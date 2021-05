Hockey pista, A1: Lodi vince ancora con Bassano e si porta sul 2-0. I lombardi si impongo ai supplementari

All’ultimissimo respiro. La prima serata delle gare -2 delle semifinali dei playoff scudetto della Serie A1 2020/2021 di hockey pista regala emozioni forti.

Al PalaCastellotti infatti il Lodi riesce a battere 4-3 il Bassano ai supplementari portandosi in vantaggio 2-0 nella serie contro i veneti.

In una sfida tiratissima, conclusasi 3-3 dopo i tempi regolamentari, a decidere la formazione vincitrice è stata la rete messa a segno da Torner (autore di una tripletta complessiva) a quattro decimi dalla fine dell’extra time.

Un colpo durissimo da digerire per gli ospiti che a questo punto sono spalle al muro e dovranno cercare di allungare la serie provando a imporsi nella prossima partita, in programma sabato 22 maggio, sempre in Lombardia.

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – GARA-2

Semifinale #2 – Gara-2 – Martedì 18 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – UBROKER BASSANO = 4-3 ai tempi suppl.(2-2, 1-1, 0-0, 1-0) – serie 2-0

Lodi: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Gori M, Gori A, Bigatti, Porchera – All. Bresciani

Ubroker: Verona, Amato (C), Coy, Festa, Cancela – Milani, Galbas P, Baggio, Canesso, Pertegato – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 9’25” Torner (L), 18’56” Coy (B), 20’08” Cancela (B), 24’18” Compagno (L) – 2t: 7’30” Milani (B), 23’36” Torner (tir.dir) (L)

Espulsioni: 2t: 6’56” Grimalt (2′) (L), 10’10” Torner (2′) (L) e Festa (2′) (B), 23’36” Festa (2′) (B)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Marcello Di Domenico di Correggio (RE)

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI

Semifinale #2 – Mercoledì 19 maggio 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GALILEO FOLLONICA (serie 1-0)

FOTO: Alberto Vanelli