Genoa-Torino 1-2, Serie A: prima vittoria dei granata, Lukic e un’autogol sbancano Marassi

Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 nel recupero della terza giornata della Serie A 2020-2021 di calcio, non disputata un mese fa a causa delle troppe positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra della formazione ligure. I granata si sono imposti allo Stadio Marassi con un micidiale uno-due nella prima metà del primo tempo e hanno così ottenuto la prima vittoria stagionale, salendo al terzultimo posto in classifica con 4 punti all’attivo, appena uno in meno del Grifone, dopo sei giornate disputate.

Maran ha schierato il 4-3-2-1: Scamacca unica punta, supportato da Pjaca e Zajc; Rovella, Badelj e Lerager a centrocampo; difesa a quattro con Pellegrini, Goldaniga, Zapata, Ghiglione davanti al portiere Perin. Giampaolo ha replicato con il 4-3-1-2: Verdi e Belotti in attacco, alle loro spalle Lukic; Gojak, Rincon e Linetty a centrocampo; Singo e Murru sulle fasce, Bremer e Lyanco i difensori centrali, Sirigu tra i pali.

Il Torino sblocca la partita al 10′: Goldaniga sbaglia un retropassaggio per Perin, serve di testa Lukic, il quale insacca con una grande botta. Gli ospiti continuano a spingere e al 26′ arriva il raddoppio con l’autorete di Pellegrini, il quale aveva cercato di anticipare Lukic. Il Torino è padrone del campo, il Genoa non si rende quasi mai pericoloso e al 62′ Belotti va vicinissimo al 3-0 con una bella botta, di poco oltre la traversa. In pieno recupero segna Scamacca, ma è il Torino a conquistare la sua prima vittoria stagionale.

Foto: Lapresse