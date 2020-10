LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: il Papa chiede unità all’Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.00 Il Papa ha chiesto unione a tutta l’Europa in questo momento. “Contro la pandemia serve collaborazione di tutta Europa“.

15.50 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19“. E’ quanto prevede una norma dell’ultima bozza del decreto ristori, ancora suscettibile di modifiche.

15.40 Per operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici in prima linea contro il coronavirus è in arrivo un premio fino a 1.000 euro. Questo è quanto previsto nella bozza del decreto ristori.

15.30 Francesco Boccia: “Dal 25 novembre ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale. Potranno riaprire gran parte delle attività economiche, ma non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza“.

15.20 “Comprendo l’esigenza delle Regioni di avere un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate e condivido l’esigenza di averlo in tempi brevi“. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia.

15.10 Movimento 5 Stelle: “Non è certo la sanatoria edilizia la via da percorrere per rilanciare il settore delle costruzioni e per ridare fiato all’economia del Paese. L’emergenza che stiamo vivendo ha aperto gli occhi a molti su quanto sia necessario valorizzare la bellezza del Paese da Nord a Sud, mettendo definitivamente la parola fine a un presunto sviluppo fatto di cemento selvaggio e consumo di suolo. La nostra ricetta per la ripartenza, anche per l’edilizia, ha già mostrato di funzionare in passato in termini di ripresa economica e aumento dei posti di lavoro“.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul coronavirus: in tempo reale vi informeremo sull’allarme che continua a tenere banco in Italia in questi mesi per questo virus esploso in Cina diversi mesi fa e arrivato anche nel nostro Paese. Il primo contagiato era stato un 38enne di Codogno, un piccolo comune in provincia di Lodi, che avrebbe contratto il virus dopo essere stato a contatto con un collega di lavoro rientrato di recente dalla Cina.

Continuano a salire contagi, ricoveri e decessi. Bisogna prestare molta attenzione ma è altrettanto importante non farsi prendere dal panico, la preoccupazione è legittima e cresce ora dopo ora. Di seguito la nostra DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

Foto: Shutterstock