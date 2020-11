Golf: Donaldson in testa, secondo giro del Cyprus Showdown 2020 fermato per oscurità. Fuori Laporta e Gagli

Si è conclusa da poco la seconda giornata dell’Aphrodite Hills Cyprus Showdown 2020, torneo dell’European Tour che precede il Masters, capace di monopolizzare la prossima settimana. Non si è però portato a termine il secondo giro, in quanto ci sono state delle sospensioni per diversi uomini causate dall’oscurità. Tra di loro anche l’attuale leader, il gallese Jamie Donaldson, fermato alla buca 15 mentre stava effettuando un giro senza bogey, in -7, che lo colloca attualmente a -12 in aggiunta al 66 di ieri.

Seconda posizione per due che il giro l’hanno concluso, l’inglese James Morrison e l’americano Johannes Veerman, entrambi a -11 girando rispettivamente in -8 e -7 (Veerman senza bogey). Quarti gli altri inglesi David Horsey e Steven Brown, l’olandese Joost Luiten, il francese Romain Langasque e il finlandese Sami Valimaki, tutti a -10, ma con quest’ultimo che deve ancora chiudere le ultime due buche. Ampio il gruppo dei noni, con lo scozzese Robert MacIntyre (ex leader), il sudafricano Louis De Jager, il francese Alexander Levy e lo spagnolo Nacho Elvira che hanno completato il loro giro a -9, cosa che invece non sono riusciti a fare gli altri loro compagni di posizione, l’inglese Callum Shinkwin, il belga Thomas Detry, l’indiano Shubhankar Sharma e l’altro spagnolo Jorge Campillo; i primi tre sono alla 16, il quarto alla 15.

La giornata si caratterizza anche per la buca in uno del francese Joel Stalter alla buca 5, una prodezza che potrebbe averlo salvato dal taglio, dato che si trova ora al 21° posto e appena sopra quella linea (in questo torneo più in alto del solito per il ridotto numero di partecipanti). Il problema è che non ha finito il giro, dato che gli rimangono ancora tre buche.

Non c’è ritardo che tenga, invece, per i due italiani impegnati: Francesco Laporta e Lorenzo Gagli sono già sicuri di non giocare nel weekend. L’uno, infatti, è 63° a -2 dopo aver girato in 70 colpi, uno sotto il par, ma troppo poco per sperare di salvarsi in questa giornata piuttosto temporalesca, mentre l’altro finisce 78° pari con il par.

Foto: Federazione Italiana Golf