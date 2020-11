F1, Leclerc e la Ferrari: che venerdì in Turchia! Ottime risposte anche sul passo gara!

Si chiude ad Istanbul la prima giornata del Gran Premio di Turchia, quattordicesima prova del Mondiale di F1 2020. Inizia bene il week-end per la Ferrari che sul circuito turco ha mostrato ottimi segnali durante la seconda sessione di prove libere.

Sul tempo e sul passo gara, il monegasco Charles Leclerc ha completato al secondo posto la FP2 con un margine di 401 millesimi dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’alfiere della Ferrari ha svolto 45 giri nel secondo turno, in una giornata oltremodo condizionata dalle pessime condizioni dell’asfalto.

Loading...

Loading...

Gli organizzatori alla vigilia dell’evento, assente dal 2011 dal Mondiale di F1, hanno presentato ai piloti un circuito molto scivoloso, una condizione particolare in cui la Rossa e la Red Bull si sono trovate a proprio agio. La situazione è destinata a migliorare con il passare delle sessioni anche se sarà difficile ottenere un grip ottimale per le qualifiche. Ricordiamo inoltre che in questo week-end non sono previste categorie di contorno che potrebbero gommare il tracciato, un ulteriore ‘limite’ nella pulitura del tracciato.

Le sensazioni sono comunque molto buone per i ferraristi che negli ultimi passaggi della FP2 si sono distinti sul passo gara. Tutto lascia sperare in un ottimo proseguo un week-end che appare più che mai incerto in un impianto in cui molti piloti non hanno mai corso.

Come sempre i risultati del venerdì sono da valutare con molta attenzione. Non conosciamo i carichi di benzina e programmi della Rossa e neppure dei principali rivali della Ferrari, pronti a scoprire le proprie carte a partire dalla FP3 di domani. Mercedes insegue al momento con il finnico Valtteri Bottas e l’inglese Lewis Hamlton. Ricordiamo però che, al termine della prima giornata in pista in Truchia, le auto tedesche hanno effettuato molti meno giri rispetto ai rivali. Nonostante ciò la classifica resta stretta alla vigilia delle qualifiche di domani.

Foto: LaPresse