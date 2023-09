Chi sono i diffidati dell’Italia contro la Macedonia? Chi deve stare attento nelle qualificazioni agli Europei

Mancano poco più di 24 ore all’esordio della nuova Italia targata Luciano Spalletti. Sabato 9 settembre a partire dalle ore 20:45 a Skopje (LEGGI QUI), gli Azzurri inizieranno una nuova era con il neo ct, lo stesso che lo scorso anno ha portato sul tetto d’Italia il Napoli dopo 33 lunghissimi anni. Roberto Mancini è quindi già un lontano ricordo e la voglia di vedere in campo questa Nazionale è molta. E per il tecnico nativo di Certaldo ci sarà subito un match estremamente impegnativo contro la formazione che, il 24 marzo del 2022 al Renzo Barbera di Palermo, ha spento l’entusiasmo stracciando il pass per il Mondiale in Qatar davanti a milioni di italiani: sabato sera ci sarà la Macedonia del Nord.

Vedremo quindi come si comporterà l’Italia in questa gara valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024: il Gruppo C non aspetta così come l’Inghilterra, l’Ucraina e la stessa Macedonia del Nord, che lo compongo insieme agli Azzurri e a Malta. Insomma Spalletti e i suoi dovranno necessariamente ottenere punti per non abbandonare il sogno di volare in Germania.

La probabile formazione dell’Italia è invece tutta da scoprire; di certo dovrebbe esserci solamente il modulo: 4-3-3. In porta troveremo probabilmente Donnarumma; sulla fascia destra ci sarà Di Lorenzo mentre al centro dovrebbero giocare Mancini e Romagnoli con Dimarco sulla sinistra. A centrocampo Barella dovrebbe essere affiancato da Locatelli e Tonali.

In attacco invece spazio al tridente composto da Chiesa e Politano sugli esterni con uno tra Raspadori e Immobile in avanti. L’unico diffidato dell’Italia sarà il capitano del Napoli Di Lorenzo. Adesso non resta che attendere: poi saranno Qualificazioni per gli Europei 2024; poi sarà il momento in Macedonia del Nord-Italia.

MACEDONIA DEL NORD-ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Blagoja Milevski

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Raspadori, Chiesa. CT: Luciano Spalletti

Diffidati: Di Lorenzo

Foto: LaPresse