LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: 195 i vaccini in fase di studio nel mondo

16.15 Al momento sarebbero 195 i vaccini in fase di studio o sperimentazione: “Raggiungerà questo obiettivo condividendo i rischi associati allo sviluppo del vaccino, investendo nella produzione in anticipo in modo che i vaccini possano essere distribuiti su larga scala non appena si dimostrano efficaci, e unendo gli appalti e il potere d’acquisto per raggiungere volumi sufficienti per porre fine alla fase acuta della pandemia entro il 2021“, scrive l’OMS.

16.00 Questo, ovviamente, complica non poco la ricerca del medicinale che finalmente risolverebbe il problema Coronavirus. Intanto, però, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che sono 75 i Paesi che hanno presentato manifestazioni per il COVAX, un meccanismo progettato per garantire un accesso rapido, ed equo ai vaccini COVID-19 in tutto il mondo.

15.40 Secondo la stessa fonte il vaccino progettato dallo Jenner Institut dell’Università di Oxford, con la collaborazione della Advent srl di Pomezia che sarà prodotto da AstraZeneca sarebbe risultato dai test relativamente efficace perché ridurrebbe la malattia a solo un evento leggero con un po’ di tosse e raffreddore, mentre, per ottenere l’immunizzazione completa occorrerebbe una seconda dose.

15.20 Gli scienziati sin dall’inizio della pandemia sono a lavoro per cercare un vaccino per curare il Covid-19. In queste settimane sono stati fatti molti progressi e, come riporta l’Agi, il prossimo 27 novembre prenderà il via il trial di fase III ovvero quello su vasta scala, relativo al vaccino prodotto dalla società americana di biotecnologia Moderna.

