Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano batte il Fehervar e ottiene la quinta vittoria di fila

Altra prova di forza del Bolzano, che batte per 4-1 il Fehervar e avvicina la vetta della classifica di ICE Hockey League 2020-2021. E’ la quinta vittoria consecutiva per gli altoatesini, che hanno raccolto ben 25 punti in 10 partite e ora mettono nel mirino gli stessi ungheresi (27 punti in 16 gare disputate) e l’attuale capolista Graz (28 punti in 14 partite).

Dopo un primo periodo senza particolari scossoni, Bolzano mette la freccia durante la seconda frazione di gioco, nella quale realizza tre reti nel giro di dieci minuti: al 26′ Frigo apre le marcature su assist di Alberga e Findlay, al 31′ Miceli sigla il raddoppio e al 35′ Insam firma il 3-0 su assist di Giliati e Findley in situazione di powerplay.

In apertura dell’end conclusivo il Fehervar prova a rimettersi in corsa grazie alla rete di Bartalis (43′), che approfitta di un powerplay e dell’assist di Kuralt e Erdely per battere il portiere dei Foxes. A chiudere definitivamente i conti ci pensa il solito Catenacci, che al 54′ sfrutta al meglio l’assistenza della coppia Halmo-Plastino e sigilla il 4-1 finale.

Foto: Carola Semino