Calendario Italia-Macedonia del Nord, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca la prossima partita? Data, programma, orario, tv, streaming

Questa sera l’Italia guidata dal ct Luciano Spalletti, scenderà in campo a partire dalle ore 20.45 a Wembley per affrontare l’Inghilterra. Dopo la sfida di sabato scorso al San Nicola di Bari contro Malta, che ha visto trionfare gli azzurri per 4-0, ci sarà un importante banco di prova tra poche ora. Bonaventura e compagni si scontreranno infatti contro la Nazionale dei Tre Leoni che, attualmente, nel girone valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024, si trova al primo posto a quota 13 punti.

L’Italia, seconda, segue a quota 10 e proverà dunque l’assalto. Ma quale partita si disputerà dopo quella odierna? Venerdì 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma è in programma Italia-Macedonia del Nord. A partire dalle ore 20.45 Spalletti proverà a superare gli ostici macedoni: vedremo come la nostra Nazionale arriverà a quella gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Macedonia del Nord, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai (canale da definire, presumibilmente Rai 1) e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD (17 NOVEMBRE)

Venerdì 17 novembre

Ore 20.45 – Italia-Macedonia del Nord – Diretta tv su Rai (canale da definire). Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-MACEDONIA DEL NORD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (canale da definire)

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

