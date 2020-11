Gianni Moscon verso il rinnovo del contratto con la Ineos-Grenadiers

Secondo quanto scritto ieri da CyclingWeekly.com, che cita media italiani (nello specifico il sito BiciSport), Gianni Moscon prolungherà il contratto con la Ineos-Grenadiers. Ad affermarlo sarebbe stato lo stesso corridore che, dopo un 2020 non eccezionale, nella prossima annata dovrebbe rimanere nel WorldTour con la formazione britannica.

Il ciclista italiano sta lavorando tra i meleti e non pensa al 2021: “Adesso non voglio pensarci, altrimenti mi distraggo e il lavoro viene male. Questa, ora come ora, è la mia occupazione principale e mi serve anche per staccare la spina. Alla prossima stagione ci penserò a partire da dicembre, ad ora non sappiamo nemmeno quando potremo iniziare a correre né come impostare i calendari“.

Al lavoro non c’è il padre, anche lui coinvolto nell’emergenza sanitaria: “Sta recuperando, la pandemia ha toccato anche lui, ma fortunatamente il peggio è alle spalle. Mi dispiace non averlo accanto: le giornate sono splendide e il lavoro sta venendo proprio bene”.

Foto: Valerio Origo