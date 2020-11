Calcio, Europei Under21 2021: tutte le qualificate per la fase finale. Importante la decisione UEFA su Armenia-Islanda

I gironi di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 hanno messo 14 posti in palio oltre ad Ungheria e Slovenia, ammessi come Paesi organizzatori. Le nove vincitrici dei gironi e le cinque migliori seconde (senza contare i risultati contro le squadre al sesto posto) si sono qualificate. La fase a gironi si svolgerà dal 24 al 31 marzo 2021, con le vincitrici dei gironi e le seconde che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta prevista dal 31 maggio al 6 giugno 2021. Il sorteggio si terrà a Nyon il 10 dicembre 2020.

LE NAZIONI QUALIFICATE AGLI EUROPEI UNDER 21 2021

Ungheria (Paese organizzatore)

Slovenia (Paese organizzatore)

Croazia (seconda classificata Gruppo 4)

Repubblica Ceca (vincitrice del Gruppo 4)

Danimarca (vincitrice Gruppo 8)

Inghilterra (vincitrice Gruppo 3)

Francia (vincitrice Gruppo 2)

Germania (vincitrice del Gruppo 9)

Italia (vincitrice Gruppo 1)

Paesi Bassi (vincitrice o seconda classificata Gruppo 7)

Portogallo (vincitore o secondo posto nel Gruppo 7)

Romania (seconda classificata Gruppo 8)

Russia (vincitrice Gruppo 5)

Spagna (vincitrice Gruppo 6, detentrice)

Svizzera (seconda classificata Gruppo 2)

Una squadra ancora da confermare (Polonia o Islanda)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

Gruppo 1

Classifica: Italia (25), Repubblica d’Irlanda (19), Islanda* (18), Svezia* (15), Armenia** (3), Lussemburgo (3)

* = una gara in meno

** = due gare in meno

▪ L’Italia si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ La qualificazione come miglior seconda dipenderà dalla decisione dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina su Armenia-Islanda.

Gruppo 2

Classifica finale: Francia (27), Svizzera (27), Georgia (15), Slovacchia (12), Azerbaigian (6), Liechtenstein (3)

▪ La Francia si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ La Svizzera si è qualificata come una delle migliori seconde.

Gruppo 3

Classifica finale: Inghilterra (28), Austria (18), Albania (14), Turchia (13), Kosovo (9), Andorra (5)

▪ L’Inghilterra si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ L’Austria è arrivata seconda ma non si qualificherà come miglior seconda.

Gruppo 4

Classifica finale: Repubblica Ceca (21), Croazia (20), Scozia (18), Grecia (16), Lituania (10), San Marino (0)

▪ La Repubblica Ceca si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ La Croazia si è qualificata come una delle migliori seconde.

Gruppo 5

Classifica finale: Russia (23), Polonia (20), Bulgaria (18), Serbia (12), Estonia (5), Lettonia (4)

▪ La Russia si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ La Polonia è arrivata seconda. La qualificazione come miglior seconda dipenderà dalla decisione dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina su Armenia-Islanda.

Gruppo 6

Classifica finale: Spagna (28), Macedonia del Nord (18), Israele (13), Kazakistan (10), Isole Faroe (9), Montenegro (7)

▪ La Spagna si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ La Macedonia del Nord è arrivata seconda ma non si qualificherà come miglior seconda.

Gruppo 7

Classifica: Paesi Bassi (27), Portogallo (27), Norvegia** (10), Bielorussia* (8), Cipro* (7), Gibilterra** (0)

* = una gara in meno

** = due gare in meno

▪ I Paesi Bassi si sono qualificati come vincitori del girone.

▪ Il Portogallo si è qualificato come una delle migliori seconde.

Gruppo 8

Classifica finale: Danimarca (26), Romania (20), Ucraina (16), Finlandia (13), Irlanda del Nord (9), Malta (1)

▪ La Danimarca si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ La Romania si è qualificata come una delle migliori seconde.

Gruppo 9

Classifica finale: Germania (18), Belgio (13), Bosnia ed Erzegovina (11), Galles (9), Moldova (7)

▪ La Germania si è qualificata come vincitrice del girone.

▪ Il Belgio è arrivato secondo ma non si qualificherà come miglior seconda.

