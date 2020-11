Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: colpi esterni per Asiago e Gherdeina, Fassa batte Val Pusteria

Sabato ricco di sfide per l’Alps Hockey League 2020-2021. Tre i derby italiani: colpi esterni per Asiago e Gherdeina, che hanno la meglio rispettivamente su Ritten e Cortina, mentre Fassa fa valere il fattore campo e supera Val Pusteria; infine, sconfitta interna per Vipiteno contro l’HK Olimpija. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Seconda vittoria consecutiva per Fassa, che supera Val Pusteria con il punteggio di 2-1. Ad andare in vantaggio, in realtà, sono i Lupi, che al 9′ vanno in rete grazie a Hasler; la rimonta dei Falcons si concretizza tra secondo e terzo periodo grazie alle segnature di Hermansson (34′) e Mizzi (49′) e permette ai fassani di salire a 12 punti in classifica, mentre i gialloneri restano fermi a quota 14.

Niente da fare per Vipiteno, che viene sconfitto dalla corazzata HK Olimpija con il risultato di 1-3. I Draghi sbloccano il punteggio dopo appena 4 minuti di gioco grazie a Cimzar e raddoppiano in avvio di terzo periodo con Music; la risposta dei Broncos è firmata Gooch (49′), ma proprio in chiusura di match gli sloveni realizzano il definitivo 1-3 con Sotlar. La squadra di Lubiana rimane così imbattuta, mentre per Vipiteno continua il periodo nero.

Bel colpo esterno per la Misgross Supermercati Asiago, che espugna il campo dei Rittner Buam per 1-4. I giallorossi aprono le danze al minuto 16 con la rete di Vankus (powerplay) e raddoppiano dopo meno di due minuti con McParland; nel secondo periodo Vankus (37′) realizza la doppietta personale e regala lo 0-3 ad Asiago. Nell’end conclusivo Tudin sigla il gol della bandiera per i padroni di casa, mentre ancora McParland a porta vuota sigla l’1-4 finale.

Infine, grandi emozioni nel derby tra Cortina e Gherdeina: sono gli ospiti ad avere la meglio dopo un tempo supplementare con il risultato di 3-4. Primo periodo caratterizzato dal botta e risposta tra Tomasini (9′) e Cordiano (15′), mentre nella seconda frazione Messner (32′) porta in vantaggio le Furie. I veneti trovano il pareggio al 45′ con Adami (powerplay) e, dopo la rete del 2-3 di Messner (47′), Cottam (55′) sigla il 3-3 e porta la sfida al supplementare: nell’overtime la zampata decisiva è di Wilkins (65′).

RISULTATI

Lustenau – Salisburgo 3-2 dopo supplementare

Bregenzerwald – Steinbach BW 7-0

Fassa – Val Pusteria 2-1

Feldkirch – Klagenfurt 6-5 dopo supplementare

Kitzbuhel – Jesenice 2-4

Vipiteno – HK Olimpija 1-3

Ritten – Asiago 1-4

Cortina – Gherdeina 3-4 dopo supplementare

Foto: Carola Semino