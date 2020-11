Hockey pista: Serie A1 e Serie A2 sospese. Si riparte a dicembre coi tamponi rapidi

L’Hockey su pista come il calcio: tamponi prima delle gare da dicembre. L’Hockey su pista è un sport sostanzialmente di nicchia ma la scelta della Federazione Italiana Sport Rotellistici è da sport di prima fascia. Da dicembre i Campionati di Serie A1 e Serie A2 (e successivamente anche di Serie B e dei campionati giovanili) avranno un protocollo Covid-19 molto simile ai professionisti, cioè obbligo di tampone rapido prima di ogni gara con esito in 15 minuti.

Una novità clamorosa per l’ambito dilettantistico se annotiamo che l’intervento economico sarà tutto supportato dalla Federazione, senza esborso da parte dei club, che verrà a breve reso ufficiale grazie ad una parternship commerciale. L’Hockey su pista, uno sport con una storia tra le più lunghe in Italia per non parlare della grande popolarità tra gli anni ’60 eì 90, quindi traccia la linea dello sport dilettantistico, proprio come a febbraio quando fu il primo a bloccare l’attività, quando il primo focolaio di Codogno interessò la vicina Lodi, storico centro hockeystico.

Loading...

Loading...

Uno sport di contatto che si potrà giocare con la massima tranquillità possibile grazie all’uso dei tamponi, salvaguardando la salute di tutti i tesserati italiani, giocatori, dirigenti, addetti ai lavori ed arbitri compresi. La riunione di ieri sera con i massimi vertici federati ha anche deciso di sospendere i campionati di A1 e A2 proprio fino ad inizio dicembre per iniziare con il nuovo protocollo ed intanto in Serie A1 si potranno recuperare le sette gare non giocate fino ad oggi più le quattro rinviate questa sera per quarantene locali, allineando così tutte le squadre alla ripresa dell’attività. Visto che i calendari per la Serie A2 non sono così stringenti (Europeo Senior a Luglio per i “big”) si recupererà durante l’inverno, aiutando così anche le società a recuperare quei pochi casi, per la stragrande maggioranza asintomatici, e ritornare ad allenarsi come il CONI ha ieri deciso per tutti i campionati di hockey su pista.

Per la notizia e il comunicato si ringrazia Stefano Zamperin, ufficio stampa FISR di competenza sull’hockey pista.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR/Marzia Cattini