Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano stende anche Villach e vede la testa della classifica

L’HCB Alto Adige Alperia Bolzano non si ferma più. Gli altoatesini, infatti, centrano il sesto successo consecutivo nella ICE Hockey League 2020-2021, sbarazzandosi del VSV Villach per 4-1, e ora vedono la vetta della classifica generale sempre più vicina. I Foxes, infatti, si portano in terza posizione con 25 punti conquistati in 10 giornate, a sole 2 lunghezze dalla seconda posizione del Fehervar (che ne ha disputate ben 16) ed a 3 dai Graz99ers che comandano la classifica con 28 punti. La squadra bianco-rossa, quindi, conferma di essere davvero una corazzata in questo campionato, e lo ha dimostrato anche oggi al Palaonda.

Ancora un successo ampio per Bolzano che ha sbloccato il risultato dopo 5:11 con Catenacci su assist di Plastino, mentre il raddoppio è arrivato al 22:12 con Alberga su assist di Giliati. Il 3-0 tarda poco con Gazley al 27:37 su assist di Fournier, mentre Villach prova a riaprire i conti con Kreuzer al 42:41 con la rete del 3-1. Frigo, tuttavia, chiude i conti al 58:35 con la segnatura del 4-1 che manda in orbita Bolzano.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 Moser Medical Graz99ers 14 8 4 2 0 51 41 +10 28 2 Hydro Fehervar AV 19 16 7 5 2 2 52 55 -3 27 3 HCB Südtirol Alperia 10 8 1 0 1 38 20 +18 25 4 EC-KAC 14 8 5 0 1 37 28 +9 25 5 spusu Vienna Capitals 12 7 3 1 1 43 27 +16 24 6 Dornbirn Bulldogs 15 4 7 3 1 42 47 -5 19 7 EC Red Bull Salzburg 10 5 3 0 2 31 26 +5 17 8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 13 4 6 1 2 40 45 -5 16 9 iClinic Bratislava Capitals 14 3 8 2 1 35 50 -15 14 10 EC GRAND Immo VSV 13 2 6 2 3 33 46 -13 13 11 Steinbach Black Wings 1992 15 3 11 1 0 33 50 -17 11

Foto: Carola Semino