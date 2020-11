F1, Toto Wolff: “Ci saremmo ritirati dalla gara se Grosjean avesse avuto conseguenze più serie”

Non ci sono dubbi che la gravità dell’incidente del francese Romain Grosjean a Sakhir, in Bahrain, abbia colpito tutti. L’impatto devastante della Haas del transalpino contro le barriere ha fatto temere per il peggio e soltanto un mix di fattori ha permesso a Grosjean di poter uscire dall’abitacolo in fiamme di una monoposto spezzata in due.

Momenti drammatici tali che i piloti si siano interrogati sul da farsi. Le notizie liete sulle condizioni del transalpino hanno portato alla disputa del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Qualora però Grosjean avesse subito conseguenze più serie, qualcuno avrebbe preferito non correre. E’ quanto ha rivelato alla stampa il Team Principal della Mercedes Toto Wolff che, a domanda diretta, ha risposto in questo modo: “Abbiamo avuto una breve conversazione con Lewis per discutere dell’incidente, ma a quel punto abbiamo già visto che Romain era fuori dall’auto. Se ne fosse uscito ferito più di così, probabilmente ci saremmo ritirati dalla gara. La salute e la vita di un uomo sono molto più importanti delle corse“.

Parole chiare quelle del manager austriaco, volte a privilegiare la salvaguardia dell’incolumità dei piloti, rispetto all’agonismo nudo e crudo. La sensazione è che, se Grosjean fosse rimasto ferito più gravemente, vi sarebbe stata l’annullamento della corsa.

