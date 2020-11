Ginnastica, Giorgia Villa vuole tornare Campionessa d’Italia: la capitana delle Fate punta al trionfo agli Assoluti

Giorgia Villa è stata strepitosa al suo rientro in gara dopo sette mesi abbondanti di stop forzato a causa della pandemia. Lo scorso 17 ottobre offrì una prestazione di assoluto spessore tecnico durante la terza tappa della Serie A andata in scena al PalaVesuvio di Napoli: riportò le quattro diagonali acrobatiche al corpo libero (13.500 nonostante una grave uscita di pedana sull’ultima riga), giganteggiò alle parallele (14.850 con 5.7 di D Score) e poi offrì una splendida trave (13.950 con 5.8 come nota di partenza e un paio di sbilanciamenti). La bergamasca aveva dato prova di grande efficienza, nonostante un fastidio alla spalla che le impedì di esibire il suo abituale doppio avvitamento al volteggio.

Guarda in streaming i Campionati Italiani di ginnastica artistica su DAZN

Loading...

Loading...

Ai Campionati Italiani Assoluti, in programma nel weekend del 7-8 novembre sempre nel capoluogo campano, la 17enne dovrebbe tornare a gareggiare sul giro completo e ha tutte le carte in regola per puntare al successo. La capitana delle Fate vinse il tricolore all-around nel 2018 quando era ancora una junior, mentre lo scorso anno si dovette accontentare del terzo posto alle spalle di Asia D’Amato e Desiree Carofiglio dopo un’accesa battaglia, vincendo poi le Finali di Specialità alle parallele e alla trave. Si preannuncia un’altra lotta anche in questa occasione aperta alla detentrice del titolo, ad Alice D’Amato, a Vanessa Ferrari, Lara Mori, Angela Andreoli, Giorgia Leone.

Ci sarà sicuramente da divertirsi nell’appuntamento più importante dell’anno a livello nazionale e forse anche a livello assoluto, visto che c’è il concreto rischio che non si disputino gli Europei prima di Natale (o che comunque l’Italia non si presenti). Giorgia Villa può spaccare la gara tra staggi e 10 cm in caso di prove scevre da grossi errori, con il nuovo esercizio al quadrato può davvero sbancare: ci sarà sicuramente da divertirsi e la ragazza della Brixia Brescia vuole sicuramente incantare, per dedicare un risultato di rilievo da dedicare agli amati nonni scomparsi durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi