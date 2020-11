Ginnastica artistica, Campionati Italiani Napoli 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare la competizione più importante a livello nazionale, in questa stagione così tormentata si assegneranno i tricoli individuali nel capoluogo campano, dove tra un paio di settimane verranno messi in palio anche gli scudetti della Serie A (gare a squadre). Sarà un testa a testa mozzafiato tra i migliori interpreti del nostro panorama, pronti a sfidarsi uno contro l’altro per la conquista dei vari titoli: sabato si assegneranno quelli del concorso generale individuale, domenica i dieci delle varie specialità.

Tantissima attesa per le Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato sono le grandi favorite della vigilia, ma potrebbero dovere fare i conti con l’infinita Vanessa Ferrari, pronta a tornare alla ribalta e a dire la sua con tutto il suo talento. Attenzione anche alle giovanissime Angela Andreoli e Giorgia Leone che potrebbero piazzare il colpaccio, senza dimenticarsi di Martina Maggio, Lara Mori e Giada Grisetti. Al maschile, invece, attesa per Marco Lodadio sugli anelli, mentre sul giro completo si preannuncia battaglia tra il favorito Ludovico Edalli e Nicolò Mozzato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. L’evento verrà trasmesso in streaming su DAZN e sul canale YouTube della Federginnastica, nei prossimi giorni verrà diffuso il palinsesto dettagliato riguardo alla copertura dettagliata in diretta o in differita. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle varie competizioni.

CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 7 NOVEMBRE:

15.30-17.30 (circa) Concorso generale individuale femminile (valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità)

18.30-21.30 (circa) Concorso generale individuale maschile (valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità)

DOMENICA 8 NOVEMBRE:

15.00-19.00 (circa) Finali di Specialità, maschili e femminili

CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento verrà trasmesso in streaming su DAZN e sul canale YouTube della Federginnastica, nei prossimi giorni verrà diffuso il palinsesto dettagliato riguardo alla copertura dettagliata in diretta o in differita.

Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle varie gare.

Foto: Federginnastica