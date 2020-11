Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Cortina batte Val Pusteria ai rigori. Sorride il Gherdeina, Vipiteno sconfitto a Lubiana

Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Sei le partite che sono andate in scena tra il tardo pomeriggio e la serata odierna: per quanto riguarda le italiane, Gherdeina e Cortina vincono i rispettivi derby contro Fassa e Val Pusteria, mentre Vipiteno perde a Lubiana. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Nel primo derby di giornata vittoria in trasferta per il Gherdeina, che si impone per 1-4 sul campo dei Fassa Falcons. Il match si sblocca al minuto 15 grazie al solito McGowan, che segna l’unica rete del primo periodo. Nel secondo end le Furie della Val Gardena raddoppiano al 29′ con Wilkins in situazione di powerplay e, dopo aver subito la rete di Caletti (30′), allungano nuovamente le distanze grazie a Linder (36′). Nel terzo conclusivo, al 47′, McGowan va ancora a segno e chiude definitivamente i conti.

Equilibrio dal primo all’ultimo minuto nell’altro derby a tinte azzurre tra Cortina e Val Pusteria: alla fine ad avere la meglio sono i padroni di casa che, dopo il 2-2 dei regolamentari, vincono ai rigori. Ad andare in vantaggio sono i Lupi, subito in rete con Glira (4′); nel secondo periodo i veneti impattano con il gol di Giftopoulos (31′), mentre nell’end conclusivo c’è un botta e risposta tra Cottam (45′) e Oberrauch (48′). La parità non si schioda nemmeno nei tempi supplementari: ai rigori, dopo l’errore di Traversa, il sigillo decisivo è di Giftopoulos.

Niente da fare per il Vipiteno, che cade sul campo della capolista HK Olimpija con il risultato di 5-1. La resistenza dei Broncos dinanzi alla furia dei Draghi dura poco più di 20 minuti: al 23′ Music apre le marcature, dopo 3′ Pance sigla il raddoppio e al 30′ Drozg firma il 3-0. In avvio del terzo conclusivo va a segno anche Sotlar; gli ospiti riescono quantomeno a realizzare la rete della bandiera con Gander al 51′, due minuti prima che Drozg chiuda la pratica con il gol del definitivo 5-1.

RISULTATI

Lustenau-Steinbach BW 6-0

HK Olimpija-Vipiteno 5-1

Bregenzerwald-Salisburgo 4-2

Fassa–Gherdeina 1-4

Feldkirch-Jesenice 2-4

Cortina.-Val Pusteria 3-2 dopo rigori

Foto: Carola Semino