F1, Toto Wolff rimarrà Team Principal della Mercedes? Si va verso una conferma

La notizia è la seguente: Toto Wolff rimarrà Team Principal della Mercedes. Questo è quanto ha riferito il manager austriaco in un’intervista su ORF. Pertanto, sembrerebbe proprio che dopo alcuni tentennamenti, Toto abbia deciso di dar continuità al proprio ruolo nella scuderia di Brackley, cambiando magari il proprio modus operandi e replicando in qualche modo quanto fatto dalla Ferrari con Mattia Binotto, che salterà alcuni GP per dedicarsi alla gestione del lavoro in fabbrica per il progetto 2021 e 2022.

“Credo che rimarrò Team Principal della Mercedes. E’ un ruolo che mi piace e voglio continuare a ricoprirlo. Da questo punto di vista sono consapevole che dovrò crescere al mio fianco un persona in grado poi di prendere il mio posto in futuro”, ha detto Wolff a ORF, aggiungendo: ”Non so ancora se ci vorranno uno, due o tre anni e non posso rivelare chi sarà a sostituirmi”.

Si segue quindi la conservazione dello status quo, almeno per il momento. Da capire a questo punto cosa vorrà fare Lewis Hamilton, prossimo a laurearsi campione del mondo in Turchia per la settima volta. Al momento non ci sono indicazioni chiare, ma più che il rinnovo sono i costi dell’ingaggio e anche la durata a tenere banco.

Foto: LaPresse