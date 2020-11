Judo, Europei Junior 2020: subito due medaglie per l’Italia nel day-1 con l’argento di Giulia Carnà nei 48 kg ed il bronzo di Veronica Toniolo nei 57 kg

Ottimo bottino in casa Italia al termine della prima giornata di gare del Campionato Europeo Juniores 2020, in corso di svolgimento nella cittadina croata di Porec fino a venerdì 6 novembre. La selezione tricolore (formata complessivamente da 13 atleti) ha chiuso il day-1 con un bilancio indubbiamente positivo grazie alla medaglia d’argento di Giulia Carnà e al bronzo di Veronica Toniolo, entrambe al debutto in una competizione internazionale nella categoria junior (che comprende i judoka nati dal 2000 al 2005). Domani saliranno sul tatami altri cinque nostri portacolori, che proveranno a rimpinguare il medagliere italiano in questa rassegna continentale di categoria che rappresenta anche l’unico grande evento stagionale per gli Under 21.

Percorso straordinario quest’oggi nei -48 kg per Giulia Carnà, esordiente assoluta nella categoria junior in campo internazionale dopo aver brillato ad inizio 2020 nel circuito europeo cadetti. La giovanissima siciliana classe 2004 si è fatta strada nella Pool D sbarazzandosi con grande autorità nell’ordine della rumena Giorgia Hagianu (ippon dopo 2’44”), della francese Anais Perrot (ippon per triplo shido dopo 2’30”) e della temibile israeliana Tamar Malca (ippon per triplo shido dopo 3’52”) grazie ad un judo molto offensivo e di grande intensità. In semifinale l’azzurrina ha alzato ulteriormente l’asticella dominando in lungo e in largo la contesa contro la portoghese Raquel Brito (n.2 del seeding), sconfitta per waza-ari, ma nell’atto conclusivo si è dovuta arrendere alla maggiore esperienza della favorita serba Andrea Stojadinov. Quest’ultima, reduce da un fantastico terzo posto nel Grand Slam di Budapest, ha rispettato il pronostico della vigilia conquistando all’ultimo tentativo utile (l’anno prossimo sarà senior) la sua prima medaglia d’oro continentale juniores.

Terzo posto finale positivo ma un po’ agrodolce invece per Veronica Toniolo, impegnata nei -57 kg dopo aver vinto nelle ultime settimane l’European Cup di Dubrovnik e le Finali Nazionali Juniores. La talentuosa triestina classe 2003, campionessa europea e mondiale in carica cadetti (nei -52 kg), ha collezionato quattro successi totali contro l’ucraina Mariia Bulashevych (ippon al Golden Score), la moldava Daniela Tcaci (ippon dopo 1’15”), la polacca Zuzanna Logozna (waza-ari al Golden Score) ed in finale per il bronzo contro la russa Natalia Elkina (waza-ari). L’unica sconfitta è arrivata ai quarti di finale con la serba Marica Perisic (futura medaglia d’oro, n.33 del ranking mondiale senior) per waza-ari al Golden Score nella rivincita del recente combattimento vinto da Toniolo in quel di Dubrovnik.

L’altra judoka italiana impegnata nei -48 kg, Asia Avanzato (classe 2003), ha vinto un soffertissimo incontro di primo turno al Golden Score con la rumena Ana Sirbu (tre shido) per poi uscire di scena agli ottavi di finale contro la 19enne spagnola Mireia Rodriguez Salvador (waza-ari). Per quanto riguarda invece la categoria -52 kg, Kenya Perna si è fatta sorprendere al primo turno dalla 17enne finlandese Pihla Salonen per ippon dopo 1’41” di combattimento. L’azzurra classe 2000, reduce dal successo nelle Finali Nazionali Juniores, conclude così il suo percorso giovanile e dall’anno prossimo combatterà a livello senior.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Junior 2020 di judo:

-48 kg F

1 Stojadinov (Srb)

2 Carnà (Ita)

3 Malca (Isr) e Brito (Por)

-52 kg F

1 Mokdar (Fra)

2 Van Krevel (Ned)

3 Asvesta (Cyp) e Puljiz (Cro)

-57 kg F

1 Perisic (Ser)

2 Vellozzi (Fra)

3 Toniolo (Ita) e O.Yildiz (Tur)

-60 kg M

1 Basaev (Rus)

2 Veredyba (Ukr)

3 S.Yildiz (Tur) e Valadier Picard (Fra)

-66 kg M

1 Naguchev (Rus)

2 Kapanadze (Geo)

3 Naguchev (Rus) e Szegedi (Hun)

Foto: IJF