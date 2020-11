Italia-Scozia oggi, Autumn Nations Cup 2020 rugby: orario, tv, programma, streaming. C’è una novità

L’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa. Il match di domenica 15 Francia-Fiji è stato però cancellato.

Il torneo è scattato ieri, venerdì 13, ed oggi, sabato 14 novembre, alle ore 13.45, a Firenze ci sarà l’esordio dell’Italia, che ospiterà la Scozia. Nell’ultimo incrocio rovescio casalingo per gli azzurri, che hanno ceduto per 0-17 sabato 22 febbraio all’Olimpico di Roma nel Sei Nazioni 2020.

Il match dell’Italia sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20, mentre la diretta streaming sarà affidata a Mediaset Play e SportMediaset.it, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

PROGRAMMA AUTUMN NATIONS CUP RUGBY 2020

I turno

Sabato 14 novembre

Stadio “Artemio Franchi”, Firenze – ore 13.45

Italia v Scozia

Diretta tv su Canale 20

Diretta streaming su Mediaset Play e SportMediaset.it

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Luigi Mariani LPS