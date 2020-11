Ciclismo, nuoto, running: quali sport si possono fare e quali sono vietati in zona rossa, arancione e gialla

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 entrerà in vigore a partire da domani (venerdì 6 novembre). Le nuove misure hanno riguardato in maniera sensibile anche il mondo dello sport, con profonde differenze a seconda che un territorio sia stato inserito in zona rossa, arancione o gialla. Di sicuro lo Stato, per il momento, ha deciso di salvare lo sport professionistico: tutte le discipline, sia individuali sia di squadra, possono andare avanti. Una buona notizia in particolare per gli azzurri che stanno preparando le Olimpiadi di Tokyo 2021. Per amatori e dilettanti si prospettano invece tempi duri.

LA DIVISIONE DELLE REGIONI PER ZONE

ZONA ROSSA

Piemonte

Lombardia

Calabria

Valle d’Aosta

ZONA ARANCIONE

Puglia

Sicilia

ZONA GIALLA

Liguria

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Abruzzo

Molise

Campania

Lazio

Basilicata

Sardegna

Trentino-Alto Adige

CHE SPORT SI POSSONO PRATICARE IN ZONA GIALLA

Running : è consentito, anche spostandosi da un comune all’altro. Non è obbligatorio indossare la mascherina, che tuttavia va tenuta con sé per il pre e post-allenamento. Occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di 2 metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività. E’ possibile andare a correre anche nei parchi, se aperti.

: è consentito, anche spostandosi da un comune all’altro. Non è obbligatorio indossare la mascherina, che tuttavia va tenuta con sé per il pre e post-allenamento. Occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di 2 metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività. E’ possibile andare a correre anche nei parchi, se aperti. Ciclismo : vale quanto detto sopra per il running.

: vale quanto detto sopra per il running. Nuoto e discipline acquatiche : vietati. Le piscine sono chiuse in tutta Italia. Solo i professionisti che rientrano sotto l’egida di CONI e CIP possono proseguire gli allenamenti.

: vietati. Le piscine sono chiuse in tutta Italia. Solo i professionisti che rientrano sotto l’egida di CONI e CIP possono proseguire gli allenamenti. Body-building : vietato. Le palestre sono chiuse in tutta Italia.

: vietato. Le palestre sono chiuse in tutta Italia. Sport di squadra e di contatto: vietati in tutta Italia, comprese le partite di calcetto. Sono esclusi i professionisti e gli atleti di CONI e CIP.

CHE SPORT SI POSSONO PRATICARE IN ZONA ARANCIONE

Running : le regole sono le medesime della zona gialla, con una sostanziale differenza. Chi va a correre, non potrà uscire dal proprio comune di residenza .

: le regole sono le medesime della zona gialla, con una sostanziale differenza. . Ciclismo : vale quanto detto sopra per il running. Si può andare in bici, ma senza uscire dal proprio comune di residenza.

: vale quanto detto sopra per il running. Si può andare in bici, ma senza uscire dal proprio comune di residenza. Nuoto e discipline acquatiche : vietati. Le piscine sono chiuse in tutta Italia. Solo i professionisti che rientrano sotto l’egida di CONI e CIP possono proseguire gli allenamenti.

: vietati. Le piscine sono chiuse in tutta Italia. Solo i professionisti che rientrano sotto l’egida di CONI e CIP possono proseguire gli allenamenti. Body-building : vietato. Le palestre sono chiuse in tutta Italia.

: vietato. Le palestre sono chiuse in tutta Italia. Sport di squadra e di contatto: vietati in tutta Italia, comprese le partite di calcetto. Sono esclusi i professionisti e gli atleti di CONI e CIP.

CHE SPORT SI POSSONO PRATICARE IN ZONA ROSSA

Running : premettiamo che l’art.3, comma E, del DPCM si presta ad una interpretazione non immediata. Si dispone che l’attività motoria sia consentita solo nei pressi della propria abitazione (non specificando una metratura di distanza), con l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Si dispone altresì che sia consentita l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, senza però specificare in questo caso “nei pressi della propria abitazione“. Si presume, dunque, che si possa andare a correre senza indossare la mascherina e rimanendo entro i confini del proprio comune di residenza .

: premettiamo che l’art.3, comma E, del DPCM si presta ad una interpretazione non immediata. Si dispone che l’attività motoria sia consentita solo nei pressi della propria abitazione (non specificando una metratura di distanza), con l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Si dispone altresì che sia consentita l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, senza però specificare in questo caso “nei pressi della propria abitazione“. . Ciclismo : vale quanto detto sopra per il running. Ci si può allenare in bici in forma individuale, ma senza uscire dal comune di residenza .

: vale quanto detto sopra per il running. . Nuoto e discipline acquatiche : vietati. Le piscine sono chiuse in tutta Italia. Solo i professionisti che rientrano sotto l’egida di CONI e CIP possono proseguire gli allenamenti.

: vietati. Le piscine sono chiuse in tutta Italia. Solo i professionisti che rientrano sotto l’egida di CONI e CIP possono proseguire gli allenamenti. Body-building : vietato. Le palestre sono chiuse in tutta Italia.

: vietato. Le palestre sono chiuse in tutta Italia. Sport di squadra e di contatto: vietati in tutta Italia, comprese le partite di calcetto. Sono esclusi i professionisti e gli atleti di CONI e CIP.

Foto: Shutterstock.com