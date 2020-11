Italia-Svezia Under21: passerella per gli azzurri già qualificati agli Europei

Sarà una partita senza troppe aspettative quella in programma domani alle ore 17.30 tra Italia e Svezia Under21. Gli azzurri sono già qualificati agli Europei di categoria previsti nel 2021 in Ungheria e Slovenia. Paolo Nicolato potrebbe dare spazio a chi ha giocato poco e a quei calciatori che si sono fatti trovare pronti nel momento del bisogno.

Discorso leggermente diverso per quanto concerne gli svedesi che in caso di successo potrebbero appaiare l’Islanda attualmente seconda con 18 punti con l’obiettivo di conquistare uno dei cinque posti riservati alle migliori seconde. Per raggiungere tale obiettivo l’unica ipotesi è quella di battere gli azzurri.

Paolo Nicolato dovrebbe confermare Carnesecchi tra i pali, lasciando spazio a Cuomo, Del Prato e Marchizza in difesa. La linea mediana a cinque dovrebbe prevedere sulle fasce il giovane talentino della Juventus Frabotta a sinistra mentre a destra dovrebbe trovare spazio nuovamente Bellanova. Rovella in cabina di regia sarà assistito dal match winner della partita in Islanda Pobega e dal talento di Ricci. In attacco Raspadori sarà affiancato da uno tra Scamacca e Pinamonti.

Come detto per l’Italia Under21 sarà una partita senza alcuna aspettativa se non quella di chiudere al meglio le qualificazioni agli Europei di categoria. Nicolato vorrà certamente vedere il giusto atteggiamento da parte dei suoi ragazzi nonostante il risultato già acquisito.

Foto: Lapresser