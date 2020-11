Calcio, Paolo Nicolato: “Ci sarà un’ampia rotazione, è giusto approfittarne per vedere altri giocatori della rosa”

A pochi giorni dalle pesantissime vittorie in trasferta in Islanda ed in Lussemburgo, la Nazionale italiana Under 21 di calcio tornerà in campo per giocare contro la Svezia mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30 allo Stadio Romeo Anconetani – Arena Garibaldi in quella che è però una partita ininfluente verso il passaggio alla fase finale. L’Italia infatti ha già conquistato l’aritmetica qualificazione agi Europei di categoria con un turno d’anticipo. Per la Svezia, invece, la vittoria è necessaria per rientrare tra le cinque migliori seconde e staccare il pass verso Ungheria e Slovenia. Il CT Paolo Nicolato ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito federale.

Così il Commissario Tecnico: “Due mesi fa c’era una grande disparità nella condizione atletica, domani speriamo di fare una gara diversa. Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni. Ai ragazzi chiedo come sempre di spingere al massimo e di far vedere le loro qualità. Ci sarà un’ampia rotazione, visto che siamo stati così bravi da qualificarci con una giornata d’anticipo è giusto approfittarne per vedere altri giocatori della rosa. Sarà un’occasione importante per chi ha avuto meno spazio“.

Conclude Nicolato: “Sono molto soddisfatto, ma il merito del percorso fatto è soprattutto loro. Il nostro è un lavoro gratificante, cerchiamo di garantire al CT della Nazionale maggiore un bacino di giocatori sempre più ampio da cui attingere. Faremo un grande lavoro di monitoraggio sui 70-80 giocatori che abbiamo seguito finora e che continueremo a seguire nei prossimi mesi, con la speranza che nel frattempo vengano fuori altri ragazzi e che a marzo avremo solo l’imbarazzo della scelta“.

