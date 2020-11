Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei Juniores 2020: 15 azzurrini a Porec in gara dal 4 al 6 novembre

Archiviato ormai il recente Grand Slam di Budapest, che ha segnato la ripartenza del World Tour e delle qualificazioni olimpiche di judo, è arrivato il momento di proiettarci verso una settimana di gare riservate alle categorie giovanili. A Porec, in Croazia, sono in programma infatti nell’ordine i Campionati Europei Juniores (dal 4 al 6 novembre) ed i Campionati Europei Under 23 (dal 9 al 10 novembre) con l’Italia iscritta ad entrambe le manifestazioni con molti atleti. Nella giornata di ieri, lunedì 2 novembre, gli Under 21 azzurri sono arrivati in Croazia dunque per affrontare l’unico grande evento di categoria stagionale a livello internazionale (i Mondiali sono stati cancellati).

La selezione tricolore è formata dagli atleti Antonio Bottone (60), Leonardo Valeriani (66), Alessandro Magnani, Edoardo Mella (73), Daniele Accogli, Gennaro Pirelli (90), Asia Avanzato, Giulia Carnà (48), Kenya Perna (52), Veronica Toniolo (57), Sara Lisciani, Elisa Toniolo (63), Irene Pedrotti (70), Carolina Mengucci (78) e Asya Tavano (+78), che verranno guidati dai tecnici Alessandro Comi (che per l’occasione sarà anche Covid-manager), Laura Di Roma e Raffaele Toniolo. Purtroppo non tutti sono riusciti a rispondere alla convocazione, infatti Kenny Komi Bedel (81 kg) è entrato in contatto con un positivo al Covid nel suo centro sportivo di appartenenza ed è quindi costretto a seguire un periodo di quarantena dovendo così rinunciare alla rassegna continentale giovanile.

Foto: Fijlkam