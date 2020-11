Basket femminile, Serie A1 2020-2021: nona sinfonia per Venezia, vincono anche Empoli e Geas

Nella giornata odierna si è concluso il nono turno della Serie A1 di basket femminile. Tre le partite che si sono disputate: dominio del fattore campo, dal momento che si sono registrate le vittorie interne di Venezia, Empoli e Geas rispettivamente contro Ragusa, Vigarano e Campobasso. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Continua il monologo dell’Umana Reyer Venezia, che batte con largo margine la Passalacqua Ragusa e ottiene la nona vittoria in altrettante partite. Le orogranata partono col piede pigiato sull’acceleratore e chiudono il primo periodo avanti di sedici lunghezze (31-15). Dopo un secondo quarto equilibrato, le venete allungano ulteriormente nella ripresa, imponendosi per 92-65. L’MVP del match è Gintare Petronyte, che realizza una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi; bene anche Yvonne Anderson e Debora Carangelo, autrici rispettivamente di 16 e 14 punti.

Successo interno anche per la USE Scotti Rosa Empoli, che supera Vigarano con il punteggio di 79-62 e sale al quinto posto in classifica. Dopo un primo quarto combattuto, le toscane mettono la freccia nel secondo periodo e amministrano comodamente nella ripresa. La miglior realizzatrice è Kamiah Regina Smalls, che chiude a 21 punti, seguita da Erin Elizabeth Mathias (17 punti e 9 rimbalzi). Dall’altro lato della barricata da segnalare i 19 punti di Macarena Rosset.

Vince tra le mura amiche anche l’Allianz Geas Sesto San Giovanni, che batte Campobasso con il risultato di 89-73. Buono l’avvio delle lombarde, che nel primo quarto doppiano le avversarie (26-13) e indirizzano la gara dalla loro parte, allungando poi nell’ultimo quarto. Decisiva Jazmon Gwathmey, autrice di 23 punti, mentre alle molisane non bastano i 18 punti di Elisa Mancinelli.

RISULTATI

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa 92-65

USE Scotti Rosa Empoli – Dondi Multistore Vigarano 79-62

Allianz Geas Sesto San Giovanni – La Molisana Magnolia Campobasso 89-73

