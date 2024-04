Judo, Italia in finale per il bronzo nel Team Event agli Europei! Impresa sfiorata ai quarti contro la Georgia

Obiettivo raggiunto al termine delle eliminatorie per l’Italia in occasione del Team Event che chiude il programma dei Campionati Europei 2024 di judo a Zagabria. La squadra nostrana ha addirittura sfiorato la grande impresa ai quarti con la Georgia, perdendo allo spareggio (con un sorteggio molto sfortunato), per poi riscattarsi ai recuperi contro l’Olanda accedendo così alla finale per la medaglia di bronzo in cui se la vedrà con la Germania.

Il cammino degli azzurri è cominciato al primo turno con una netta vittoria dopo cinque sfide per 4-1 nei confronti dell’IJF Refugee Team grazie alle affermazioni di Lorenzo Rigano, Erica Simonetti, Thauany David Capanni Dias ed Edoardo Mella, mentre si è rivelato ininfluente il ko di Kwadjo Anani nei pesi massimi maschili.

Ai quarti di finale è poi andato in scena un confronto al cardiopalma con i campioni in carica della Georgia, decisosi solamente al match di spareggio. In precedenza l’Italia aveva ottenuto tutti i punti a disposizione nelle categorie femminili con Simonetti (+70 kg), una straordinaria Capanni Dias (waza-ari al bronzo individuale dei -57 kg Eteri Liparteliani) e Pedrotti (-70 kg), pagando dazio contro gli stellari uomini georgiani.

Da segnalare comunque la fantastica prestazione di Manuel Parlati (-73 kg), che ha tenuto testa al tre volte medagliato olimpico Lasha Shavdatuashvili cedendo per waza-ari al Golden Score dopo averlo messo in seria difficoltà. Purtroppo, sul 3-3, il sorteggio della categoria ha premiato i georgiani che hanno portato a casa il punto decisivo con il campione olimpico dei -90 kg Lasha Bekauri contro Rigano.

Epilogo beffardo dunque per la selezione tricolore, che ha avuto modo di rifarsi ai ripescaggi battendo l’Olanda per 4-2 grazie alle vittorie di Capanni Dias (-57 kg), Mella (-73 kg), Rigano (-90 kg) e Giorgia Stangherlin (+70 kg), bravissima ad avere la meglio sotto categoria su un peso massimo come Carmen Dijkstra per somma di sanzioni.