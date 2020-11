Ginnastica artistica oggi, Campionati Italiani 2020: orario Finali di Specialità, tv, programma, streaming

Oggi domenica 8 novembre vanno in scena i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si disputeranno le Finali di Specialità: dopo i due avvincenti all-around di ieri, ora si assegneranno ben dieci titoli (quattro al femminile, sei al maschile). Si chiude il weekend più importante dell’anno a livello nazionale, i ginnasti vogliono primeggiare e mettersi in luce, anche perché questa stagione non ha sostanzialmente avuto appuntamenti internazionali.

Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio vogliono regalare nuove emozioni dopo l’avvincente concorso generale individuale di ieri, attezione anche alla giovane Angela Andreoli e Giorgia Leone. Al maschile, invece, Ludovico Edalli, Nicolò Mozzato, Lorenzo Galli, Edoardo De Rosa e tanti altri ragazzi punteranno ai vari podi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020 OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 8 NOVEMBRE:

15.00-19.00 (circa) Finali di Specialità (maschili e femminil)

CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi