Sinner-Pospisil oggi: orario, tv, programma, streaming Finale ATP Sofia 2020. Diretta anche su Rai2!

Oggi, 14 novembre, si giocherà l’attesissima finale del torneo ATP di Sofia 2020 tra Jannik Sinner e il canadese Vasek Pospisil. Per l’azzurro si tratta della prima finale in carriera, un bel traguardo vista la giovanissima età dell’allievo di Riccardo Piatti che a soli 19 anni è arrivato a giocarsi un titolo del circuito maggiore.

Dopo aver sconfitto nei quarti Alex De Minaur e in semifinale Adrian Mannarino l’ultimo ostacolo verso il successo è Pospisil che nella giornata di ieri ha avuto la meglio sull’esperto Richard Gasquet. Nonostante si tratti della prima finale in carriera di Sinner nel circuito maggiore, l’altoatesino parte anche con i favori del pronostico.

La finale del torneo di Sofia tra Jannik Sinner e Vasek Pospisil è in programma alle ore 14.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e su Supertennis mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay e Supertennis.tv. OA Sport vi garantirà la diretta live testuale del match.

IL PROGRAMMA FINALE SOFIA SINNER-POSPISIL

Orario: 14.00

Diretta tv: Supertennis e Rai2

Diretta streaming: supertennis.tv e Rai Play

DIRETTA LIVE testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse