Ginnastica artistica, l’Italia sfiderà la Germania in amichevole? Fate in gara prima di Natale a Rimini

Si pensava che la stagione si fosse conclusa nel weekend con la Final Six della Serie A e invece la ginnastica artistica potrebbe avere una bellissima coda nel mese di dicembre. L’Italia non parteciperà agli Europei a causa dell’emergenza sanitaria (dal 17 al 20 dicembre a Mersin, in Turchia), ma la Nazionale femminile potrebbe scendere in pedana tra un paio di settimane. A riportare la notizia è Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia (fresca di 18mo scudetto, il settimo consecutivo), sul quotidiano Bresciaoggi. Nell’articolo che porta la sua firma si legge: “Nessun festeggiamento in vista. Forse c’è un’Italia-Germania da disputare (la conferma dovrebbe arrivare a breve) e allora l’allerta rimane alta“. Si potrebbe trattare della prima e unica gara internazionale della stagione per le Fate, capaci di conquistare la medaglia di bronzo lo scorso anno ai Mondiali, ma successivamente mai più vestite di azzurro a causa della pandemia.

Quando potrebbe e dovrebbe gareggiare l’Italia? A dare qualche indizio è Giorgia Villa, sempre sulle colonne della testata bresciana: “Pensavamo di poter rallentare un poco i ritmi della nostra preparazione, fare qualche giorno di scarico in più, invece questo probabile incontro con la Germania fra quindici giorni a Rimini ci vedrà ancora super impegnate. Speriamo di fare qualche giorno a casa a Natale“. Dunque Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato e compagne potrebbero gareggiare nel contesto di Ginnastica in Festa, la kermesse riservata alla ginnastica amatoriale in tutte le sue forme, in programma proprio nella città romagnola da venerdì 4 a martedì 8 dicembre (lungo ponte dell’Immacolata).

La Germania è anch’essa qualificata alle Olimpiadi di Tokyo ed è una delle migliori squadre al mondo. Ellie Seitz e compagne hanno dovuto fare i conti con il lungo stop forzato e questo confronto internazionale sarebbe particolarmente interessante per entrambe le Nazionali, in modo da lanciarsi al meglio verso il 2021. Va precisato che Italia e Germania hanno rinunciato agli Europei insieme a tantissime altre big come Russia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Svizzera.

Foto: Simone Ferraro/FGI