco perché, per la prima volta, possiamo usare gli anticorpi monoclonali anche per le malattie infettive”.

09:20 Confesercenti in allarme, secondo gli ultimi studi la seconda ondata “brucia tra gli 8 e i 10 miliardi di euro di spesa delle famiglia nel quarto trimestre di quest’anno”.

09:05 Sono state identificate in Italia 5 varianti del nuovo coronavirus, secondo quanto emerso dalla task force attiva presso il centro di biotecnologie avanzate Ceinge di Napoli. Il genetista dell’università Federico II di Napoli Massimo Zollo, che ne è responsabile scientifico, spiega che le varianti sono presenti in tutta Italia, sono state identificate con le sigle 19A, 19B, 20A, 20B e 20C e si tratta di capire quale sia la loro incidenza nelle regioni. Dopo il lockdown, le più frequenti appaiono essere 20A e 20B.

08:55 Alessandro Vergallo, segretario del sindacato degli anestesisti Aaroi-Emac, a La Repubblica: “Con il personale a disposizione possiamo attivare al massimo settemila posti in terapia intensiva. Siamo intorno al 24% di occupazione media dei posti letto. Ci avviciniamo al famoso 30%, considerato un indicatore preoccupante. Si tratta di6.500, perché al momento non ce ne sono di più. Non sappiamo quali sono i criteri in base ai quali i posti di sub intensiva possono diventare più specialistici. Se si intende un letto semplicemente con ventilatore e magari un monitor, non può essere considerato un posto di intensiva”.

08:40 A causa della positività di alcuni monaci, resterà chiuso per due settimane il santuario di Maria Santissima di Picciano a Matera.

08:25 Dario Nardella, sindaco di Firenze, sui disordini di stanotte (con venti fermi): “Ci hanno fatto vivere una notte surreale, terribile e dolorosa a Firenze. Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza. È solo violenza fine a se stessa, gratuita. Chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto”.

08:10 Non solo in Italia si verificano gli scontri derivati dalle conseguenze delle eventuali chiusure: anche a Barcellona diversi disordini.

07:55 Superati i 400.000 decessi in America Latina; il Paese più colpito è il Brasile, con quasi 200.000 morti.

07:40 Nella notte, mentre i casi di positività negli Stati Uniti in 24 ore hanno raggiunto almeno le 94.000 unità (secondo alcune fonti oltre 100.000), Donald Trump ha attaccato i medici, affermando che “sono intelligenti. E se c’è un dubbio, si è morti per Covid”.

07.30 Bentrovati con gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione del Covid-19 in Italia e nel mondo.

23.50 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al Coronavirus.

23.30 Il premier britannico, Boris Johnson, annuncerà un lockdown nazionale nel Regno Unito la settimana prossima.

23.15 Buone notizie per la Serie A, sono guariti dal Covid-19: Ronaldo, Gabbia, Donnarumma e Hauge.

23.00 Chiuse le scuole superiori anche in Basilicata, si continuerà con la didattica a distanza. E’ una delle disposizioni contenute nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vito Bardi, per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19.

22.45 Continuano gli scontri a Firenze. Seconda carica della polizia nel centro di Firenze, dopo una prima che ha fatto indietreggiare il corteo non autorizzato di circa 50 metri.

22.30 Il virus compare a Wuhan a dicembre: l’11 gennaio è confermata la prima vittima nel Paese e il 13 il primo decesso fuori confine, in Thailandia.

22.15 Gli Stati Uniti hanno superato 9 milioni di casi diagnosticati di Covid-19 dall’inizio della pandemia, secondo il conteggio tenuto dalla Johns Hopkins University, che ne registra 9.007.298, confermando gli Usa il Paese più colpito al mondo.

22.00 La Francia si riavvicina ai 50.000 casi giornalieri di positività al Covid-19, come alla fine della scorsa settimana. Secondo le cifre di Sante’ Publique, i casi positivi da ieri sono stati 49.215., contro i 47.637 di ieri.

21.50 Le condizioni di salute di Urbano Cairo ricoverato all’Ospedale San Paolo di Milano, secondo quanto riportato dal sito di Sky, non sarebbero preoccupanti.

21.40 Negli ultimi 3 mesi – scrive in una nota Ama S.p.A.- nella Capitale si registra un trend di crescita dei decessi, nel solo mese di ottobre i decessi sono stati 600 in piu’ con un aumento del 25%, in base agli ultimi aggiornamenti dell’anagrafe pubblica capitolina.

21.15 Una manifestazione non autorizzata è stata respinta dalle forze dell’ordine a Firenze. Un gruppetto di manifestanti è stato bloccato dalla polizia in assetto antisommossa in piazza Santa Maria Novella.

21.00 Ricoverato all’Ospedale San Paolo di Milano il presidente del Torino ed editore del Corriere della Sera Urbano Cairo perchè positivo al Covid-19.

20.40 Il sindaco di Napoli De Magistris chiede il sostegno del Governo in caso di lockdown nel capoluogo campano: “Se si deve andare verso misure più restrittive, lo si deve decidere insieme, ma se ci devono essere restrizioni ci devono essere nello stesso momento misure compensative. Se si chiedono sacrifici ai cittadini, è questo che deve fare il Governo“.

20.30 Austria sull’orlo del lockwodn. Secondo la stampa austriaca, il governo Kurz annuncerà domani un nuovo lockdown per frenare la forte diffusione del coronavirus. Gli ospedali ormai sono al limite.

20.15 Anche Confindustria mostra soddisfazione per lo stop ai licenziamenti :”Nell’interlocuzione diretta avuta oggi con il Presidente del Consiglio, Conte ci ha illustrato l’intenzione del governo di confermare fino a marzo il doppio regime di estensione Cig e blocco licenziamenti“.

20.00 Maurizio Landini, segretario CGIL, commenta così lo stop ai licenziamenti voluto dal governo: “Abbiamo fatto un buon lavoro insieme. Avevamo bisogno di dare un messaggio e lo abbiamo dato“.

19.45 Si inaspriscono le regole del lockdown in Belgio. Tra le altre nuove misure di contenimento previste è permesso un solo contatto con estranei ravvicinato per famiglia, ma nessun altro potrà entrare in casa, salvo per le persone che vivono sole, che potranno avere un secondo contatto, ma non contemporaneamente.

19.30 Stop ai licenziamenti, ad annunciarlo è il presidente Conte durante un incontro con i sindacati: ““Di più non possiamo fare. Abbiamo pensato che la soluzione migliore sia, tenuto conto della situazione complessiva e ovviamente tenuto conto delle vostre istanze e quelle emerse ieri durante l’incontro con le associazioni datoriali che hanno proposto delle altre soluzioni, alla fine pensiamo di venire in contro alla vostra richiesta e accoglierla integralmente e allo stesso tempo concediamo anche la Cassa gratuitamente“.

19.20 Nelle Marche sarà adottata la didattica a distanza al 100%. Le scuole superiori marchigiane adotteranno la didattica a distanza, per tutti gli alunni, da martedì 3 novembre. Lo prevede una nuova ordinanza, che il Presidente Francesco Acquaroli firmerà domani mattina.

19.00 A “Repubblica” il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro parla così: “Si usano le mascherine quando necessario, si rispettano le distanze, i comportamenti corretti sono entrati nella normalità e questi sono segnali che possono farci guardare con fiducia al futuro. Altri elementi molto positivi sono il livello di attenzione globale al problema, le misure adottate a livello nazionale e gli imponenti sforzi nella ricerca scientifica, ad esempio per la messa a punto dei vaccini“.

18.30 Nota del Movimento 5 Stelle: “Non è certo la sanatoria edilizia la via da percorrere per rilanciare il settore delle costruzioni e per ridare fiato all’economia del Paese. L’emergenza che stiamo vivendo ha aperto gli occhi a molti su quanto sia necessario valorizzare la bellezza del Paese da Nord a Sud, mettendo definitivamente la parola fine a un presunto sviluppo fatto di cemento selvaggio e consumo di suolo. La nostra ricetta per la ripartenza, anche per l’edilizia, ha già mostrato di funzionare in passato in termini di ripresa economica e aumento dei posti di lavoro“.

18.00 Per operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici in prima linea contro il coronavirus sarebbe in arrivo un premio fino a 1.000 euro. Questo sarebbe quanto previsto nella bozza del Decreto Ristori.

17.30 Così il Garante della Privacy, Antonello Soro, in tema di smart working: “Va assicurato, in modo più netto di quanto già previsto, quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”.

17.00 Prosegue Francesco Boccia: “Dal 25 novembre ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale. Potranno riaprire gran parte delle attività economiche, ma non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza. Comprendo l’esigenza delle Regioni di avere un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate e condivido l’esigenza di averlo in tempi brevi“.

16.30 Le dichiarazioni del Ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia: “I presidenti di Regione sono tutti molto responsabili, nessuno vuole far rischiare la vita ai propri cittadini. E’ evidente che le Regioni che saranno sotto i parametri dovranno aspettare qualche giorno o settimana in più, chi sta sopra potrà lentamente ripartire. Non era mai successo nella storia della Repubblica che un’emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia“.

16.00 Giancarlo Maria Limbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue, dichiara: “Noi vogliamo far sì che la donazione di plasma da convalescenti Covid prosegua su scala nazionale, per usarlo a livello industriale per l’estrazione delle immunoglobuline ma anche, se le evidenze scientifiche ne dimostreranno l’efficacia, per l’infusione ai malati. A breve partirà un progetto nazionale con le associazioni di volontariato“.

15.18: Parla di “fortissimi ritardi delle decisioni del Governo fatte con la logica del mezzo mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi“, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “C’è una sottovalutazione grave della pesantezza dell’epidemia oggi e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell’epidemia, sta perdendo tempo prezioso“, ha aggiunto in diretta Fb.

14.48: Stop alle scuole dell’infanzia in Campania a partire da lunedì. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione Campania. Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da covid.19. Lo stop è a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre prossimi.

14.45: L’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso al Corriere della Sera: “Sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese. Siamo ancora in tempo per non arrivare a quei numeri. Mancano posti in ospedale, si è perso tempo in estate“.

14.00: È una delle novità del decreto Ristori: i datori di lavoro che hanno subìto perdite oltre il 20% a causa delle chiusure avranno la possibilità di scontare del 100% i contributi dei propri dipendenti per un massimo di quattro mesi.

13.58: Italia verso lo “scenario 4” che, secondo l’Iss, si verifica in una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”. Previste anche “misure molto aggressive”. Il nostro Paese, al momento, si colloca nello step precedente ma, con i numeri dei contagi in costante crescita, potrebbe essere proiettato verso questa nuova situazione.

13.00: Per i ricercatori dell’istituto, questa soluzione avrebbe un impatto minore sull’economia rispetto a un lockdown generale e ridurrebbe la pressione sul sistema sanitario nazionale.

12.58: “Stiamo preparando 10 Covid center, non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri“. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia

12.40: Per essere messi in circolazione “i vaccini devono essere approvati a livello Ue” con un procedimento che ne garantisce “l’efficacia e la sicurezza“. Lo ha detto Vivian Loonela, portavoce della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa quotidiana. I portavoce dell’esecutivo europeo hanno escluso la possibilità che un

Paese inizi a distribuire un vaccino non autorizzato a livello Ue, come ipotizzato dalle autorità ungheresi.

12.30: “Laddove nelle prossime settimane si dovesse ricorrere a misure piu’ drastiche di contenimento dell’epidemia, partiremmo comunque da una posizione di comprovata solidita’ ed avendo nettamente migliorato la nostra capacita’ e prontezza di risposta all’emergenza sanitaria ed economica. La crescita del Pil nel 2021 potrebbe risultare

inferiore a quanto previsto nel quadro programmatico della Nadef (6 per cento), ma la ripresa sarebbe solo rinviata, non pregiudicata“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alla Giornata mondiale del risparmio.

12.20: Ad aggravare il quadro contribuisce anche la campagna elettorale per le amministrative. A Vittoria, comune sciolto per infiltrazioni criminali, si voterà il 22 novembre.

12.05: La Gran Bretagna ha superato la soglia di 960mila contagi dall’inizio della pandemia. E’ quanto si apprende dalle fonti britanniche.

09.20 Matteo Salvini aveva aperto all’idea di un lockdown, ma poi ha fatto dietrofront.

08.58 Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender hanno annunciato un semi-lockdown dal 2 novembre. Ieri quasi 19mila contagi.

08.46 Sergio Mattarella, in occasione della giornata del risparmio: “Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese, la cui tutela è sancita dalla Costituzione, può concorrere alla ripartenza. La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti, una volta domata la pandemia e ridotta l’incertezza sulle prospettive future”.

08.30 Repubblica parla di un possibile nuovo DPCM atteso per la prossima settimana, si preannunciano altre restrizioni: l’obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown generalizzato.

08.18 La Commissione Europea ha deciso di stanziare 220 milioni di euro per aiutare le Nazioni più colpite.

08.06 Guido Bertolaso, ex campo della Protezione Civile: “A fine novembre saremo come a fine marzo, con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia”.

07.55 Superata la soglia dei 45 milioni di casi in tutto il mondo

07.30 Bentrovati alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul Covid.

23.59 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al Coronavirus.

23.30 Così il Ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia: “I presidenti di Regione sono tutti molto responsabili, nessuno vuole far rischiare la vita ai propri cittadini. E’ evidente che le Regioni che saranno sotto i parametri dovranno aspettare qualche giorno o settimana in più, chi sta sopra potrà lentamente ripartire. Non era mai successo nella storia della Repubblica che un’emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia“.

22.30 Giancarlo Maria Limbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue: “Noi vogliamo far sì che la donazione di plasma da convalescenti Covid prosegua su scala nazionale, per usarlo a livello industriale per l’estrazione delle immunoglobuline ma anche, se le evidenze scientifiche ne dimostreranno l’efficacia, per l’infusione ai malati. A breve partirà un progetto nazionale con le associazioni di volontariato“.

21.30 Così Bach: “La Cerimonia d’Apertura è prevista il 21 luglio. Confermo ciò che sta succedendo, anche in un momento del genere si possono organizzare sport ed eventi sportivi. I test rapidi sono sempre più efficaci e applicabili, siamo quasi pronti anche per l’ultima fase dei vaccini. Per questo siamo fiduciosi. Potremo organizzare con successo le Olimpiadi il prossimo anno, la prossima estate, a Tokyo. Il Giappone si sta impegnando, siamo molto fiduciosi che si possano iniziare i Giochi in quella data“.

20.30 A Repubblica il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro parla così: “Si usano le mascherine quando necessario, si rispettano le distanze, i comportamenti corretti sono entrati nella normalità e questi sono segnali che possono farci guardare con fiducia al futuro. Altri elementi molto positivi sono il livello di attenzione globale al problema, le misure adottate a livello nazionale e gli imponenti sforzi nella ricerca scientifica, ad esempio per la messa a punto dei vaccini“.

19.30 Lo scorso marzo la produzione industriale nei 19 Paesi dell’Eurozona ha registrato un crollo storico diminuendo dell’11,3% su febbraio e del 12,9% rispetto a un anno prima. Il risultato peggiore su base mensile, secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, e’ stato quello dell’Italia (meno 28,4%).

18.30 In tema di smart working, “va assicurato – in modo più netto di quanto gia’ previsto – quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando cosi’ alcune tra le piu’ antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale”. Lo ha affermato il Garante della Privacy, Antonello Soro.

17.30 Il 44% delle imprese del commercio e dei servizi ha beneficiato dei bonus previsti dal governo per fronteggiare i danni dell’emergenza Covid, come il bonus di 600 euro, “ma e’ ancora estremamente bassa la quota di chi ha ottenuto prestiti garantiti o fruito della cassa integrazione”. E’ quanto emerge dall’indagine condotta da Confcommercio in collaborazione con Swg.

16.30 Non “sprecare” l’emergenza che stiamo vivendo: e’ l’appello del Papa. “Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi in noi – ha detto nell’omelia invocando lo Spirito Santo – il desiderio di servire, di fare del bene. Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”. Il pontefice ha indicato i tre mali da evitare in questo momento: il narcisismo, il vittimismo e il pessimismo.

15.30 Il Papa ha chiesto unione a tutta l’Europa in questo momento. “Contro la pandemia serve collaborazione di tutta Europa“.

14.30 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19“. E’ quanto prevede una norma dell’ultima bozza del decreto ristori, ancora suscettibile di modifiche.

12.30 Per operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici in prima linea contro il coronavirus è in arrivo un premio fino a 1.000 euro. Questo è quanto previsto nella bozza del decreto ristori.

11.30 Francesco Boccia: “Dal 25 novembre ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale. Potranno riaprire gran parte delle attività economiche, ma non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza“.

10.30 “Comprendo l’esigenza delle Regioni di avere un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate e condivido l’esigenza di averlo in tempi brevi“. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia.

09.30 Movimento 5 Stelle: “Non è certo la sanatoria edilizia la via da percorrere per rilanciare il settore delle costruzioni e per ridare fiato all’economia del Paese. L’emergenza che stiamo vivendo ha aperto gli occhi a molti su quanto sia necessario valorizzare la bellezza del Paese da Nord a Sud, mettendo definitivamente la parola fine a un presunto sviluppo fatto di cemento selvaggio e consumo di suolo. La nostra ricetta per la ripartenza, anche per l’edilizia, ha già mostrato di funzionare in passato in termini di ripresa economica e aumento dei posti di lavoro“.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul coronavirus: in tempo reale vi informeremo sull’allarme che continua a tenere banco in Italia in questi mesi per questo virus esploso in Cina diversi mesi fa e arrivato anche nel nostro Paese.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul coronavirus: in tempo reale vi informeremo sull’allarme che continua a tenere banco in Italia in questi mesi per questo virus esploso in Cina diversi mesi fa e arrivato anche nel nostro Paese. Il primo contagiato era stato un 38enne di Codogno, un piccolo comune in provincia di Lodi, che avrebbe contratto il virus dopo essere stato a contatto con un collega di lavoro rientrato di recente dalla Cina.

Continuano a salire contagi, ricoveri e decessi. Bisogna prestare molta attenzione ma è altrettanto importante non farsi prendere dal panico, la preoccupazione è legittima e cresce ora dopo ora. Di seguito la nostra DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock