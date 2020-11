Golf, Masters Augusta 2020: programma, orari, tv, streaming

L’anno scorso Tiger Woods scrisse la storia. Quest’anno, in qualche modo, la storia è già stata scritta, ma non da un giocatore. La pandemia di Covid-19, infatti, ha spostato il Masters nel periodo di novembre, totalmente inconsueto per l’unico Major che si gioca sempre, invariabilmente nello stesso luogo.

Soltanto diciotto mesi fa Francesco Molinari faceva sognare l’Italia, per quello che sarebbe stato uno storico secondo Major. I suoi sogni, però, si sono infranti per buona misura alla buca 12, nel momento in cui Tiger Woods ha ricominciato a costruire un altro pezzo della sua leggenda golfistica, quella che l’ha portato ad annoverare un altro Major tra i 15 della sua collezione. Quest’anno Tiger ci arriva un po’ da oggetto del mistero, mentre “Chicco” ha lasciato buone sensazioni allo Houston Open. In mezzo ci sono Dustin Johnson, numero 1 del mondo, Brooks Koepka, animale da Major se ce n’è uno, Bryson DeChambeau, che ha vinto lo US Open, Collin Morikawa e Matthew Wolff, che ormai non si possono più considerare promesse, ma solide e grandi realtà. Tutti a caccia della Green Jacket.

Il Masters, all’Augusta National Golf Club, si terrà da giovedì 12 a domenica 15. Le quattro giornate saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, divise in questo modo: prime tre giornate dalle ore 19:00 su Sky Sport Uno (la prima anche su Sky Sport Arena), quarta dalle ore 16:30 su Sky Sport Collection (canale 205). Sarà garantita anche la diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

THE MASTERS 2020: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

Ore 14:00 Primo giro

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Ore 14:00 Secondo giro

SABATO 14 NOVEMBRE

Ore 16:30 Terzo giro

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 13:00 Quarto giro

THE MASTERS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport (prime tre giornate su Sky Sport Uno, prima su Sky Sport Arena, quarta su Sky Sport Collection)

DIRETTA STREAMING – Now Tv e Sky Go

