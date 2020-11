Golf: Phil Mickelson e Charles Barkley battono Steph Curry e Peyton Manning nel terzo The Match benefico

La terza edizione di The Match, evento volto ad aiutare le comunità americane di vario genere (in questo caso gli atenei storicamente di matrice nera, per cui esiste la sigla HBCUs, Historically Black Colleges and Universities, e due organizzazioni che le supportano), va a Phil Mickelson e Charles Barkley. “Lefty” e l’ex stella NBA hanno superato l’attuale volto di spicco del basket professionistico americano Steph Curry e la superstar della NFL Peyton Manning. Il format del match è stato di tipo alternate play modificato, con Mickelson e Barkley che si sono imposti per 4&3 una volta giunti alla buca 15.

L’inizio del match (cui avrebbe dovuto partecipare Tiger Woods, che ha poi rinunciato) è stato a favore di Curry e Manning, solo che dopo la prima buca Mickelson e Barkley hanno spinto sull’acceleratore vincendo quattro buche di fila e non si sono più voltati indietro, gestendo sostanzialmente la situazione con il passare del tempo fino al birdie conclusivo.

Loading...

Loading...

Mickelson è anche l’unico dei presenti ad aver presenziato a tutte le tre edizioni finora disputate di The Match. Questa, in particolare, va a coprire una settimana senza PGA Tour, che chiuderà il suo 2020 la settimana prossima prima di osservare una pausa lunga un mese. Per quel che riguarda la somma raccolta oggi a scopo benefico, è stata particolarmente di rilievo: quasi cinque milioni e mezzo di dollari. Inoltre sono stati donati tre milioni e mezzo di pasti a Feeding America.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse