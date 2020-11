Ginnastica, Enrico Casella: “Vanessa Ferrari tornerà sui 4 attrezzi nel 2021: è già in condizione. Si è rimessa in gioco”

Vanessa Ferrari ha compiuto trent’anni, ma la sua motivazione e la sua caparbietà sono quelle di una ragazzina. La Campionessa del Mondo 2006 ha ancora tanti sogni sportivi e vuole continuare a volare con la grinta che l’ha sempre contraddistinta, quella che le ha permesso di conquistare il titolo iridato ben 14 anni fa e di superare tantissimi infortuni, trovando sempre il modo di tornare più forte di prima. La bresciana si è concentrata sul corpo libero nelle ultime due stagioni, ha gareggiato in Coppa del Mondo per strappare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ma la situazione molto particolare che stiamo vivendo l’ha convinta ad allenarsi nuovamente su tutti gli attrezzi. L’obiettivo è quello di staccare il pass per i prossimi Giochi, target ovviamente rinviato alla prossima stagione.

Enrico Casella, suo storico allenatore e Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha parlato di Vanessa Ferrari durante un’intervista concessa a Sport2U: “Martedì mattina era in palestra nonostante fosse il suo compleanno. Noi avevamo pensato di partecipare agli Assoluti e alla FInal Six di Serie A su tutti gli attrezzi, ma purtroppo la doverosa rinuncia agli Europei ci ha consigliato di posticipare questo rientro agonistico perché queste due gare dovevano essere in funzione degli Europei. Abbiamo cambiato nuovamente i programmi, nel 2021 rientrerà in competizione su tutti gli attrezzi. Non gareggia nell’all-around dalle Olimpiadi di Rio, è già in grado di presentarsi in ottime condizioni“.

Casella ha poi proseguito: “La motivazione di Vanessa è sempre una delle sue caratteristiche. A marzo, con la gara sospesa a Baku e con il risultato bloccato alle qualifiche, si è trovata dall’essere in testa alla qualificazione olimpica ad avere poche possibilità e una sola gare per recuperare. Allora si è rimessa in gioco sui quattro attrezzi sia in vista degli Europei o anche per partecipare all’interno della squadra (in ottica Olimpiadi, ndr). Si è rimessa in gioco completamente dopo quattro anni, non bisogna fare altro che supportarla e sopportarla: l’ho vista entrare in palestra quando aveva 7 anni e martedì ne ha fatti 30, potete immaginare che percorso abbiamo fatto insieme”.

