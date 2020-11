Inter-Real Madrid programma, orari, tv, probabili formazioni Champions League 2020-2021

Dopo la vittoria scoppiettante contro il Torino, l’Inter è già con la testa alla Champions League dove mercoledì incontrerà il Real Madrid in una sfida decisiva per le sorti del Gruppo B. Le due favorite di questo raggruppamento paradossalmente occupano le ultime due posizioni della classifica, con gli spagnoli che hanno conquistato 4 punti mentre i nerazzurri soltanto 2, in vetta il sorprendente Borussia Monchengladbach con 5 punti mentre lo Shakhtar è fermo a 4.

Difficile comprendere a chi si affiderà Antonio Conte per una delle partite più importanti della stagione. Molto verosimilmente in attacco ci saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez decisivi nel successo di ieri. Nicolò Barella insieme ad Arturo Vidal sono gli unici praticamente sicuri di un posto tra i titolari a centrocampo.

La partita tra Inter–Real Madrid è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252, in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Mediaset Play; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

REAL MADRID-INTER: PROGRAMMA

MERCOLEDì 25 NOVEMBRE:

21.00 Inter-Real Madrid

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (canale 252 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Mediaset Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse