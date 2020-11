Finale ATP Finals, Medvedev-Thiem: programma, orario, tv

Saranno Dominic Thiem e Daniil Medvedev i finalisti delle ATP Finals 2020, match che si terrà domani alle ore 18.00. L’austriaco (n.3 del ranking) ha sconfitto il n.1 del mondo Novak Djokovic in un match particolarmente impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Il vincitore degli US Open 2020 affronterà il russo (n.4 ATP) che in un altro scontro particolarmente battagliato ha battuto il n.2 del ranking Rafael Nadal.

Si prospetta, quindi, un match molto equilibrato tra due tennisti che interpretano il tennis in modo simile, ma secondo uno stile diverso: molte più variazioni nel gioco di Thiem, più costante Medvedev. Andando a guardare i precedenti, l’austriaco è avanti 3-1 e l’ultima vittoria di Thiem risale alla semifinale degli US Open. Il russo, pertanto, vorrà prendersi una rivincita.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA FINALE ATP FINALS 2020

Saranno Dominic Thiem e Daniil Medvedev i finalisti delle ATP Finals 2020, match che si terrà domani alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Collection (canale 205), live streaming su Sky Go e su Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Domenica 22 novembre

ore 18.00 Thiem vs Medvedev – Finale ATP Finals 2020

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse