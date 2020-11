Sport in tv oggi (sabato 28 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 28 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffatta di sport invernali con l’inizio della Coppa del Mondo di biathlon con le prove individuali a Kontiolahti, le discipline nordiche a Ruka, bob e slittino tra Sigulda e Innsbruck. Assolutamente da non perdere le qualifiche del GP del Bahrain per la F1, ci sarà anche Francia-Italia per l’Autumn Cup di rugby, l’Italia di basket affronterà la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei, ma poi anche un piatto sontuoso di calcio con i vari campionati nazionali e tanto altro ancora tra golf, volley, Europei di ginnastica ritmica e arrampicata sportiva. E nella notte il grande ritorno di Mike Tyson.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 28 novembre e il relativo palinsesto tv.

SABATO 28 NOVEMBRE:

06.00 GOLF (European Tour) – Alfred Dunhill Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.00; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

09.00 BOB – Coppa del Mondo a Sigulda, bob a 2 femminile (diretta tv su Sportitalia, diretta streaming su ibsf.org)

09.00 SLITTINO – Coppa del Mondo a Innsbruck, singolo maschile (diretta streaming su fil-luge.org)

09.40 SCI DI FONDO – Coppa del Mondo a Ruka, 10 km tecnica classica femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

09.45 RUGBY (Tri Nations) – Argentina-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

11.00 BIATHLON – Coppa del Mondo a Kontiolahti, individuale maschile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go,DAZN)

11.15 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo a Ruka, Gundersen HS142 maschile (diretta streaming su Eurosport Player)

11.00 TENNISTAVOLO – Coppa del Mondo (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

12.00 F1 – GP Bahrain, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

12.40 SLITTINO – Coppa del Mondo a Innsbruck, doppio (diretta streaming su fil-luge.org)

12.45 SCI DI FONDO – Coppa del Mondo a Ruka, 15 km tecnica classica maschile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Combinata, finale (diretta streaming sul canale YouTube ISFC)

14.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Finali di Specialità, gruppi seniores (diretta streaming su Eurovision)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Cadice (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cinque partite: Brescia-Frosinone, Empoli-Vicenza, Pescara-Pordenone, Pisa-Cittadella, Venezia-Ascoli (diretta streaming su DAZN)

14.00 BOB – Coppa del Mondo a Sigulda, bob a 2 maschile (diretta tv su Sportitalia, diretta streaming su ibsf.org)

14.20 BIATHLON – Coppa del Mondo a Kontiolahti, individuale femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

15.00 F1 – GP Bahrain, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 RUGBY (Top10) – Cinque partite: Colorno-Rugby Lyons, Fiamme Oro-Petrarca Padova, Mogliano-Reggio Emilia, Rovigo-Lazio, Viadana-Calvisano

15.00 BASKET (Qualificazioni Europei 2021) – Italia-Macedonia del Nord (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Inter (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 PALLANUOTO (Serie A) – Due partite: Pro Recco-Salerno, Savona-Posillipo

15.30 PALLANUOTO (Serie A) – San Donato-Florentia

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Colonia (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Friburgo, Lipsia-Arminia Bielefeld, Stoccarda-Bayern Monaco, Union Berlino-Eintracht Francoforte

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Burnley (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

16.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Reggina (diretta streaming su DAZN)

16.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo a Ruka, Gundersen 10 km maschile (diretta streaming su Eurosport Player)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Costa Masnaga-Sassari (diretta streaming su LBF)

16.30 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo a Ruka, HS142 maschile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Nantes (diretta tv su DAZN1; diretta streaming su DAZN)

17.00 RUGBY (Autumn Nations Cup) – Galles-Inghilterra

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Genova-Aniene

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Bologna-Battipaglia (diretta streaming su LBF)

18.00 CALCIO (Serie A) – Benevento-Juventus (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Lido di Ostia-Acqua & Sapone, Padova-Catania, Pescara-Avellino

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Civitanova-Verona (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

18.30 PALLANUOTO (Serie A) – Trieste-Brescia

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Real San Giuseppe-Came Dosson

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Huesca-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Leeds (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Emmen-Ajax (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO A 5 (Champions League) – Pesaro-Titograd

19.30 VOLLEY (SuperLega) – Piacenza-Ravenna (diretta streaming su Eleven Sports)

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Fassa-Valpusteria, Vipiteno-Olimpija

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Bolzano-Fehervar AV19

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Ritten-Asiago

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Cortina-Gherdeina

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Brescia (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Busto Arsizio (diretta streaming su LVF)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Verona (diretta tv su DAZN1, diretta streaming su DAZN)

21.00 RUGBY (Autumn Nations Cup) – Francia-Italia (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Play)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Bordeaux (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Bromwich-Sheffield United (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Alaves (diretta streaming su DAZN)

05.00 BOXE – Mike Tyson vs Roy Jones Jr. (diretta tv in pay per view su Sky Prima Fila)

