Judo, Europei Junior 2020: Italia senza medaglie nella seconda giornata. Due settimi posti per Mella e Magnani

Nessuna medaglia per l’Italia nella seconda giornata degli Europei di judo di scena a Poreč (Croazia). Un day-2 nel quale il livello di competizione è stato piuttosto impegnativo e sfortunatamente per gli azzurrini non sono arrivate le soddisfazioni sperate.

I migliori tra le fila della rappresentanza del Bel Paese sono stati Edoardo Mella e Alessandro Magnani, classificatisi entrambi al settimo posto della classifica dei -73 kg. Una categoria di alto livello nella quale gli italiani hanno espresso quello che potevano in relazione a una concorrenza agguerrita. Mella, dopo aver sconfitto il danese Jens Bohn ed il cipriota Dato Matsoukatov, si è dovuto arrendere all’olandese Koen Heg nei quarti di finale e poi al finlandese Turpal Djoukaev nel recupero. Stessa storia, stesso mare per Magnani. Il judoka italiano, uscito vittorioso dai match contro lo Javier Pena Insausti e l’azero Matin Rzazade, ha dovuto fare i conti nei quarti contro il russo Khamzat Akhmarov. Una sconfitta che, poi, purtroppo si è ripetuta nei recupero contro il ceco Daniel Pochop. In questa categoria la vittoria è andata al termine di un ultimo atto particolarmente combattuto al russo Armen Agaian impostosi contro il citato Akhmarov.

Non trascendentali le prove di Sara Lisciani e di Elisa Toniolo nei -63 kg, sconfitte rispettivamente al primo turno dalla turca Ayten Yeksan e al secondo round dalla spagnola Laura Vazquez Fernandez. In questa categoria il successo è andato alla ceca Renata Zachova, mentre a completare il podio troviamo la kosovara Laura Fazliu, la serba Anja Obradovic e l’olandese Joanne Van Lieshout. Stesso destino infausto anche per Irene Pedrotti nei -70 kg femminili: dopo aver sconfitto l’ucraina Nataliia Chystiakova, è stata la lituana Evelina Kleinyte a porre fine al percorso dell’italiana. Oro che poi è andato alla polacca Katarzyna Sobierajska, mentre l’argento è stato ad appannaggio della portoghese Joana Crisostomo, mentre a tingersi di bronzo sono state l’israeliana Shaked Amihai e la spagnola Ai Tsunoda Roustant. A completare il quadro di questo day-2 sono stati i -81 kg maschili vinti dal russo David Karapetyan. Sul podio anche l’ucraino Artem Bubyr (argento), il turco Muhammed Koc e il francese Tizie Gnamien (bronzo). Appuntamento a domani e sul tatami tra le fila nostrane vi saranno Daniele Accogli e Gennaro Pirelli nei -90 kg, Carolina Mengucci nei -78 kg ed Asya Tavano nei +78 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata degli Europei Junior 2020 di judo:

-73 kg M: 1. Armen Agaian (Rus), 2. Khamzat Akhmarov (Rus), 3. Koen Heg (Ned) e Jus Mecilosek (Slo)

-81 kg M: 1. David Karapetyan (Rus), 2. Artem Bubyr (Ukr), 3. Muhammed Koc (Tur) e Tizie Gnamien (Fra)

-63 kg F: 1. Renata Zachova (Cze), 2. Laura Fazliu (Kos), 3. Anja Obradovic (Srb) e Joanne Van Lieshout (Ned)

-70 kg F: 1. Katarzyna Sobierajska (Pol), 2. Joana Crisostomo (Por), 3. Shaked Amihai (Isr) e Ai Tsunoda Roustant (Esp)

Foto: Fijlkam