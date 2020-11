Judo, Europei Junior 2020: Italia fuori dal podio nell’ultima giornata. Buon quinto posto per Carolina Mengucci nei -78 kg

Si conclude con due buoni piazzamenti ma senza medaglie per l’Italia la terza e ultima giornata di gare del Campionato Europeo Juniores 2020 di judo, andato in scena nella località croata di Porec (sede dal 9 al 10 novembre anche degli Europei Under 23). La selezione tricolore, che oggi riponeva grandi speranze soprattutto in campo maschile nella categoria fino a 90 kg, chiude così la rassegna continentale Under 21 con un bottino complessivo di due medaglie (argento di Giulia Carnà nei 48 e bronzo di Veronica Toniolo nei 57), oltre ad un quinto e tre settimi posti. Per quanto riguarda il medagliere assoluto della manifestazione, si è imposta la Russia con quattro ori (tutti al maschile dai 60 agli 81 kg) davanti alla Francia con tre e alla Serbia con due.

Quest’oggi il miglior risultato della Nazionale azzurra è arrivato nei -78 kg femminili con il quinto posto di Carolina Mengucci, giunta fino alle semifinali e quindi davvero ad un passo dalla sua prima medaglia internazionale giovanile della carriera in un grande evento. La marchigiana classe 2002 si è aggiudicata la Pool B sbarazzandosi subito della temibile russa Viktoria Sokolova per hansoku make (tre shido) dopo 47″ di Golden Score e poi sconfiggendo ai quarti per waza-ari l’ungherese Szilvia Farkas, ma in seguito si è dovuta arrendere nell’ordine alla slovena Metka Lobnik (dopo 1’17” di Golden Score) e alla francese Habi Magassa sempre per waza-ari.

Loading...

Loading...

Una vittoria all’esordio nei +78 kg contro la spagnola Nisrin Bousbaa Dab anche per Asya Tavano, che ha portato a casa il suo incontro di primo turno con un ippon dopo appena 10″. La 18enne italiana ha poi dovuto cedere il passo nei quarti di finale alla fortissima francese Lea Fontaine (n.1 del seeding, laureatasi oggi campionessa europea juniores per il secondo anno di fila) per ippon, mentre nei recuperi non è riuscita ad avere la meglio sull’ucraina Ruslana Bulavina (medaglia di bronzo) uscendo di fatto dalla contesa per il podio.

Grande delusione al maschile nei -90 kg per i due judoka azzurri impegnati ed in particolare per Gennaro Pirelli (testa di serie n.1 e bronzo mondiale junior 2019), uscito clamorosamente di scena all’esordio contro l’ucraino Tymur Valieiev per waza-ari. Daniele Accogli, al debutto assoluto tra gli juniores in campo internazionale dopo un notevole 2019 da cadetto (bronzo europeo, argento agli EYOF), ha perso invece al primo turno per waza-ari con l’ungherese Peter Safrany, capace in seguito di salire sul terzo gradino del podio tramite i recuperi.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata degli Europei Junior 2020 di judo:

-78 kg F

1 Lobnik (Slo)

2 Hooi (Ned)

3 Lanir (Isr) e Magassa (Fra)

+78 kg F

1 Fontaine (Fra)

2 Kamps (Ned)

3 Startseva (Rus) e Bulavina (Ukr)

-90 kg M

1 Damier (Fra)

2 Cret (Rou)

3 Lorsanov (Rus) e Safrany (Hun)

-100 kg M

1 Sulamanidze (Geo)

2 Sismanlar (Tur)

3 Serban (Rou) e Eich (Sui)

+100 kg M

1 Sipocz (Hun)

2 Balyevskyy (Ukr)

3 Inaneishvili (Geo) e Endovitskiy (Rus)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam