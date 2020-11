Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia perde a Kazan

Non basta un secondo quarto dominato alla squadra di De Raffaele per espugnare il parquet russo nella sesta giornata di EuroCup 2020-2021, con i padroni di casa che si impongono, seppur di misura.

Parte meglio il Kazan, che con due triple scappa via subito nei primi 90 secondi, obbligando Venezia a inseguire fin da subito. Gli ospiti accorciano, ma la seconda tripla di Jamar Smith riporta i padroni di casa a +5. Due canestri di Fotu, però, ribaltano la situazione e dopo 6 minuti e mezzo di gioco i veneti si trovano per la prima volta in vantaggio nel match. Allunga, però, ancora Kazan e Venezia deve difendersi e inseguire per chiudere il primo quarto sotto 21-19.

Cambia la musica nei secondi dieci minuti e a dettare il ritmo è la squadra di De Raffaele. Si inizia con la tripla di Bramos, poi Fotu e lo stesso Bramos danno il +6 a Venezia. Ora è il Kazan costretto a inseguire e Bramos dà spettacolo con due altre triple che portano a +7 gli ospiti. Il Kazan reagisce, accorcia fino al -2, ma Venezia è un’altra squadra in questo periodo e con un parziale di 9-2 ottiene il massimo vantaggio e si va al riposo lungo con i veneti avanti 40-49.

La reazione del Kazan, però, non si fa aspettare e il terzo quarto è tutto di sofferenza per Tonut e compagni. Non segna Venezia nei primi 4 minuti e mezzo e con un parziale devastante di 15-0 i padroni di casa si riportano avanti e allungano. Il blackout dei veneti si interrompe con la tripla di Cerella, con gli ospiti che inseguono, i padroni di casa che si tengono a distanza di sicurezza, ma negli ultimi trenta secondi un miniparziale di 4-0 per Venezia chiude il tempo con Kazan avanti 69-66.

L’ultimo quarto inizia con un fallo subito da Bramos su una tripla e i liberi permettono a Venezia di impattare. Si gioca, dunque, punto a punto, anche se sono i russi a dettare il ritmo e a restare con uno/due possessi di vantaggio da gestire. Allungano i padroni di casa, con Venezia che entra negli ultimi cinque minuti con cinque punti da rimontare. Ed è Isaac Fotu a dare la scossa, con un 5-0 che impatta il risultato a 200 secondi dalla fine. Torna avanti il Kazan di tre punti, ma le due squadre faticano a trovare la via del canestro mentre passano i secondi, sbaglia troppo Venezia e quando John Brown mette il tap-in a 14 secondi dalla fine i padroni di casa possono fare festa.

IL TABELLINO DI UNICS KAZAN-REYER VENEZIA 90-87 (21-19, 19-30, 29-17, 21-21)

KAZAN: Smith 20, Canaan 17, Brown 16

VENEZIA: Bramos 23, Fotu 22, Tonut 11

Credits: Ciamillo