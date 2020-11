Judo, Alice Bellandi e Fabio Basile ai quarti di finale. L’azzurra elimina la vice-campionessa del mondo!

Grande impresa per Alice Bellandi nella categoria -70 kg degli Europei di judo a Praga (Repubblica Ceca): l’azzurra ha superato agli ottavi l’ostacolo della vice-campionessa del mondo portoghese Barbara Timo, accedendo tra le magnifiche otto del tabellone. Quarti di finale in cassaforte anche per Fabio Basile nei -73 kg.

Bellandi, dopo aver superato al primo turno la spagnola (di origine giapponese) Ai Tsunoda Roustant, ha conquistato altri punti pesantissimi sulla strada della qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra ha affrontato senza timori reverenziali la temibile Timo, provando a più riprese a metterla in difficoltà. Il match procedeva sul filo dell’assoluto equilibrio, quando la lusitana, a 2’10” dal termine, veniva squalificata per una proiezione irregolare che regalava l’ippon all’italiana. Al prossimo turno la judoka tricolore affronterà la slovena Anka Pogacnik, classe 1991 con cui vanta un solo precedente vincente nel 2019.

Loading...

Loading...

Missione compiuta anche per Fabio Basile. Il campione olimpico in carica dei -66 kg ha sofferto più del previsto per sbarazzarsi dell’arcigno greco Georgios Azoidis, piazzando il wazari decisivo dopo 55″ di golden score. Il piemontese dovrà ora provare a superare lo scoglio dell’israeliano Tohar Butbul, n.7 del ranking mondiale. I quattro precedenti sono in assoluta parità: due successi per l’azzurro e due per il rivale.

Sia Bellandi sia Basile, va rimarcato, sono già sicuri, comunque vada, di giocarsi una medaglia. In caso di sconfitta potrebbero infatti ambire al bronzo attraverso i ripescaggi.

Foto: EFJ/editorial use