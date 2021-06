Hockey pista, Serie A1: Lodi batte nettamente forte in gara -1 delle finali scudetto

C’è stata partita solo un tempo, poi l’Amatori Lodi è volata via, verso il primo punto della serie scudetto. Si chiude con un netto 6-2 la gara -1 dei playoff della Serie A1 di hockey pista 2020/2021 fra i lombardi e il Forte dei Marmi.

Dopo i primi venticinque minuti, chiusisi sull’1-0 per effetto della rete di Mendez, i giallorossi dilagano nella ripresa: Torner firma il 2-0, poi è il momento del “Compagno-Show”. Per l’azzurro arriva addirittura una quadripletta, inframezzata dalle reti di Motaran e Burgaya, che fissa lo score sul 6-2.

Gara -2 sabato 5 giugno in Versilia, per i rossoblu l’occasione di pareggiare i conti.

PLAYOFF SCUDETTO – SERIE DI FINALE – AL MEGLIO DELLE CINQUE GARE

Finale Scudetto #2 – Gara-5 – Mercoledì 2 giugno 2021 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 6-2 (1-0, 5-2) – serie 1-0

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

GDS Impianti: Gnata, Motaran, Rubio, Casas, Ambrosio – Burgaya, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori:1t: 15’18” Mendez (L) – 2t: 4’58” Torner (tir.dir) (L), 8’44” Compagno (L), 11’32” Motaran D (tir.dir) (F), 12’56” Compagno (L), 15’19” Compagno (L), 17’56” Burgaya (F), 21’56” Compagno )(tir.dir) (L)

Espulsioni: nessuna

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Louis Hyde di Breganze (VI)

PLAYOFF SCUDETTO – FINALE – Al meglio delle 5 gare, la prima e la quarta in casa della peggior classificata in stagione regolare – tutto in diretta MS SPORT e MS CHANNEL e FISRTV

Finale Scudetto – Gara #2 – Sabato 5 giugno 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x AMATORI WASKEN LODI – serie 0-1

Finale Scudetto – Gara #3 – Mercoledì 9 giugno 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x AMATORI WASKEN LODI

Finale Scudetto – Eventuale Gara #4 – Sabato 12 giugno 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Finale Scudetto – Eventuale Gara #5 – Martedì 15 giugno 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x AMATORI WASKEN LODI

FOTO: FISR/Marzia Cattini