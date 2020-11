Basket, EuroCup 2020-2021: comunicate le prime date dei recuperi, ci sono Venezia-Bourg en Bresse e Gran Canaria-Trento

Sono state comunicate le date dei recuperi di cinque partite dell’edizione 2020-2021 di EuroCup, rinviate per questioni legate a casi di Covid-19 all’interno delle squadre o, più semplicemente, di problemi di trasferimenti (o entrambe le cose combinate).

Anche l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento sono implicate in questo primo giro di nuove calendarizzazioni, che in un secondo tempo riguarderà anche Brescia e Virtus Bologna, che a loro volta devono recuperare gli incontri non giocati questa settimana. Di seguito l’intero elenco delle sfide riprogrammate.

2a giornata: Cedevita Olimpia Lubiana-Frutti Extra Bursaspor – lunedì 9 novembre, ore 18:30 (si giocherà a Bursa, e non a Lubiana come originariamente previsto, per accordo tra le due squadre. L’orario è quello italiano, poiché tra l’Italia e Bursa ci sono due ore di fuso orario)

3a giornata: Umana Reyer Venezia-JL Bourg en Bresse – giovedì 10 dicembre, ore 20:30

4a giornata: JL Bourg en Bresse-UNICS Kazan – giovedì 19 novembre, ore 20:45

5a giornata: Nanterre 92-Frutti Extra Bursaspor – giovedì 16 novembre, ore 20:00

5a giornata: Herbalife Gran Canaria-Dolomiti Energia Trento – venerdì 13 novembre, ore 20:00

Nel turno attualmente in corso, il sesto, ben quattro partite sono state rinviate: Partizan Belgrado-Joventut Badalona, Germani Brescia-Buducnost, AS Monaco-MoraBanc Andorra e Virtus Bologna-Lietkabelis.

