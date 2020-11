Judo, Europei 2020: Angelo Pantano agli ottavi di finale nei -60 kg, sconfitto Biagio D’Angelo

Primo giorno di match sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca) per i campionati europei 2020 di judo. Una competizione assai importante che metterà in palio punti pesantissimi per il ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2021. Ebbene, il tatami ceco, nella categoria dei -60 kg maschili, ha riservato luci ed ombre per i colori azzurri visti la sconfitta di Biagio D’Angelo e il successo Angelo Pantano.

D’Angelo si è arreso al bulgaro Yanislav Gerchev. La differente attitudine a calcare certi palcoscenici si è vista fin dalle prime battute in quanto il bulgaro ha messo immediatamente sotto pressione l’azzurro. Il nostro portacolori ha ricevuto prima uno shido per passività e poi è stato costretto a subire un waza-ari negli ultimi scampoli del match. Il classe ’99 del Bel Paese non ha trovato il modo per rispondere al rivale, abile invece ad approfittare della situazione completando un’ottima combinazione valsa l’ippon a 16″ dal termine. Gerchev, due volte argento nei campionati continentali, se la vedrà al prossimo turno con il georgiano Lukhumi Chkhvimiani (n.9 del ranking), favorito sulla carta essendo il bulgaro n.31.

Di tutt’altro livello invece la prova di Pantano. Il 23enne contro il Christos Ploumpis ha imposto un ritmo notevole all’incontro. L’ellenico ha subito le iniziative del classe ’97 nostrano fin dall’inizio e non a caso sono arrivati due shido per passività. La sfida si è decisa al Golden Score e grazie a un’ottima proiezione Pantano ha trovato il waza-ari che gli ha regalato il successo e la qualificazione agli ottavi di finale. Ad attenderlo ci sarà ora il francese Luka Mkheide (n.19 del ranking mondiale), terzo nel recente Grand Slam che si è tenuto a Budapest (Ungheria) e quindi in buona forma. Non sarà facile per l’azzurro.

Foto: IJF